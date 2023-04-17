Лавров: Россия заинтересована в скорейшем завершении украинского конфликта

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17 апреля, понедельник | Последнее обновление — 20:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Спецпредставитель Путина: России нет пользы от утечек из Пентагона
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Если вас будет беспокоить жестокость приговоров откровенным врагам России, то я рекомендую соотносить это с жизнями наших солдат, погибших за Родину.
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Когда нация живет за счет окружающих, то спится действительно лучше, если доподлинно знать, о чем люди шепчутся под одеялом со своими женами.
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Рычагов влияния на ситуацию, даже в краткосрочной перспективе, у США остается все меньше. «Предательство» некогда главного ближневосточного союзника – Саудовской Аравии – пожалуй, самая большая проблема для Вашингтона.
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Лавров: Россия заинтересована в скорейшем завершении украинского конфликта
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Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее, заявил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой.
Лавров добавил, что Москва не один раз объясняла причины происходящего и цели, которые она в этой связи преследует, передает РИА «Новости».
Он добавил, что с бразильским коллегой они говорили «о том контексте, который необходимо иметь в виду, чтобы решать подобные проблемы не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей».
Ранее глава МИД России по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу назвал «нечистоплотным приемом» заявления со стороны Запада о том, что прекращать боевые действия на Украине нельзя.
Западные СМИ назвали дату планируемого украинского контрнаступления
Newsweek: Украина запланировала контрнаступление на 30 апреля
Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля, сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы.
Запад направляет поставки и поддержку на Украину в преддверии наступления, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что США и союзники «смотрят в будущее» и заняты подготовкой Киева к контрнаступлению.
Также, по данным издания, американская разведка «тщательно следит за боевыми действиями вокруг Бахмута (Артемовск)».
США составляют карты расположения российских войск вплоть до отдельных траншей, также разведка отслеживает каждый электронный сигнал, от отдельных мобильных телефонов до радаров, пишет Newsweek.
Отмечается, что для Киева потеря Артемовска станет «психологическим ударом», но сам город не является «жизненно важным» для конфликта в целом.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».
Киев бросил в бой за Артемовск «бронемутантов» из Т-64 с пулеметом
«Русская Весна»: ВСУ используют в боях за Артемовск «бронемутантов» на базе танка Т-64 без башни, но с пулеметом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в боях за Артемовск (Бахмут) «бронемутантов» на базе танка Т-64 без башни, но с пулеметом и динамической защитой «Контакт-1», сообщает сетевое издание «Русская Весна».
Как сообщает «Русская Весна», Киев бросает в бой за Артемовск (Бахмут) «бронемутантов» – необычную бронемашину на базе танка Т-64 без башни, но с крупнокалиберным пулеметом и динамической защитой «Контакт-1».
Некоторые пользователи предположили, что странное творение украинского сумрачного гения – это тяжелая боевая машина пехоты БМПВ-64, но, как отмечает издание, машины отличаются по форме корпуса. Другие сочли, что изделие представляет из себя необычную бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ).
Накануне в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.
Эксперты: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
Эксперт Волхонский: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
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Государства глобального Юга недовольны политикой двойных стандартов западных стран в части финансовой помощи развивающимся странам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Станислав Ткаченко и Борис Волхонский. Ранее стало известно, что выделение 15 млрд долларов Украине по линии МВФ вызвало гнев глобального Юга.
«Транш Международного валютного фонда был предоставлен Украине в нарушение всех внутренних правил и процедур. Это говорит если не об утрате МВФ своей репутации в целом, то уж точно о максимальной политизации структуры», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Страны глобального Юга часто кредитуются в МВФ. Однако эти займы выдаются под большой процент и с рядом дополнительных условий. Развивающимся государствам дают максимум несколько сотен миллионов долларов. Сумма в 15 млрд долларов, предоставленная Украине, по их меркам огромна. Кроме того, этот транш выделен практически без каких-либо гарантий возврата. Яркий пример политики двойных стандартов США. Поэтому гнев стран глобального Юга оправдан», – акцентирует эксперт.
«Государствам глобального Юга надоело, что деньги тратят в пустоту, вместо того чтобы направить их на решение более серьезных и значимых проблем. Сегодня в целом центр тяжести мировой политики и экономики переносится в Азию, поэтому растет важность мнений государств региона по всем вопросам, включая, например, и украинский кризис», – добавил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.
«Кроме того, глобальный Юг серьезно влияет на голосование в ООН. Так как у стран нет единой позиции и каждая придерживается своего мнения, их роль становится все более и более весомой. В связи с этим обостряется и борьба за их лояльность», – полагает собеседник.
Ранее стало известно, что выделение Международным валютным фондом транша более чем в 15 млрд долларов Украине вызвало гнев у глобального Юга. Об этом заявил колумнист Bloomberg Михир Шарм. По его словам, это недовольство становится фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, а также является серьезной проблемой для западных стран, поскольку его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию.
О выделении Киеву 15,6 млрд долларов по линии МВФ стало известно в конце марта. Сообщалось, что средства планируется направить на удовлетворение срочных финансовых потребностей, указали в организации. Кроме того, отмечалось, что это крупнейший кредит для Украины и первый большой пакет финансирования от МВФ для страны, участвующей в конфликте.
Накануне этого события глава МВФ Кристалина Георгиева пожаловалась на несправедливое распределение благ между странами. Кроме того, она призвала диверсифицировать глобальные цепочки поставок, а также обеспечить их большую защиту. Эти заявления были сделаны на фоне недовольства государств глобального Юга Западом в вопросах распределения вакцин от коронавируса и возмещения ущерба от последствий климатических изменений. Россия указывала, что в рамках продуктовой сделки лишь мизерная часть попадает в бедные страны.
Ранее газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят глобальный Юг в борьбе с Западом.
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Телеведущий Корчевников напомнил пророчество старцев о потопе в Киеве
Телеведущий Корчевников напомнил пророчество старцев о затоплении Киева при захвате Киево-Печерской лавры раскольниками
Телеведущий Борис Корчевников напомнил пророчество старцев о затоплении Киева в случае захвата Киево-Печерской лавры раскольниками и призвал киевлян бежать, у кого есть такая возможность, пока не поздно.
Корчевников напомнил в своем Telegram-канале пост ведущего телеканала «Спас» и «Радио России» Андрея Афанасьева о пророчестве старцев, в котором говорится, что Киев утонет после того, как в Лавре будут служить раскольники. В связи с этим Корчевников призвал киевлян, у которых есть такая возможность: «Бегите! Бегите, пока не поздно».
Напомним, пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре возглавил предстоятель канонической Украинской православной церкви Онуфрий.
В Пентагоне назвали продолжительность боевых действий на Украине
Замминистра обороны США оценил вероятность переговоров России и Украины
Переговоры Москвы и Киева не неизбежны, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль.
Возможность переговоров не неминуема, боевые действия, вероятнее всего, продлятся несколько месяцев, заявил Каль в интервью Foreign Policy, передает ТАСС.
Обе стороны пытаются достичь преимущества на поле боя, добавил он.
Ранее Washington Post сообщало, что в «секретных документах» Пентагона, которые якобы утекли в Сеть, указывалось на малую вероятность начала мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году.
Политологи объяснили присутствие зарубежных послов на оглашении приговора Кара-Мурзе
Политолог Данилин: Британия наверняка захочет выменять своего подданого Кара-Мурзу
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Владимир Кара-Мурза, признанный в России иноагентом, надеялся, что подданство Великобритании спасет его от наказания за антироссийскую деятельность. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин. Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене.
«Присутствие на заседании суда послов и резкая реакция на приговор в Британии, США и других странах – объяснимы. Владимир Кара-Мурза помимо российского гражданства имеет подданство Великобритании и вид на жительство в США. Он иностранный гражданин», – сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«При этом, будучи гражданином России, Кара-Мурза занимался подрывной деятельностью внутри нашей страны и надеялся, что подданство другой страны спасет его от заслуженного наказания. Он думал, что это игрушки. Но нет, все очень серьезно. Он изменник, и за это он получил заслуженное наказание», – считает политолог.
«Давление иностранных послов и в целом западных стран на наше правосудие недопустимо. Если они заинтересованы в освобождении своего подданного – их право предложить варианты с обменом», – отмечает собеседник.
Вместе с тем в своем Telegram-канале Данилин отметил, что будь Кара-Мурза «гражданином России, я бы сказал, что этот приговор – запредельный». «Что это ужасно и несправедливо много. Но он – подданный Великобритании. И поэтому приговор в целом жесткий, но, я думаю, Лондон поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь нужного нам. Через годик-другой он, подав заявление о выходе из российского гражданства, будет гадить вместе с англичанкой (собственно, почему вместе – он и есть англичанин)», – пишет политолог.
Директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко полагает, что «Кара-Мурза – это один из тех самых «хороших русских», на которых Запад делает ставку».
«Меня удивляло, когда еще лет десять назад западные эксперты и дипломаты спрашивали мое мнение насчет Кара-Мурзы. Это позволяет сделать выводы о том, что иностранные кураторы вели его достаточно долгое время. Я думаю, что его символическую фигуру будут пытаться использовать в политических целях», – отметил он.
Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии.
По словам судьи Сергея Подопригорова, помимо отбывания наказания в колонии Кара-Мурза будет обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Также на него наложен запрет на журналистскую деятельность на срок до семи лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии.
На оглашение приговора Кара-Мурзе прибыли дипломаты из США, Великобритании и Дании. Как сообщила адвокат осужденного Мария Эйсмонт, защита публициста подаст апелляцию на решение суда. «Мы считаем, что при рассмотрении этого дела был допущен ряд серьезных процессуальных нарушений, а потому обжалуем его», – заявила она.
В октябре в отношении Кара-Мурзы завели уголовное дело о государственной измене, его заподозрили в помощи странам НАТО, направленной против безопасности России.
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В Нидерландах назвали Россию и Китай главными угрозами национальной безопасности
Разведка Нидерландов назвала Россию и Китай главными угрозами своей национальной безопасности
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Россия и Китай являются главными угрозами национальной безопасности Нидерландов, сообщила служба общей разведки и безопасности страны.
Из ежегодного доклада ведомства следует, что Россия, по мнению голландских специалистов, «не стесняется использовать широкий спектр средств, чтобы навредить Западу» и улучшить свои собственные геополитические позиции, передает ТАСС.
Как утверждают эксперты, «Москва использует энергоресурсы в качестве оружия для нанесения ущерба западным экономикам». Кибератаки, шпионаж, в том числе цифровой, и попытки вмешательства во внутренние дела также называются в числе методов, которые якобы используются Россией для достижения своих целей.
В докладе говорится, что в рамках противодействия этому Нидерланды выслали в феврале 2022 года 17 российских дипломатов, которые, как утверждалось, вели незаконную разведывательную деятельность, а в апреле 2022 года голландская разведка предотвратила попытку якобы российского шпиона устроиться на работу в Международный уголовный суд.
Кроме того, в документе были затронуты и внутренние угрозы, в частности распространение теорий заговора о злых элитах, которые стремятся поработить население. Согласно данным службы разведки, не менее 100 тыс. жителей страны придерживаются подобных взглядов. В прошлом году возросла угроза со стороны радикальных исламистов, в частности афганских сторонников террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России).
Ранее МИД Норвегии объявил о высылке 15 российских дипломатов, назвав их «сотрудниками разведки». В МИД страны это назвали «ответом на изменившуюся ситуацию в области безопасности в Европе, что привело к усилению угрозы со стороны России».
МИД России в свою очередь заявил, что Москва незамедлительно даст «соответствующий ответ».
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В США заявили о признании Украиной провала в конфликте с Россией
Американский полковник Макгрегор: Киев знает, что не может победить Россию в конфликте
На Украине понимают, что проигрывают в конфликте с Россией, заявил журналистке Каре Маккинни экс-советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, миру очевидно, что российские военные побеждают, а украинцы находятся в ужасном положении и ясно понимают это, передает РИА «Новости».
Макгрегор также отметил, что коллективный Запад подталкивает Киев начать «массивное» весеннее наступление, однако не секрет, что у Киева просто нет на это ресурсов.
Также полковник призвал бойцов ВСУ отступить, пока не стало слишком поздно, так как они не смогут справиться с действиями российских сил.
Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что украинское командование во время контрнаступления готовит три наступательные волны. Однако в Британии объяснили, почему наступление ВСУ ждет разгромное поражение.
В Сети показали кадры военного кладбища в Днепропетровске
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В Сети опубликовали кадры кладбища в Днепре (Днепропетровск), где хоронят погибших украинских военных.
На видео показана часть кладбища с многочисленными свежими могилами украинских военных. Местные жители рассказали, что могил стало в четыре раза больше.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников высказался о потерях ВСУ, сравнив их с числом жертв землетрясения в Турции, где погибли свыше 50 тыс. человек.
Власти Украины не публикуют данные о численности погибших солдат ВСУ, заявляя, что эта информация будет раскрыта после окончания конфликта. При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко называл это число «ужасным».
Президент Украины Владимир Зеленский обещал опубликовать эти данные в «подходящий момент». В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших в конфликте украинских военных, однако позже из публикации убрали эту оценку. В ЕК пояснили, что фон дер Ляйен якобы говорила об общем числе погибших и раненых солдат.
Словакия присоединилась к запрету импорта украинского зерна
Словакия решила временно запретить импорт украинского зерна
Словацкие власти приостановят импорт зерна с Украины, сообщает газета «Правда».
Согласно материалу издания, канцелярия словацкого кабмина проведет в течение дня заседание межведомственной группы по вопросу временного запрета на импорт украинского зерна и ряда других видов продукции, передает ТАСС.
Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что введенный польскими властями запрет на импорт украинского зерна в Польшу и третьи страны показывает истинное отношение к самой Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что реальное отношение европейцев к Украине проявил зерновой бойкот.
Российские военные отбили контратаки ВСУ на двух участках фронта
Глава пресс-центра группы «Центр» ВС РФ Савчук: Российские военные отбили контратаки ВСУ на двух участках фронта
Российские военные отбили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ Александр Савчук.
Савчук рассказал, что на Червоно-Дибровском участке силами и средствами разведки было вскрыто перемещение штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, после чего армейской авиацией ВС РФ был нанесен ракетный удар, в результате противник понес потери в живой силе и технике, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ также сообщил, что на Ямполовском участке взвод на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск попытался вернуть утраченные позиции, однако в результате огневого поражения ствольной артиллерии группировки «Центр» противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции.
Кроме того, Савчук информировал, что на Красно-Лиманском направлении артиллеристы поразили пункт временной дислокации, опорные пункты и склад боеприпасов противника. Начальник пресс-центра также сообщил, что расчет ПВО уничтожил беспилотник ВСУ.
Накануне российские войска отразили танковую атаку ВСУ в районе Авдеевки, а также уничтожили три украинские ДРГ под Купянском.
Во Франции предрекли Зеленскому тяжелое время
Французский политик Филиппо заявил, что разоблачение хищений Зеленского предрекло ему тяжелое время
Украинский президент Владимир Зеленский входит в сложные времена в связи с запретом на ввоз производимого в стране зерна в Польшу и Венгрию, заявил французский экс-европарламентарий Флориан Филиппо.
По его словам, всему виной тот факт, что стало известно о «хищении 400 млн долларов, взятых из международной помощи, которое он (Зеленский) организовал со своим окружением», передает РИА «Новости».
«А сегодня Венгрия, подражая Польше, запрещает импорт украинского зерна. Ужасный день для Зеленского», – подчеркнул политик.
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш уличил Зеленского в присвоении 400 млн долларов американской помощи.
Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе своего визита в Киев в январе передал президенту Владимиру Зеленскому список из 35 высокопоставленных силовиков и чиновников, о коррумпированности которых стало известно американской стороне.
Венгрия пообещала сохранить транзит украинской агропродукции
Венгрия, несмотря на введенный Будапештом запрет, все равно продолжит транзит украинской агропродукции, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины по итогам онлайн-встречи главы ведомства Николая Сольского с его венгерским коллегой Иштваном Надем.
Надем заверил, что транзит сохранится, передает ТАСС.
Сольский в свою очередь указал на неприемлемость односторонних решений, а также призвал к продолжениям переговоров касательно этого вопроса.
Между тем Еврокомиссия заявила, что введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна и другой агропродукции из этой страны являются неприемлемыми.
Белгородский губернатор сообщил о ликвидации двух пожаров на гражданских объектах
Глава Белгородской области Гладков: В Белгороде и Белгородском районе произошли два пожара на гражданских объектах
В Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале сообщил в 00.15, что в Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. Глава региона заверил, что все оперативные службы на месте, идет ликвидация возгораний.
В 00.53 Гладков информировал, что оба пожара на гражданских объектах в Белгороде и Белгородском районе полностью потушены, пострадавших нет. Он выразил огромные слова благодарности от имени жителей региона всем сотрудникам МЧС и лично начальнику главного управления МЧС России по Белгородской области Сергею Потапову за профессионализм.
В минувшее воскресенье украинские националисты в Пасху устроили артиллерийский обстрел села Терезовка в Шебекинском округе Белгородской области.
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра
Представительство ДНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Донец снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров
Украинские войска обстреляли Петровский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале сообщило, что в 21.00 (совпадает с мск) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксирован обстрел Петровского района Донецка с территории населенного пункта Ильинка снарядами калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 19.40 со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел Петровского района Донецка с территории населенного пункта Максимильяновка снарядами калибром 152 миллиметров.
Помимо этого, в 19.10 со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка с территории населенного пункта Тоненькое снарядами калибром 155 миллиметров.
Ранее евродепутат Марсель де Граф, представитель голландской партии «Форум за демократию» (FVD), обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в совершении военного преступления в пасхальную ночь.
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