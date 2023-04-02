Активисты «Бессмертного полка» вышли на субботники в регионах России

В субботу во многих городах России прошли субботники, активисты привели в порядок парки, памятники и мемориалы. Добровольцами, вышедшими на субботник, стали и активисты «Бессмертного полка России».

Так, региональное отделение «Бессмертного полка России» в Московской области совместно с дмитровскими казаками, фермерами и юными добровольцами движения из отряда «Саланг» привели в порядок территории братских могил в деревне Парамоново. В числе пришедших на субботник был и участник специальной военной операции, казак с позывным «Худой». На следующей неделе он и член регионального штаба Бессмертного полка России в Московской области Владимир Гасков отправляются в зону проведения специальной военной операции на службу по контракту.

Первое захоронение в одну из могил в Парамоново было произведено в ноябре 1941 года. Сейчас на этом месте возвышается памятник воинам 71-й отдельной морской стрелковой бригады.

Казаки Дмитровского хуторского казачьего войска несколько лет занимаются восстановлением могил, в частности, восстановили братскую могилу, где первоначально были захоронены погибшие бойцы отступавшей к каналу Москва-Волга 133 СД и разведгруппа в составе 5 человек из 44 ОСБР.

Руководитель регионального штаба «Бессмертного полка России» в Московской области Валерий Анисимов и Владимир Гасков проверили состояние и других памятников в городском округе, многие по просьбам и обращениям местных жителей.

В Челябинской области активисты патриотических организаций также провели первый субботник этого года на особенном мемориальном объекте. Совет шефов воинских частей, Фонд патриотического воспитания и военно-шефской деятельности вместе с Челябинским региональным отделением «Бессмертного полка России» и гражданскими активистами из Еткульского муниципального района в 2020 году провели реконструкцию и благоустройство захоронения Героя Советского Союза старшего лейтенанта Василия Колонова в селе Еткуль. Высшей наградой Родины и многими наградами офицер был отмечен за героизм при освобождении Советской Украины от гитлеровских захватчиков.

В традиционной уборке мемориала приняли участие юнармейцы из Еткульской средней школы во главе с начальником муниципального штаба Юнармии учителем Олесей Бакиной. Перед работой председатель Совета шефов воинских частей, один из учредителей регионального отделения Юнармии Игорь Михайлов рассказал ребятам о ратных и трудовых подвигах Василия Колонова и Героя Социалистического труда Андрея Халтурина, чье захоронение находится рядом.

Член Центрального штаба «Бессмертного полка России» Елена Скорнякова и генеральный директор Урало-Сибирского Дома знаний, руководитель регионального исполкома Бессмертного полка России в Челябинской области Игорь Белехов передали ребятам памятные сувениры проекта «Южноуральский краекториум. Окно в историю», показали с использованием технологии дополненной реальности яркие события периода формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. Сейчас организаторы и участники субботника готовятся к присвоению отряду еткульских юнармейцев имени Героя Советского Союза Василия Колонова.