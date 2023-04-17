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Санкции против России назвали самым большим просчетом Запада в истории
American Thinker: Самым грандиозным просчетом Запада в истории оказались санкции против РФ из-за конфликта на Украине
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Самым грандиозным просчетом Запада за всю историю стало введение санкций против России из-за конфликта на Украине, говорится в статье, опубликованной в журнале American Thinker.
Авторы статьи пришли к выводу, что санкции Запада не только не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали, но даже наоборот: Россия теперь не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза, передает РИА «Новости».
Как отмечается в материале, статистические данные, говорят о том, что, российская экономика будет расти быстрее немецкой или британской, а позже перегонит и прочие западные экономики, в том числе США, в то время как страны Запада будут сталкиваться с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей.
Авторы материала также констатировали, что Россия преуспевает в военной сфере, наладив производство обороной продукции, в первую очередь, артиллерии и снарядов к ней, в то время как Запад испытывает дефицит боеприпасов, вызванный беспрецедентной поддержкой Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему устойчивость экономики России вновь поразила Запад.
Названа причина отказа Китая принимать Блинкена
Financial Times: Китай отказал госсекретарю США Блинкену в визите из-за ситуации с отчетом ФБР по сбитому аэростату
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Госсекретарю США Энтони Блинкену было отказано в посещении Китая из-за опасений Пекина, связанных с публикацией ФБР результатов расследования инцидента со сбитым аэростатом, пишут западные СМИ.
Власти Китая сообщили американской стороне, что не будут готовы выбрать новую дату для поездки, отмененной главой дипломатии США в феврале, до тех пор, пока остаются не ясными планы Вашингтона относительно результатов расследования, сообщает Financial Times.
В Пекине опасаются, что отчет ФБР с вещественными доказательствами будет опубликован американской стороной во время поездки госсекретаря в Китай, передает ТАСС текст статьи FT.
По информации источников издания, глава МИД КНР Цинь Ган поднял данный вопрос во время встречи с американцами на форуме высокого уровня «Развитие Китая» в Пекине в марте.
Ранее на этой неделе Блинкен сообщил, что направится в Пекин, когда для этого «созреют условия».
В марте Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Китая вызвала у США шок.
В США признали, что стали «не лучшей частью мира»
Экс-министр Саммерс: Союз России и Китая привел к опасной для гегемонии США ситуации
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Союз России, Ближнего Востока и Китая крепнет и приводит к «опасной» для американской гегемонии ситуации, заявил бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс.
Саммерс в интервью Bloomberg признался, что видит «тревожные» признаки, свидетельствующие об утрате Соединенными Штатами глобального влияния. По его словам, в мире «растет признание фрагментации» и – что, как считает бывший министр, еще более тревожно – растет ощущение, что США стали «не лучшей частью мира», с которой другим государствам не хочется себя ассоциировать, передает РИА «Новости».
Экс-министр заявил, что другие державы объединяются и завоевывают расположение ранее нейтральных стран. Углубление связей между соперниками США грозит обернуться для Вашингтона большими проблемами, причем как в политике, так и в экономике, предостерегает он.
Так, приводит пример экс-министр, совместное решение Саудовской Аравии, России и других членов группы ОПЕК+ по сокращению добычи сырой нефти усложнило борьбу с инфляцией для США, еврозоны и других стран.
Саммерс считает, что если Бреттон-Вудская система не принесет значительных результатов во всем мире, то в мире появятся альтернативы.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Китая вызвала у США шок.
Экс-помощник Рейгана призвал США выполнить требования России
Экс-помощник Рейгана Бэндоу призвал США заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией
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США следует пересмотреть планы поддержки Украины, заставить Киев сесть за стол переговоров, чтобы избежать третьей мировой войны, заявил экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана, писатель Даг Бэндоу.
Бэндоу в своей статье для американского журнала American Conservative написал, что США следует дать понять, что Украине необходимо проявить готовность к переговорам, иначе Киев останется без поддержки Запада, передает РИА «Новости».
Бывший помощник Рейгана считает, что Вашингтон не должны волновать границы Украины, как и планы Киева по возвращению Крыма любой ценой. Бендоу считает, что у Вашингтона нет причин обеспечивать такой курс Украины.
Он также допустил, что нейтральный статус Украины без Крыма является приемлемым результатом для США, а американские власти должны рассматривать конфликт исключительно как внутриевропейский.
Кроме того, Бэндоу уверен, что США находятся в состоянии военного конфликта с Россией и призывает американские власти не допустить, чтобы конфликт на Украине перерос в новую мировую войну. Он считает, что « США не должны пытаться навязать Москве второй Версаль (серия мирных договоров, завершивших Первую мировую войну – прим.ВЗГЛЯД)».
По словам экс-помощника Рейгана, для стабильного мира Украина не должна быть членом в НАТО, а Россия должна быть возвращена в международный правопорядок. Бэндоу считает, что США должны быть готовы заняться проблемами безопасности Москвы и учесть интересы России.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина в финансовом вопросе уже является несуществующей страной, конфликт прекратится после того, как США и Европа перестанут ее содержать.
В США описали сценарий в случае гибели на Украине американских военных
Fox New: В случае гибели на Украине американского солдата США не стали бы наносить удар по России
В случае гибели на Украине американского солдата Соединенные Штаты не станут наносить удар по России, а могут и вовсе не отреагировать, заявила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.
Коффлер заявила американскому телеканалу Fox New, что ни один президент США в принципе не рассматривал активные боевые действия против России. По ее словам, конфликт должен зайти «слишком далеко», чтобы потребовались подобные меры. Такой сценарий, считает она, был бы возможен, если бы Россия «целенаправленно атаковала и убила сотни американцев», передает РИА «Новости».
По мнению Коффлер, которую Fox New называет «экспертом по России», более вероятным ответом на случайную гибель американского солдата на Украине стали бы «кибератаки, дипломатическая реакция и санкции».
Ранее СМИ сообщили, что в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, содержится информация о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине.
После этого Белый дом подтвердил, что на украинской территории действительно есть контингент американских военных.
В Британии рассказали, как Запад ударил Украину в самый тяжелый момент
Express: Страны Евросоюза отказались от Украины в тяжелейшей ситуации
Решение Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания с Украины принято в тяжелейшей для Киева ситуации, пишут британские СМИ.
Украинские фермеры оказались в сложном положении, пишет газета Express.
Издание поясняет, что Варшава и Будапешт решились на такой шаг из-за больших убытков, которые несли польская и венгерская сельскохозяйственные отрасли.
При этом земледельцы в соседних европейских государствах пожаловались, что украинское зерно стало попадать в их страны в еще больших объемах, в результате создается избыток предложения на рынке, рушатся цены, а местные предприниматели теряют прибыль, передает РИА «Новости».
В воскресенье Еврокомиссия заявила, что введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна являются неприемлемыми. Тем не менее последовать примеру Варшавы и Будапешта собралась Болгария.
Эксперт: Тейшейра мог стать марионеткой в игре против администрации Байдена
Эксперт Артамонов: Спецслужбы США использовали Тейшейру, чтобы показать несостоятельность администрации Байдена
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Военнослужащего ВВС национальной гвардии США, 21-летнего Джека Тейшейру могли использовать в своей игре спецслужбы США, причем даже без его ведома, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Тейшейру задержали в США по обвинению в публикации секретных данных Пентагона.
«Джек Тейшейра, как американский военный, вполне мог иметь доступ к секретным документам. Стоит вспомнить подобный пример с Брэдли (после смены пола – Челси) Мэннигом – американским военным, опубликовавшим тысячи секретных документов о бесчинствах США в Ираке и Афганистане», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.
«В системе информационной безопасности Штатов постоянно случаются какие-то проблемы, она не совершенна. Вполне возможно, что человек, имеющий доступ к секретным данным и руководствующийся определенными идеями по поводу ситуации на Украине, решил внести свою лепту в борьбу с присутствием США в этом конфликте», – отметил он.
«Вместе с тем, на мой взгляд, здесь возможна хитрая манипуляция. Сделать такой массив данных доступным для молодого военнослужащего спецслужбы Штатов могли намеренно. А затем использовать его в своей игре по доказательству несостоятельности действующей американской администрации. При этом молодой человек, скорее всего, был абсолютно убежден, что сам раздобыл эту информацию», – полагает эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что в западных СМИ произошедшее активно сравнивают с утечкой, за которой стоял Эдвард Сноуден. «В данном случае проводить параллели некорректно. Сноуден был штатным агентом, подготовленным, с очень устойчивой психикой, в отличие от 21-летнего военнослужащего. Да и сам характер утечек, связанных с его именем, имеет несколько другие корни», – отметил он.
«Кроме того, тот факт, что засекреченные данные публиковались еще с февраля 2022 года, но вызвали такой серьезный резонанс только сейчас, также может свидетельствовать о намеренном и продуманном сценарии спецслужб», – заключил Артамонов.
Ранее в США назвали имя подозреваемого в сливе секретных данных Пентагона. Им стал 21-летний военнослужащий ВВС национальной гвардии Джек Тейшейра, лидер онлайн-группы, через которую, предположительно, информация и попала в сеть. Об этом сообщает издание The New York Times.
Газета подчеркивает, что доступ к засекреченным данным в ВС США распространяется не только на генералов военных служб, но и некоторых военных помощников, полковников, капитанов кораблей ВМФ, младших офицеров и даже рядовых, которые входят в подразделения разведки. «Число людей, имеющих подобный доступ, исчисляется тысячами, если не десятками тысяч», – ссылается газета на слова чиновников из Пентагона.
Виновник утечки размещал материалы в онлайн-группе на платформе Discord, пишет издание The New York Times. Беседа была создана в период пандемии и объединяла подростков, интересующихся оружием. Тейшейра стал ее неформальным лидером, который хотел показать друзьям «настоящую войну».
Участники группы сказали газете, что на ресурсе были размещены подробные военные карты Украины, а также конфиденциальные оценки российской техники. В состав беседы входило 20-30 человек, которые считали Тейшейру «легендой» и испытывали любопытство к тем данным, которыми он делился.
При этом сам летчик считал боевые действия в рамках СВО «удручающими», сообщает издание The Washington Post. Как рассказали его друзья, он считал, что Киев и Москва должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет. При этом газета уточняет, что секретные документы стали публиковаться Тейшейрой еще в феврале 2022 года, сразу после начала конфликта на Украине.
В четверг летчика арестовали федеральные власти, сообщает издание CBS news. В пятницу он предстанет перед судом по обвинению в соответствии с законом о шпионаже. Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
СМИ назвали победу Путина над Байденом «ударом молота» для США
The Times: Победа Путина над Байденом станет для США ударом молота
Стремление президента США Джо Байдена поставить главу российского государства Владимира Путина в тупик путем ведения опосредованной войны станет «ударом молота» для Америки, говорится в материале The Times.
Издание отмечает, что Байден поставил все свои фишки США и НАТО на победу в опосредованной войне против России или на то, чтобы поставить Путина в тупик, передает Ura.ru.
Провал подобной тактики станет для Украины гуманитарной и политической катастрофой и ударит молотом по авторитету и лидерству США.
Кроме того, The Times отмечает провал политики Байдена по отношению к Китаю. Провалы американского президента являются главной стратегической проблемой для Запада, пишет издание.
Ранее обозреватель American Thinker Лора Веллингтон отметила, что популярность Путина в США растет.
Утечку данных Пентагона сочли началом потопления «украинского корабля»
TAC: Утечка данных Пентагона – это начало потопления «украинского корабля»
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Обнародование секретных документов Пентагона в Сети указывает на то, что украинский корабль начал тонуть, пишет для издания The American Conservative обозреватель Брэдли Девлин.
В статье журналист напомнил о выражении, которое приписывают Бенджамину Франклину, а именно – «большой корабль потонет от небольшой течи». Девлин призвал американскую администрацию серьезно отнестись к этому, передает телеканал 360.
«Украина не огромный корабль, а слив документов – не маленькая утечка. Все эти расходы на украинских военных продолжают расти, им уже выделили свыше 75 млрд долларов», – добавил журналист.
Резюмируя, Девлин отметил, что утечка документов может указывать на то, что американские власти когда-либо признают то, что победу Украины нельзя считать бесспорной.
Ранее СМИ сообщили, что в США арестовали военнослужащего ВВС национальной гвардии США Джека Тейшейру – лидера онлайн-группы, через которую секретные документы Пентагона, возможно, попали в Сеть.
Позднее стало известно об отношении подозреваемого в утечке данных Пентагона к конфликту на Украине. Тейшейра охарактеризовал конфликт на Украине как «удручающий».
Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
Еще одна страна ЕС собралась запретить импорт украинского зерна
Министр Гечев: В Болгарии обсуждают идею по примеру Венгрии и Польши запретить импорт зерна с Украины
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Болгарские власти задумались над тем, чтобы последовать примеру Венгрии и Польши и запретить импорт украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства технического правительства Болгарии Явор Гечев.
Гечев заявил о необходимости защитить болгарские интересы, в особенности, когда два государства уже отреагировали соответствующим образом. По его словам, если Болгария не введет ограничения, количество украинского зерна на территории республики возрастет, передает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное радио.
Болгарский министр потребовал уже в понедельник представить ему доклады о юридической составляющей запретов, которые ввели Венгрия с Польшей, и пообещал, что такая возможность будет обсуждаться с министерством экономики.
По его словам, во вторник будет собран весь необходимый для принятия решения объем информации, и тогда ситуация будет обсуждаться с президентом Болгарии Руменом Радевым.
Между тем Еврокомиссия заявила, что введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна и другой агропродукции из этой страны являются неприемлемыми.
Гершкович отправил семье в США письмо на русском
WSJ: Арестованный в России журналист Гершкович отправил семье в США письмо на русском языке
Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, арестованный в России, отправил своей семье в США письмо, написанное на русском языке.
В послании, текст которого приводит The Wall Street Journal, Гершкович говорит, что «не теряет надежды, читает, упражняется и пытается писать». «Может быть, наконец, я напишу что-то хорошее», – выражает надежду он в послании, адресованном его семье, проживающей в Филадельфии, штат Пенсильвания.
Родители Гершковича – советские эмигранты, а потому журналист писал по-русски. Письмо датировано 5 апреля и подписано «Ваня», передает РИА «Новости».
Отмечается, что это первый контакт Гершковича с семьей с момента его ареста.
В субботу госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американская сторона пока не получила консульского доступа к Гершковичу. По словам Блинкена, США «продолжают призывать к немедленному освобождению» американского журналиста.
МИД России ранее подчеркивал, что вопрос посещения задержанного в России по подозрению в шпионаже Гершковича американскими дипломатами рассматривается и будет решен в надлежащее время.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки США оказывать давление на российские органы власти и суд в ситуации с Гершковичем бессмысленны.
Германия призвала ввести санкции против российского атомного сектора
Вице-канцлер Хабек: Правительство ФРГ выступает за включение атомного сектора России в 11-й санкционный пакет
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Немецкое правительство выступает в Евросоюзе за включение российского атомного сектора в 11-й пакет санкций, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек («Зеленые»).
В интервью DPA Хабек назвал ядерные технологии «весьма чувствительной областью», в которой, по его мнению, Россия «не может больше считаться надежным партнером», передает ТАСС.
Вице-канцлер утверждает, что Россия якобы использует зависимость от своих энергоресурсов для оказания давления. Потому, сообщил он, власти Германии заявили Еврокомиссии о необходимости включения в санкционный пакет гражданского атомного сектора РФ.
Хабек настаивает на том, что Евросоюз должен стать еще более независимым от России. По его словам, ЕС продвинулся в этом во многих сферах, в том числе в энергетике, но до сих пор остаются вопросы касательно атомного сектора.
При этом он предлагает установить переходный период для отказа от российского мирного атома. Вместе с тем Хабек считает, что европейские страны должны не бояться действовать решительно.
Сама Германия в субботу отключает от электросети три последние работающие АЭС – «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд», тем самым полностью отказываясь от собственной атомной энергетики.
В середине марта генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщал, что санкционное давление в отношении России будет только расти, и в госкорпорации думают об ответных мерах.
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CNN: Дружба с Путиным привела к дипломатическому прорыву Си Цзиньпина в мире
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Столицу Китая за последний месяц посетила целая череда мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона и главу бразильского государства Лула да Силву. Лидер КНР Си Цзиньпин перешел к «внешнеполитическому наступлению», особенную роль в котором играют его тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным, сообщают американские СМИ.
За минувший месяц председатель КНР Си Цзиньпин принял у себя лидеров Испании, Сингапура, Малайзии, Франции и Евросоюза. Многие страны начинают «поглядывать в сторону Пекина» на фоне замедления мировой экономики и конфликта на Украине, пишет сайт американского телеканала CNN.
Так, в пятницу список зарубежных официальных лиц, посетивших Поднебесную, пополнил президент Бразилии Лула да Силва, который, по версии американского телеканала, среди прочего хотел бы «добиться подвижек по вопросу российской спецоперации», передает RT содержание публикации.
CNN напоминает, что Китай не выступил с осуждением российской спецоперации. Несмотря на это, иностранные лидеры приезжают к Си Цзиньпину. Для китайского лидера, говорится в статье, это стало возможностью представить свое видение нового порядка, свободного от американских правил, а также рассказать о том, как Китай воспринимает угрозы.
Телеканал отмечает, что дипломатическая деятельность китайского руководства была сокращена в последние три года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а также «упорного соперничества с США». Теперь, по мнению автора публикации, Си «ощущает острую необходимость перейти к действиям».
Доцент факультета международных отношений Наньянского технологического университета Сингапура Ли Минцзян считает, что китайское руководство переходит к строительству стратегических планов. Одна из целей – ослабление альянсов Америки, потому Китай предпринимает активные усилия по стабилизации и укреплению отношений с европейскими странами, а также по наращиванию сотрудничества с развивающимися странами, объяснил эксперт.
Си Цзиньпин использовал возвращение мировых лидеров в Пекин, вопреки их озабоченности сближением России и Китая, чтобы «аккуратно вставить в свои беседы с ними завуалированные выпады в адрес Вашингтона – и намекнуть на свои собственные взгляды на то, как можно было бы переформатировать миропорядок, пишет CNN.
По мнению американского телеканала, Пекин обеспокоился «сплочением» США и Европы на фоне российской спецоперации на Украине, и теперь своим ключевым направлением сделал «акцентирование экономических связей с европейцами» и «эксплуатирование разногласий между странами по обе стороны Атлантики».
Конфликт на Украине стал одной из ведущих тем визитов иностранных лидеров в Китай. Отдельные лидеры государств, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, видят в Си Цзиньпине потенциального союзника, «который, будучи близким другом Владимира Путина, может подтолкнуть того к заключению мира».
Хотя в ходе визита Макрона Китай и Франция пришли к согласию по нескольким моментам, касающимся конфликта – в том числе они заявили о недопустимости ударов по АЭС и необходимости защитить детей и женщин, – французскому лидеру в конечном счете так и не удалось убедить Си зафиксировать на бумаге что-либо, что он до этого еще не заявлял, признает CNN.
«Россия – единственная крупная держава, которая имеет во многом одинаковые с Китаем взгляды на то, как должны выглядеть мир и система международных отношений и как следовало бы решать различные политические вопросы. Россия для Китая незаменима», – уверен Ли Минцзян.
В свою очередь доцент Национального университета Сингапура Чун Цзя Ян заявил, что представления западных лидеров о возможности Си влиять на Путина дали китайскому лидеру «рычаг влияния, который позволит ему привлекать много внимания и, возможно, даже получать поддержку, которой ему без этого заручиться не удалось бы».
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече в Самарканде с главой МИД Китая Цинь Ганом заявил, что отношения Москвы и Пекина демонстрируют устойчивость, а в современной обстановке высокая частота двусторонних встреч оправдана, так как важно сверять часы.
Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления
WP: Американские должностные лица сомневаются в успехе планируемого наступления ВСУ
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По оценке американских должностных лиц, вооруженные силы Украины не обладают достаточным уровнем подготовки и нужными объемами боеприпасов, чтобы достичь значительных успехов в ходе планируемого наступления, пишут американские СМИ.
В статье внешнеполитического обозревателя газеты The Washington Post Дэвида Игнейшеса отмечается, что, согласно утечке секретных документов Пентагона, примерно два месяца назад американская разведка считала, что ситуация на Украине, «вероятнее всего, движется в направлении тупиковой». Автор публикации сообщил, что на минувшей неделе побеседовал с несколькими должностными лицами США и выяснил, что за прошедшее время «основная картина мало изменилась», передает ТАСС.
В материале говорится, что американские должностные лица «признают наличие препятствий для выполнения Украиной своего амбициозного плана». Они по-прежнему согласны с тем, что «сохраняющаяся нехватка подготовки и боеприпасов, вероятно, будет сдерживать прогресс и приведет к увеличению потерь при наступлении». При этом в февральских документах наиболее вероятным итогом считают «скромные территориальные приобретения», с этой оценкой в США согласны и сейчас, сказано в публикации.
При этом один источник в Пентагоне сказал изданию, что, судя по тренировкам ВСУ и их военным играм, у украинской стороны «есть шанс на успех».
Также в публикации говорится, что 70-80% территории Артемовска (украинское название – Бахмут) находится под российским контролем. Украинцы, пишет Игнейшес, «страшной ценой удержались, избежав символического поражения». При этом, по данным The Washington Post, США месяцами убеждали украинские власти дать команду к отступлению на возвышенность к западу от Артемовска, где им было бы проще обороняться. Тем не менее, украинцы под руководством президента Владимира Зеленского «решили остаться и сражаться».
Ранее в Кремле ранее усомнились в достоверности данных утечки.
Стало известно об отношении подозреваемого в утечке данных Пентагона к конфликту на Украине
WP: Подозреваемый в утечке документов Пентагона находил украинский конфликт удручающим
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Подозреваемый в утечке документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра думает, что конфликт на Украине является «удручающим», сообщает газета The Washington Post.
По словам друга подозреваемого, Тейшейра начал публиковать секретные материалы на сервере в Discord в феврале, в начале конфликта на Украине, который он считал «удручающей» битвой между «странами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет, передает RT со ссылкой на Washington Post.
Также газета отмечает, что подозреваемый публиковал документы, чтобы просвещать людей, которых он считал своими друзьями.
Ранее СМИ сообщили, что в США готовятся к задержанию военнослужащего ВВС национальной гвардии США Джека Тейшейры – лидера онлайн-группы, через которую секретные документы Пентагона, возможно, попали в Сеть.
Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
Утечку Пентагона расценили как тайное послание Зеленскому
Akharin khabar: Утечка секретных данных Пентагона является посланием от США Зеленскому
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Утечка секретных документов американского военного ведомства была попыткой Вашингтона о том, что продолжать бои против России бесперспективно, пишут иранские СМИ.
Вброс о секретных документах Пентагона, по мнению обозревателей иранской газеты Akharin khabar, можно трактовать как «косвенное указание» Киеву о том, что украинская сторона не только не готова проводить контрнаступление, но и вообще к активным боям, которые могли бы принести хотя бы какие-то позитивные для Украины результаты, передает РИА «Новости».
Украине следовало бы отказаться от противостояния с Россией и перейти к переговорному процессу, считают авторы публикации. По крайней мере, пока Украина находится в том положении, чтобы их вести, а не подписывать капитуляцию, добавляется в публикации.
Напомним, в Кремле ранее усомнились в достоверности данных утечки.
Замглавы МИД Сергей Рябков высказывал мнение, что утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение.