МИД: Россияне не пострадали во время столкновений в Судане

Посол: Россияне, предварительно, не пострадали во время столкновений в Судане

Россияне, по предварительным данным, не пострадали во время боевых столкновений в Судане, заявил посол России в Судане Андрей Черновол.

По его словам, с россиянами в Судане ничего плохого не случилось, все живы и здоровы, информации о пострадавших нет, передает ТАСС.

Черновол добавил также, что армия Судана не хочет идти на переговоры со спецназом и объявила их повстанцами, предложив при этом всем желающим перейти на сторону армии.

Дипломат отметил также, что боевые действия в районах, где проживают сотрудники посольства, пошли на спад, интенсивность боестолкновений резко снизилась.

Боевые действия вспыхнули в субботу на фоне разногласий по поводу интеграции СБР в состав вооруженных сил. В результате боев армии и спецназа в Судане погибли 56 человек. Как заявил в комментарии телеканалу «Аль-Арабия» официальный представитель ВС Судана, несколько дней потребуется суданской армии, чтобы полностью разгромить силы быстрого реагирования (спецназ) во всех штатах.

Напомним, ранее в воскресенье Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана выступили с утверждением, что их позиции в Порт-Судане на побережье Красного моря подверглись удару иностранных самолетов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что столкновения в Судане имеют отношение к интересам России.