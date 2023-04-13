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ВСУ стали отправлять через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций
ВСУ начали отправлять через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций
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Украинские военные отправляют лодки с манекенами через Днепр на Херсонском направлении, чтобы выявить огневые точки российских сил на левом берегу, рассказал боец десантно-штурмового батальона «Сокол» с позывным Черномор, находящийся на позициях на берегу.
По его словам, ВСУ высылают через Днепр разведывательные лодки с манекенами, чтобы выявить позиции российских войск, после чего по ним начинает работать артиллерия, передает ТАСС.
Боец добавил, что в зоне ответственности батальона вооруженные силы Украины (ВСУ) уже предприняли несколько атак через Днепр, но они были отбиты.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска постоянно пытаются пройти через Днепр.
Российские войска поразили пытавшиеся пробиться в Артемовск резервы ВСУ
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В районе Артемовска на Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя кварталами. Подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки, а также подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ у Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки в этом районе российской авиацией совершены восемь вылетов самолетов, ракетными войсками и артиллерией выполнены 52 огневые задачи.
Потери противника составили более 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две бронемашины, три пикапа, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и три пусковые установки РСЗО «Град», сообщил Конашенков.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Першотравневого и Берестового Харьковской области, Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).
Рядом с Синьковкой и Кисловкой Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих, а также польские самоходные артиллерийские установки Krab и американская Paladin, отчитались в Минобороны.
Ударами штурмовой авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника недалеко от пунктов Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, Григоровка и Терны Донецкой народной республики (ДНР). За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 80 военнослужащих, четыре бронемашины и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск « Восток » нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара ДНР, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Кроме того, возле Орехова уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.
В районах Павловки и Новоселки ДНР пресечена деятельность двух ДРГ противника. За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены до 180 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубица Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих, три бронемашины. Кроме того, под Отрадокаменкой Херсонской области уничтожен склад военно-технического имущества 121-й бригады теробороны.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 94 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
NYT: Разведка США готовилась к удару ВСУ по Кремлю
NYT: Разведка США делала прогнозы на случай украинского удара по Кремлю
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Американская военная разведка рассматривала сценарий удара вооруженных сил Украины по Кремлю, сообщают американские СМИ со ссылкой на документы разведывательного управления Пентагона, которые из-за утечки в интернет стали достоянием общественности.
Помимо сценария с ударом по Кремлю, американская разведка рассматривала и другие варианты непредвиденного развития событий, в том числе гибель президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости» сообщение американской газеты The New York Times.
NYT отмечает, что подобное планирование является обычной практикой для разведывательных ведомств.
При этом разведка выделила несколько вариантов последствий: от эскалации до начала мирных переговоров. В разведке не привели оценок, какой из вариантов им казался наиболее вероятным.
Последствия гипотетического удара по Кремлю, по оценке американской разведки, остаются в значительной степени непредсказуемыми. Именно поэтому США отказываются поставлять Украине оружие, которое могло бы использоваться для такой атаки, считает NYT.
Предположительно документ был подготовлен в конце февраля 2023 года. Представители Пентагона не подтвердили, но и не опровергли его подлинность.
Телеканал NBC ранее в среду сообщил, что, согласно утечке из Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля предлагал с помощью беспилотников нанести удары по местам дислокации российских сил в Ростовской области.
Журналист Киселев отказался от близких родственников в России
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Журналист Евгений Киселев (признан иноагентом в России) в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в России) под постом журналиста Михаила Козырева о законе об электронных повестках заявил, что не будет жалеть близких родственников, оставшихся в России.
В комментариях Киселев ответил Козыреву, что у него есть очень близкие родственники и друзья, «которые по разным причинам не захотели уезжать».
«Более того – которые поджали хвост и боятся мне СМСку написать с чужого телефона, не то чтобы позвонить и минуту поговорить. И если с ними что-то произойдет – боюсь, жалеть их не буду», – написал Киселев.
Он добавил, что знает, какой звук издает пролетающая над крышей дома крылатая ракета, и поэтому попросил Козырева проявить к нему «побольше эмпатии».
Ранее жена основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) Эйнат Клейн раскритиковала нейрохирурга Алексея Кашеева за спасение женщин и детей в России.
Ургант пообещал вернуться на Первый канал
Телеведущий Иван Ургант в среду заявил, что намеревается вернуться на Первый канал.
Ургант на премьере фильма «Вызов» подтвердил РИА «Новости», что вернется на телеканал и надеется на производство своих программ.
В марте прошлого года в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию. Телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал в отпуск, но скоро вернется.
Ранее в январе в Москве отменили концерт Гриши Урганта – образа, в котором выступает Иван Ургант.
В США оценили потери украинской армии за время конфликта
Washington Post: За время конфликта ВСУ потеряли, по подсчетам правительства США, до 131 тыс. солдат убитыми и ранеными
За время конфликта украинская армия, по подсчетам правительства США, потеряла от 124 тыс. до 131 тыс. солдат убитыми и ранеными, что в пять раз больше заявленных Киевом цифр, сообщила американская The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть «секретные документы».
Как сообщает издание, Киев готовится к наступлению на российские силы, и хотя Украина не раскрывает данные, полевые командиры заявляют об огромных потерях. По мнению автора статьи, Украине нужно больше солдат, причем быстро, передает RT.
В минувшее воскресенье посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил об «ужасных» потерях украинских вооруженных сил в ходе СВО.
Москва запросила у Еревана объяснений по поводу участия в учениях НАТО
Захарова сообщила о запросе Москвы у Еревана объяснений по поводу участия в учениях НАТО
Российская сторона запросила разъяснений у армянской в связи с совместными учениями Армении и НАТО, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Реакция России последует после получения ответа, передает ТАСС.
Также дипломат указала, что отказ Еревана от маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности.
В феврале начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщал, что планировавшиеся на армянской территории учения Организации «Нерушимое братство» перенесли в Киргизию.
Штурмовые подразделения взяли железнодорожный вокзал в Артемовске
«Русская весна»: Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал
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Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард», сообщают военные корреспонденты «Русской весны».
Telegram-канал добровольцев, волонтеров и военных корреспондентов «Операция Z: Военкоры Русской Весны» обнародовал сводку о положении дел в Артемовске (украинское название города – Бахмут). Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны» со ссылкой на данные украинских военных аналитиков, бойцам ЧВК «Вагнер» удалось занять в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард».
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Донецком направлении российские штурмовые отряды овладели тремя кварталами Артемовска. Во вторник основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что российские штурмовые отряды взяли под контроль более 80% территории Артемовска, в том числе все административные центры и заводы. В свою очередь советник врио главы ДНР Ян Гагин информировал, что отправленные киевским режимом в Артемовск резервы ВСУ уничтожаются на подъезде к городу.
США подтвердили наличие американских военных на Украине
На украинской территории действительно есть контингент американских военных, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Эти военные находятся в посольстве, они вместе с военным атташе работают над отчетностью и учетом того, что поставляется Америкой киевскому режиму, цитирует Кирби Fox News.
Он не стал раскрывать численность контингента.
Ранее СМИ сообщили, что утекшие в Сеть якобы секретные документы США по Украине спровоцировали панику в Пентагоне. Но ряд экспертов предположили, что «достоверность утечки невелика», а публикации в СМИ нужны для отвода глаз.
ФСБ установила соучастника убийства Татарского
ФСБ установила соучастника убийства военкора Владлена Татарского
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ФСБ и СК вычислили соучастника убийства военкора Владлена Татарского – гражданина Украины Юрия Денисова.
Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, убийство Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) вместе с ранее задержанной Дарьей Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы (ДРГ) Юрий Денисов, 1987 года рождения, передает ТАСС.
С помощью сервиса экспресс-доставки через посредника он осуществил передачу подозреваемой в Москве взрывного устройства, которое было закамуфлировано под гипсовый бюст военкора.
В ЦОС отметили, что по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года Денисов через территорию Латвии прибыл из Киева в Москву. Здесь он собирал сведения об образе жизни и местах, которые посещает военкор Татарский. Гражданин Украины для осуществления своей цели снял квартиру рядом с местом проживания журналиста, а также приобрел автомобиль.
Сразу после совершения теракта Денисов вылетел из России через Армению в Турцию. В данный момент инициирована процедура объявления подозреваемого в международный розыск.
Кроме того, российские спецслужбы отметили, что организаторами теракта, в результате которого погиб военкор, «являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров».
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадали более 40 человек.
На прошлой неделе стало известно, что обвиняемая в теракте в кафе Петербурга Дарья Трепова решила сотрудничать со следствием.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, где Киев находит агентуру для совершения диверсий и терактов в России.
Участник украинского мошеннического кол-центра доставлен в Москву
«Коммерсант»: Из Бердянска в Москву доставили предполагаемого сотрудника кол-центра украинских телефонных мошенников
Предполагаемый сотрудник кол-центра украинских телефонных мошенников, участник преступной группировки, занимавшейся дистанционным хищением средств у россиян в ходе телефонного мошенничества, Евгений Сурков доставлен из Бердянска в Москву, сообщил «Коммерсант».
Тверской райсуд столицы рассмотрел ходатайство следователя 12-го отдела по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве об аресте Евгения Суркова, подозреваемого в особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщил суду следователь, причастность Суркова к хищениям подтвердили потерпевший от его действий, двое свидетелей и оперативник 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России, написавший соответствующий рапорт. Кроме того, следствие предоставило в распоряжение суда результаты компьютерных экспертиз, исследований электронных носителей и протоколы осмотра бумажных документов, свидетельствующие об участии подозреваемого в преступных схемах, сообщил «Коммерсант».
Следователь изложил суду имеющиеся у него опасения касательно отсутствия у подозреваемого Суркова в России регистрации и места жительства, при наличии украинского гражданства, в связи с чем подозреваемый в случае отсутствия решения суда об аресте наверняка захочет сбежать на Украину и вернуться к преступной деятельности. Судья согласился с представителем ГСУ и отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца.
По данным близкого к расследованию источника издания, подозреваемый представлял старейший на Восточной Украине мошеннический кол-центр, сформированный в Бердянске. Сурков, по данным источника издания, числился в этой структуре на низшей должности «звонаря», в его задачу входила первичная обработка будущей жертвы телефонного мошенничества под видом майора МВД России или сотрудника службы безопасности банка, название которого подозреваемый выбирал в зависимости от привязанных к номеру телефона потерпевшего дебетовых или кредитных карт. В случае если контакт с жертвой телефонного мошенничества удавалось установить, к диалогу подключались старшие партнеры Суркова, якобы представляющие, соответственно, Центробанк или ФСБ России. Среди потерпевших оказались в основном пожилые жители Москвы.
Как сообщил источник издания, системная регистрация потерпевших от действий Бердянского кол-центра началась в Москве только в 2019 году, хотя мошенники действовали около десяти лет. Жертвы телефонных хищений обращались в районные отделы полиции с заявлениями, в которых излагали однотипные истории о том, как мнимые сотрудники службы безопасности банка сначала пугали их якобы готовящимися хищениями средств с их банковских счетов, а затем убеждали переводить деньги на некие подконтрольные мошенникам «резервные счета в Центробанке», якобы для сохранности.
К началу 2022 года московская полиция уже знала, что жертвами бердянских мошенников стали по крайней мере 18 жителей столицы. Однако полицейским оставалось лишь опрашивать потерпевших, фиксировать совершенные ими трансакции и подсчитывать нанесенный ущерб, а добраться до подозреваемых российские правоохранители смогли только после начала спецоперации на Украине, после чего «бердянские» мошенники оперативно свернули деятельность, следует из материалов дела.
Расследование уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества и краж (ст. 159 и ст. 158 УК РФ), активизировалось лишь после воссоединения Запорожской области с Россией. Объединив все связанные с «бердянскими» эпизоды в одно уголовное дело и забрав его в свое производство, следователи и оперативники ГСУ ГУ МВД по Москве отправились за подозреваемыми в Бердянск, где задержали Суркова, представлявшегося майором МВД РФ.
Как сообщил адвокат арестованного Андрей Бухтеев, после начала спецоперации России на Украине кол-центр закрылся, его организаторы сбежали в Польшу, а «звонари», набранные преимущественно из местных, стали искать другую работу. Сам Сурков, по его словам, стал стрелком местного ГУП ЦСН «Охрана», зарегистрированного в Мелитополе.
По словам подозреваемого, работать он устраивался в кол-центр, официально специализирующийся на дистанционных продажах товаров и услуг. Когда же увидел, что происходит там на самом деле, то участвовать в этом отказался, сообщил адвокат. По данным защитника, конторой руководили представители украинской оргпреступности, которые предупредили его клиента, что выход из системы будет иметь тяжелые последствия для самого отступника и членов его семьи, поэтому Сурков и побоялся с ними ссориться.
Напомним, в феврале зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что почти все телефонные мошенники являются украинцами, действующими в основном из Днепра.
Су-27 развернул самолет Orion ВМС Германии над Балтийским морем
Самолет патрульной авиации немецких ВМС Р-3С Orion приблизился к российской государственной границе в Балтийском море, к нему на перехват отправился Су-27, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Средства воздушного контроля в среду зафиксировали над водами Балтийского моря приближающуюся к границе воздушную цель, для ее опознания и недопущения нарушения границы подняли в воздух Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа, сообщили в Центре, передает ТАСС.
Экипаж российского истребителя установил, что целью является немецкий самолет-разведчик Orion, иностранное воздушное судно при появлении российского истребителя развернулось от границы России, после чего Су-27 вернулся на аэродром базирования.
В США объяснили, почему Киев отсрочил контрнаступление ВСУ
Washington Post: Намеченное на весну наступление Киева отложено из-за погоды и нехватки боеприпасов
Контрнаступление вооруженных сил Украины, намеченное на весну, решено отложить из-за погодных условий, а также нехватки боеприпасов и медленных поставок оборудования, сообщают американские СМИ.
Как напоминает Washington Post, весеннее наступление ВСУ позиционировалось как «решающая возможность для Украины вернуть себе территорию», однако операцию пришлось отложить, передает РИА «Новости».
Неблагоприятные погодные условия, медленные поставки оборудования и дефицит боеприпасов, как пишет WP, усилили опасения создания «тупиковой ситуации».
Кроме того, ситуацию осложнила утечка в Сеть секретных данных Пентагона, в которых среди прочего есть сведения о состоянии украинских войск и их возможностях.
По мнению издания, все это заставило украинских командующих изменить свои планы.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. Он заверил, что Украина не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе.
При этом американские власти в начале апреля заявляли, что ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели.
Херш уличил Зеленского в присвоении 400 млн долларов американской помощи
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Президент Украины Владимир Зеленский покупает российское топливо, это оплачивается за счет американских налогоплательщиков, утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, за счет этих махинаций Зеленский и его окружение присвоили 400 мол долларов американской помощи.
Как цитирует Херш слова одного «осведомленного американского сотрудника разведки» в материале, опубликованном на странице журналиста на платформе Substack, Зеленский покупал у россиян дизельное топливо со скидкой на деньги США, передает РИА «Новости».
Журналист отмечает, что Зеленский и многие из его окружения снимали «несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива», а всего в прошлом году ими было «присвоено по меньшей мере 400 млн долларов».
Напомним, Херш в своем материале о «Северных потоках» заявлял, что взрывчатку на газопроводах установили водолазы США во время учений НАТО.
Также журналист указывал, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.
Франция заблокировала финансирование поставок боеприпасов Украине
Польское агентство печати: Франция заблокировала финансирование поставок боеприпасов Украине
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Французская сторона блокирует решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов киевскому режиму, сообщил высокопоставленный источник в ЕС, утверждает Польское агентство печати (PAP).
Париж не дает согласия на финансирование поставок боеприпасов Киеву, но хочет, чтобы рефинансирование поставок боеприпасов и ракет стало возможным даже тогда, когда Украина не просит о них, сказал собеседник Польского агентства печати, передает ТАСС.
Разрешить ситуацию можно в случае, если найдется поставщик в третьей стране, который сможет поставлять их в виде пожертвования, а возврат боеприпасов можно было бы осуществить из запасов страны ЕС, добавил источник. По его словам, такие переговоры уже идут.
Возможной причиной блокировки поставок Киеву он указал лоббирование Францией интересов своих оружейных предприятий. Большая часть стран ЕС раскритиковала решение Парижа.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц указывал, что страны ЕС договорились оказывать постоянную помощь Киеву, в том числе с финансированием поставок боеприпасов.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял в марте, что страны ЕС утвердили план из трех шагов по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев на 2 млрд евро.
Умер писатель Эдуард Багиров
Умер российский писатель и журналист Эдуард Багиров, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
По ее словам, сообщать об этом не хотели, «пока семья в шоке». «Поверить невозможно, конечно. Талантливый, дерзкий, борзый даже, мужик настоящий, любящий жизнь – даже слишком, как оказалось, – ты теперь хоть поспишь, друг. А мы знаем, что будем перечитывать сегодня и какие приключения вспоминать», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Эдуард Багиров родился в 1975 году в городе Мары Туркменской ССР. В 2002 году Багиров вместе с писателем Сергеем Минаевым основал литературный портал litprom.ru, в 2005 году стал его главным редактором. В 2007 году Багиров опубликовал свой дебютный роман «Гастарбайтер», писатель признавался, что роман был на 80% его автобиографией.