Летчик Су-34: Из-за дефицита пилотов истребители ВВС Украины пилотируют натовские наемники

Самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники, рассказал газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности офицер, летчик ВКС РФ, участвующий в спецоперации. Это объясняется почти полным уничтожением опытных украинских военных летчиков.

«У Украины практически не осталось боевых летчиков. Те, кто сейчас летает на украинских самолетах, это в основном наемники», – рассказал газете ВЗГЛЯД летчик, командир экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34, принимающий сейчас участие в СВО на Украине.



Как уже писала газета ВЗГЛЯД, в ходе спецоперации за последний год ВКС РФ уничтожили большинство опытных украинских военных летчиков. Официально о том, что в составе украинских ВВС воюют граждане других государств, не сообщалось. Однако достоверно известно об участии иностранных наемников (в том числе граждан стран НАТО) в наземных боях на стороне ВСУ.

Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении в ходе спецоперации иностранных наемников, в частности, об этом упоминается и в сводке МО от 17 апреля. Страны НАТО отрицают прямое участие своих военнослужащих в конфликте, однако подтверждают присутствие на Украине «добровольцев».

«Надев украинскую форму, натовский пилот тут же становится украинским наемником, – поясняет летчик газете ВЗГЛЯД. – Подписывают контракт и отрабатывают. Невозможно доказать, что это действующий военнослужащий страны блока НАТО. Если наши возьмут такого в плен, то на Западе скажут, что из ВВС Германии или Польши он давно уволен».

Истребители МиГ-29, стоящие на вооружении ВВС Украины, до последнего времени эксплуатировали и ряд стран НАТО – Польша, ФРГ, Словакия, Болгария и другие. В понедельник стало известно, что Словакия завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Ранее несколько аналогичных машин Украине передала Польша.

Подготовка квалифицированного военного летчика занимает длительный срок – до 10-15 лет.