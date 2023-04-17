Песков объяснил слова Путина об использовании ВМФ

Песков: Слова Путина об использовании ВМФ обусловлены неспокойным окружением России

Президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил о возможности использования ВМФ России на разных направлениях, так как окружение страны сейчас неспокойное, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Окружение по многим направлениям весьма неспокойное, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами», – сказал он.

География региональных конфликтов хорошо известна, именно об этом говорил президент, передает ТАСС.

Песков уточнил, что Путин встречался с Шойгу в воскресенье и понедельник. Обсуждалась внезапная проверка тихоокеанского флота.

Также глава государства отметил, что силы ВМФ в отдельных его компонентах, «безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях». Он попросил министра иметь это в виду.

Песков добавил, что на понедельник у президента запланированы непубличные мероприятия, он работает в Кремле.

Напомним, на встрече с Шойгу Путин заявил, что российский флот может быть использован в конфликтах на любых направлениях.