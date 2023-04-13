ФСБ: Трепова устроила теракт после призывов Жданова и Волкова

ФСБ установила, что подозреваемая в совершении теракта в кафе в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова устроила взрыв после призывов руководства «Фонда борьбы с коррупцией**» (ФБК*, признан иноагентом и запрещен в России).

Как отмечает ФСБ, руководители ФБК* Иван Жданов и Леонид Волков после начала спецоперации неоднократно заявляли о «необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя «любыми доступными способами», передает РИА «Новости». «Как результат, 2 апреля Треповой Дарьей был совершен теракт», – заявили в ведомстве.

В отношении Жданова и Волкова в России возбуждены дела о публичных призывах к экстремизму и терроризму, оба объявлены в розыск.

В данный момент защиту Треповой осуществляет адвокат Даниил Берман, «ранее представлявший интересы координатора уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой, участницы феминистской группы Pussy Riot Марии Алехиной, а также обвиняемого в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича», приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее стало известно, что ФСБ и СК вычислили соучастника убийства военкора Владлена Татарского – гражданина Украины Юрия Денисова.

Также в ФСБ отметили, что организаторами теракта, в результате которого погиб военкор, «являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров».