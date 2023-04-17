Телеведущий Корчевников напомнил пророчество старцев о потопе в Киеве

Поляки заявили о «последних судорогах» Дуды

Пользователи Twitter раскритиковали президента Польши Дуду за призыв в отношении России

Интернет-пользователи раскритиковали президента Польши Анджея Дуду, вновь выразившего свою поддержку Киеву и призвавшего «перекрыть России кислород», чтобы якобы добиться завершения российской спецоперации на Украине.

Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) оставляли негативные комментарии на странице главы республики.

Так, комментатор Cacek написал, что эти заявления Дуды – его «последние судороги» в Европе. Он назвал Дуду «президентом автократического государства на грани диктатуры», и предсказал, что польский президент станет персоной нон-грата в странах, где установлена демократия. «Эту же участь ты уготовал полякам. Твое правление останется черной страницей в истории. Позор», – передает РИА «Новости» текст комментария.

Пользователь Mariusz T O считает, что заявление Дуды о России в очередной компрометирует Польшу.

Raf поинтересовался, говорили ли во время переговоров (заявление Дуды прозвучало на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом) о Польше, или вся повестка относилась только к Украине.

Пользователь Basia считает, что встреча с главой Австрии стала очередной непродуктивной поездкой Дуды. «Переливание из пустого в порожнее», – говорится в комментарии.

AnonM иронично поинтересовался, есть ли у Украины посол и министр, или их обоих представляет польский президент.

«Пан Дуда, вы дискредитируете пост, который занимаете. Или мы чего-то не знаем, и вы на самом деле президент Украины?» – высказался Pawel.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ.

В Кремле предложили разобраться, что имел в виду Зеленский: поглощение Украины со стороны Польши или переход украинцев на польский язык.