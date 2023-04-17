Пескова спросили о выдаче России Сапеги

Песков заявил, что Кремль не занимается вопросом Сапеги

Кремль не занимается вопросом о передаче российской гражданки Софьи Сапеги из Белоруссии в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не вопрос администрации президента. Мы не занимаемся этой темой», – ответил Песков на вопрос, когда Сапега может вернуться, и что ее ждет на Родине, передает РИА «Новости».

Сапега – девушка основателя экстремистского Telegram-канала Романа Протасевича, белорусские власти задержали ее в 2021 году, она созналась в публикации персональных данных сотрудников белорусского МВД.

В мае 2022 года ее вступил в силу приговор суда в отношении Сапеги, осужденной на шесть лет колонии.

В апреле 2023 года в Генпрокуратуре Белоруссии заявили, что ходатайство о передаче россиянки на родину удовлетворено.