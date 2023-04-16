Британский наемник назвал российских артиллеристов «чертовски хорошими»

Британский наемник Перриман: Российские артиллеристы чертовски хороши

Бывший британский солдат, ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, который в настоящее время служит в иностранном легионе Украины, рассказал о боевых действиях в зоне российской спецоперации.

В интервью The Spectator Перриман признался, что Ирак «не сравнится» с тем, что происходит на Украине. По его словам, боевые действия на Украине «гораздо тяжелее».

Украинские подразделения, оказавшиеся на территории возле Днепра, подвергаются непрерывному артобстрелу с российской стороны, рассказал британец. Он отметил, что российские БПЛА постоянно разведывают местность.

«Их артиллеристы чертовски хороши», – признался Перриман.

Британец сказал также, что работа на Украине – это «самая тяжелая служба», которую ему довелось проходить. Каждая вылазка, которая длится около недели, – это долгая, «изматывающая нервы» засада «в ожидании неприятностей». Домики, в которых размещены иностранные наемники, не отапливаются, а холодными ночами, когда температура опускается до минус 10 градусов, они «даже не могут заварить чай, опасаясь, что беспилотники обнаружат огонь на плите». Кроме караула и сна, по словам Перримана, мало чем можно заняться, поскольку артиллерия «иногда стреляет по 100 раз в день».

При этом, говорится в статье, уезжать Перриман не планирует. Как и многие бывшие британские солдаты, которые подались в наемники на Украине, «он никогда по-настоящему не преуспевал в мирной жизни», и сегодня стал «частью воинственного племени, которое кочует по горячим точкам мира».

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что на Украине становится все больше иностранных наемников, в том числе из США, они, по-видимому, хотят реализовать сюжеты фильмов об охоте на живых людей.