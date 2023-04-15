Американский полковник оценил шансы на «захват» Украиной Крыма

В Минобороны заявили об ожесточенных боях в Артемовске

МО: Российские силы овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска

Российские штурмовые формирования продвинулись вперед на Донецком направлении, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении происходят в районе Артемовска. «В ходе активных действий штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города», – приводятся его слова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

Отступающие подразделения ВСУ целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения российских войск, сообщил Конашенков на брифинге.

По словам представителя российского военного ведомства, потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении за прошедшие сутки составили более 315 военнослужащих и наемников. Кроме того, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, гаубиц Д-20 и «Мста-Б» и боевой машины РСЗО «Град».

Ракетные войска, артиллерия, а также авиация «Южной» группировки войск оказывают поддержку наступательных действий в районе Артемовска, сообщил Конашенков. «В интересах действий войск в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 57 огневых задач», – сказал он, отметив, что оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска поразили подразделения ВСУ в районах Красного, Калиновки и Богдановки в ДНР.

В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, отметил Конашенков.

На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики», – сказал Конашенков.

Также, по его данным, за сутки на данных направлениях уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пикап, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Опытное Донецкой народной республики, Рубежное и Червонопоповка Луганской народной республики», – сказал он.

По словам Конашенкова, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ. Потери противника на этом направлении за сутки составили «до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля».

На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военных, два автомобиля три самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3756 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8677 танков и других боевых бронированных машин, 1085 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4593 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9513 единиц специальной военной автомобильной техники, заключили в Минобороны.

Накануне Конашенков сообщал, что на Донецком направлении ВС России уничтожили более 300 украинских военных за сутки, также авиация «Южной» группировки войск для поддержки российских штурмовых отрядов в Артемовске провела 14 самолетовылетов.