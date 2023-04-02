Хуснуллин назвал сроки сдачи участка трассы М-12 до Арзамаса

Хуснуллин: Участок трассы М-12 до Арзамаса может быть построен до 9 сентября

Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса может быть построен до 9 сентября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

По его словам, участок от Москвы до Казани должен быть построен в этом году, причем до Арзамаса трассу планируется построить до 9 сентября, передает ТАСС.

Хуснуллин объяснил, что в случае получения 200 млрд рублей опережающего финансирования, участки трассы от Казани до Екатеринбурга и до Тюмени будут построены до 2024 года.

Ранее российский президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия движения на трех участках трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях.