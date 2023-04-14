Президент Владимир Путин одобрил проект по отслеживанию космического мусора

Российский президент Владимир Путин одобрил создание федерального проекта «Млечный путь», целью которого станет отслеживание космического мусора на орбите, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

По его словам, космический мусор – большая проблема, для ее решения существует программа, она скоро превратится в федеральный проект. Данная программа предусматривает слежение за всем космическим мусором, передает РИА «Новости».

При этом Борисов добавил, что частицы космического мусора размером менее 10 см отследить невозможно, так как нужно развивать и оптические, и радиолокационные, наземные и орбитальные средства наблюдения, а также сбор и обработку информации, чтобы предугадывать и предупреждать о возможных столкновениях.

Также глава Роскосмоса рассказал, что ядерный буксир «Зевс» будет отправлен убирать космический мусор.

«Есть идеи использовать этот буксир для очистки по крайней мере геостационарных и высоких эллиптических орбит. Либо уводить их в дальний космос, чтобы они не мешали, либо просто собирать их и утилизировать», – заверил Борисов.

Ранее глава Роскосмоса рассказал, что Международная космическая станция (МКС) уклонилась от столкновения с космическим мусором.