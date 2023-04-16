la Repubblica: Италия направила Киеву около 20 самоходок M109L

Италия предоставила Украине приблизительно 20 самоходных артиллерийских установок M109L, поезд с ними был замечен на севере страны еще в субботу, передают газеты la Repubblica и Corriere della Sera.

Очевидцы на вокзале города Удине смогли заснять видео, на котором виден поезд, перевозящий гаубицы. СМИ пишут, что на вооружении не было никаких опознавательных знаков, она из газет определила, что это модель M109L. СМИ отмечают, что такая модель гаубиц уже передавалась Киеву в прошлом году, передает РИА «Новости».

Министр без портфеля по связям с парламентом Лука Чириани в эфире новостного телеканала RAinews24 подтвердил, что партия САУ направляется на Украину. Он уточнил, что отправленные Киеву гаубицы входят в тот пакет помощи Украине, который был одобрен предыдущим правительством.

Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил уже около 1 млрд евро, поддержка Киева будет продолжаться.