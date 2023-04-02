В Совфеде ответили на планы Киева «переименовать» Севастополь

Сенатор Цеков: Секретарь СНБО Украины Данилов – это предатель № 1

Глава СНБО Украины Алексей Данилов хочет переименовать Севастополь именно в Ахтияр, чтобы привлечь к инициативе крымских татар, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее в Киеве предложили вынести вопрос о переименовании Севастополя на рассмотрение Верховной рады.

«Данилов – это предатель № 1. Он сам из Донбасса, даже был главой Луганска. А теперь предал себя, своих предков, свою нацию», – пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Крыма Сергей Цеков.

«При этом, учитывая градус русофобии и безумства среди украинских властей, я не исключаю, что инициатива все-таки дойдет до Рады и даже будет принята украинским парламентом. Им же нравится переименовывать города в России. Помнится, они даже хотели переименовать Россию в Московию», – отметил сенатор.

«Само же название Ахтияр выбрано Даниловым неслучайно. Он хочет приобщить к своей нелепой инициативе еще и крымских татар. Но тех татар, кто живут в самом Крыму, конечно, Киеву привлечь на свою сторону не удастся. А вот от так называемого Меджлиса крымско-татарского народа* всего можно ожидать», – заметил собеседник.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь в «объект № 6», после чего Верховная рада Украины примет решение о новом названии города, возможно, Ахтиар (одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты)».

Данилов предположил, что это якобы позволит разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы. Он также заявил о необходимости сноса памятника затопленным кораблям и установку на его постаменте другого «памятного знака».

В ответ на это губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. По словам Развожаева, их надо лечить, чем и занимаются сейчас российские военные в ходе СВО.