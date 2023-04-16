Украинские беженцы устроили протесты на военной базе в Нидерландах

GLD: Украинские беженцы устроили акцию протеста на военной базе в Нидерландах

Беженцы с Украины провели протестную акцию с жалобами на плохие условия проживания на армейской базе в провинции Гелдерланд в центре Нидерландов, сообщают местные СМИ.

Беженцы жалуются на отсутствие приватности, слабый уровень обучения детей и плохие санитарные условия, сообщает портал GLD.nl.

Издание отмечает, что недовольство украинцев настолько велико, что они вышли на акцию протеста перед центром приема беженцев в Харскампе с требованием улучшить условия проживания, передает РИА «Новости».

В акции участвовали десятки беженцев с Украины. Они держали флаг страны и несколько плакатов.

Украинка Татьяна Капикян пожаловалась изданию на «ужасную еду» и плохое образование, а также «нулевое» медицинское обслуживание. «Мы хотим нормальной жизни», – заявила она. Украинка считает, что размещение в приюте может быть только временным, на непродолжительный срок, однако она находится там уже больше года.

Другой ее соотечественник посетовал на то, что люди там живут «как в армии», из-за этого у них «нет никакой личной жизни».

Многие беженцы также выражали беспокойство за детей, поскольку вблизи места их размещения проводят военные учения. Дети посещают учебные занятия только дважды в неделю, рассказали украинцы.

Местные власти признали правомерность некоторых жалоб. Представитель муниципалитета сказал, что военные казармы – «не оптимальное место для проживания». По его словам, сейчас в лагере проживает 330 беженцев, однако там планируется разместить еще несколько десятков человек.

Только недавно власти начали обустраивать кухни, чтобы беженцы могли самостоятельно готовить. Также планируется изменить «сценарий» работы школ.

Еще летом прошлого года сообщалось о снижении уровня готовности голландцев размещать у себя беженцев с Украины.

Отметим также, в начале апреля власти Нидерландов направили Киеву 274 млн евро, в том числе на сотрудничество страны с НАТО.