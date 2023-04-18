На Google составили новый протокол за неудаление запрещенных данных

Медведев назвал позором заявления Блинкена о Хиросиме и Нагасаки

Зампред Совбеза России назвал позором заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «разрушения Хиросимы и Нагасаки – свидетельство безмерных человеческих страданий».

Он напомнил, что главы МИД стран «Группы семи» призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны. Блинкен в свою очередь вспомнил о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

«При этом не упомянув свою страну, которая преступление и совершила», – прокомментировал Медведев в своем Telegram.

«Вот же лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются», – добавил он.

По словам Медведева, США «бесконечно лицемерят и врут своим и чужим», но утверждают, что Россия распространяет «ложную информацию» по Украине.

Запад требует от России выдать какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт с НАТО.

При этом встреча министров иностранных дел G7 проходит в Японии. «Там, где от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч. Стране, чье руководство по сути плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами. Какой позор!» – заключил Медведев.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил об отсутствии оснований у России применять ядерное оружие.