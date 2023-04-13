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ВС России с помощью термитных снарядов поразили позиции ВСУ на Донецком направлении
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В Сети опубликована видеозапись того, как российские военные с помощью термитных снарядов поразили огневую позицию бойцов ВСУ на Донецком направлении.
Отмечается, что зажигательное оружие вызывает пожар, который невозможно потушить, так как боевая смесь достигает температуры горения 2300–2700 градусов. Данный вид зажигательного оружия позволяет ударять по противнику и на открытой местности, и в укрытии, передает РИА «Новости».
Также известно, что зажигательное оружие сопряжено с реактивной системой залпового огня «Град».
Ранее сообщалось, что штурмовые отряды ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске, которая, по мнению экспертов, ускоряет взятие города.
Российские войска поразили пытавшиеся пробиться в Артемовск резервы ВСУ
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В районе Артемовска на Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя кварталами. Подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки, а также подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ у Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки в этом районе российской авиацией совершены восемь вылетов самолетов, ракетными войсками и артиллерией выполнены 52 огневые задачи.
Потери противника составили более 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две бронемашины, три пикапа, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и три пусковые установки РСЗО «Град», сообщил Конашенков.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Першотравневого и Берестового Харьковской области, Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).
Рядом с Синьковкой и Кисловкой Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих, а также польские самоходные артиллерийские установки Krab и американская Paladin, отчитались в Минобороны.
Ударами штурмовой авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника недалеко от пунктов Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, Григоровка и Терны Донецкой народной республики (ДНР). За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 80 военнослужащих, четыре бронемашины и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск « Восток » нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара ДНР, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Кроме того, возле Орехова уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.
В районах Павловки и Новоселки ДНР пресечена деятельность двух ДРГ противника. За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены до 180 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубица Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих, три бронемашины. Кроме того, под Отрадокаменкой Херсонской области уничтожен склад военно-технического имущества 121-й бригады теробороны.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 94 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
В США оценили потери украинской армии за время конфликта
Washington Post: За время конфликта ВСУ потеряли, по подсчетам правительства США, до 131 тыс. солдат убитыми и ранеными
За время конфликта украинская армия, по подсчетам правительства США, потеряла от 124 тыс. до 131 тыс. солдат убитыми и ранеными, что в пять раз больше заявленных Киевом цифр, сообщила американская The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть «секретные документы».
Как сообщает издание, Киев готовится к наступлению на российские силы, и хотя Украина не раскрывает данные, полевые командиры заявляют об огромных потерях. По мнению автора статьи, Украине нужно больше солдат, причем быстро, передает RT.
В минувшее воскресенье посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил об «ужасных» потерях украинских вооруженных сил в ходе СВО.
Российский танк выдержал прямое попадание во время штурма Марьинки
Российский танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание во время штурма Марьинки
Блогеры опубликовали впечатляющие кадры того, как российский танк Т-72Б3 в ходе штурма Марьинки выдержал прямое попадание в лоб.
Появившееся видео было снято от первого лица членом экипажа, отмечает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Башня танка загорелась после мощного удара снаряда, тем не менее он смог остаться на ходу. Блогеры сообщают, что в итоге он благополучно вернулся на базу, выполнив боевую задачу.
Танк Т-72Б3 – это модернизированная версия Т-72Б. Модификацию начали производить в 2011 году на «Уралвагонзаводе». По части параметров модель была доведена до уровня Т-90А.
Названо число спецназовцев из стран НАТО на Украине
Guardian и Declassified UK сообщили о почти 100 спецназовцах из стран НАТО на Украине
В марте на Украине находились почти 100 спецназовцев из стран НАТО, в том числе 50 британских военнослужащих сил специального назначения, следует из попавших в интернет «секретных документов» США.
Также на Украине были спецназовцы из Латвии (17 человек), Франции (15) и Нидерландов (один). В стране присутствовали 14 американских спецназовцев, 29 представителей Пентагона и 71 чиновник Госдепа, передает ТАСС со ссылкой на Declassified UK.
Документы не содержат никакой информации о целях развертывания британских или других контингентов сил специального назначения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
В феврале Washington Post заявила о возможности возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что для США это станет неприкрытым участием в конфликте.
Стало известно о подготовке ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области
Врио херсонского губернатора Сальдо: Попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал
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Украинские военные ведут подготовку к форсированию Днепра в Херсонской области, но их попытки обречены на провал, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, на правом берегу Днепра подразделения ВСУ маневрируют, меняют и создают ложные позиции. Также ведется переброс живой силы и техники, собираются плавсредства, передает РИА «Новости».
Кроме того, Сальдо отметил, что для успешного форсирования Днепра у военных Украины недостаточно средств.
«В первую очередь это касается техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения. Людей-то они нагнали достаточно», – добавил он.
По словам врио губернатора, в ближайшее время на Днепре или в Лимане возможны провокации, однако они обречены на провал.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения подразделения украинских войск, находящегося под Херсоном.
До этого российская артиллерия уничтожила две гаубицы ВСУ в Херсонской области.
Штурмовые подразделения взяли железнодорожный вокзал в Артемовске
«Русская весна»: Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал
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Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард», сообщают военные корреспонденты «Русской весны».
Telegram-канал добровольцев, волонтеров и военных корреспондентов «Операция Z: Военкоры Русской Весны» обнародовал сводку о положении дел в Артемовске (украинское название города – Бахмут). Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны» со ссылкой на данные украинских военных аналитиков, бойцам ЧВК «Вагнер» удалось занять в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард».
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Донецком направлении российские штурмовые отряды овладели тремя кварталами Артемовска. Во вторник основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что российские штурмовые отряды взяли под контроль более 80% территории Артемовска, в том числе все административные центры и заводы. В свою очередь советник врио главы ДНР Ян Гагин информировал, что отправленные киевским режимом в Артемовск резервы ВСУ уничтожаются на подъезде к городу.
Мирошник: Ставший бездной для ВСУ Артемовск отдаляет контрнаступление Украины
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Масштабные действия ВСУ на юге становятся невозможными из-за неудач в районе Артемовска. Это не устраивает США, ведь текущий кризис фактически стал частью внутренней политики Штатов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться этим летом.
«Отыскать правду о военных планах противника в том информационном шуме, который создают западные СМИ и политики, практически невозможно. Слова Дениса Шмыгаля – это лишь капля в общем потоке данных. Задача подобных заявлений проста – манипуляция», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Украина ведет активную работу с массовым сознанием россиян. Информация о том, что контрнаступление начнется летом, может создать мнимую иллюзию безопасности. А ВСУ в это время начнут атаку, например, весной. Позволять им безнаказанно проводить подобные «оперативные игры» нельзя, поэтому наша разведка активно проверяет все данные», – отмечает эксперт.
«Но так или иначе, контрнаступление Украины действительно столкнулось с рядом проблем. Администрация Зеленского долгое время готовила масштабную атаку на южном направлении. Но в настоящий момент имеется «болевая точка» в виде Артемовска. Напомню, городу местные политики придали глубокое идеологическое значение», – подчеркивает собеседник.
«В связи с этим Зеленский отчаянно пытается сохранить присутствие ВСУ хотя бы в нескольких районах этого населенного пункта – личный состав и техника активно перебрасываются с других направлений к Артемовску. Особых результатов это не приносит, город становится бездной, в которой канут западные ресурсы», – акцентирует Мирошник.
«Разумеется, столь вольное обращение с имеющимся военным потенциалом оттягивает начало контрнаступления. Сложившаяся ситуация злит американцев, ведь они как никто другой заинтересованы в скорейших «победоносных» действиях ВСУ», – считает собеседник.
«Администрация Байдена отправляет в зону конфликта колоссальные объемы средств. Американскому населению, соответственно, необходимо показать конкретные результаты. Украина стала частью внутренней политики Штатов, но особых дивидендов демократам до сих пор не принесла. Приходится Байдену Зеленского «подгонять», – резюмирует Мирошник.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже этим летом. Он подчеркнул, что союзники осознают необходимость подготовиться «на 100 и даже больше процентов», в связи с чем никакого давления на администрацию Зеленского со стороны западных стран не оказывается.
Политик отметил, что ВСУ нуждается в больших количествах артиллерии и боеприпасов. По его словам, для успешной атаки необходимы также и ракеты средней и большой дальности, танки, истребители.
Напомним, в начале апреля постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила, что в Вашингтоне контрнаступления ВСУ ожидают в ближайшие недели. Об этом же в одном из интервью говорил и госсекретарь страны Энтони Блинкен. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан не считать планируемую атаку «решающим сражением».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему слухи о масштабном наступлении ВСУ являются ложью Пентагона, а также объясняла, почему американская молодежь верит в победу России на Украине.
Российские силы взяли под контроль более 80% Артемовска
Российские штурмовые отряды взяли под контроль более 80% Артемовска и административные центры
Свыше 80% территории Артемовска (украинское название – Бахмут), включая все административные центры и заводы, находится под контролем российских сил, сообщил Евгений Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что все фабрики, административные центры, заводы и более 80% Артемовска взяты под контроль российскими штурмовыми отрядами, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения ВДВ.
WP узнала о неверии США в способность Киева лишить Россию сухопутного пути в Крым
Washington Post сообщила о сомнениях Вашингтона в способности Киева «перерезать сухопутный мост России в Крым»
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В Вашингтоне сомневаются, что планируемое Украиной контрнаступление сможет «перерезать сухопутный мост России в Крым», пишут СМИ со ссылкой на просочившиеся в Сеть «документы Пентагона».
Хотя публично власти США заявляют о жизнеспособности вооруженных сил Украины, ВСУ испытывают «проблемы с сосредоточением войск, боеприпасов и техники», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
В результате ВСУ могут «значительно не оправдать» ожидания Киева от контрнаступления, сообщает издание. Такая оценка, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам.
Из документов следует, что ВСУ столкнулись с «недостатками формирования сил и обеспечения». Предполагается, что контрнаступление может обернуться лишь «незначительным территориальным приобретениям». По версии, изложенной в документе, Украина намерена взять под контроль территории на востоке и одновременно «перерезать сухопутный мост России в Крым». Однако российская оборона и «постоянные недостатки Украины в подготовке и поставках боеприпасов» грозят не только «затормозить прогресс», но и «усугубить потери» ВСУ, пишет WP.
Если судить по указанной маркировке документа, его, вероятно, готовили агентурная и радиотехническая разведка, не исключено, что с использованием секретных методов ЦРУ и АНБ, пояснило издание.
Официальные лица в США заявили, что Национальный совет по разведке также предсказывает скромные результаты – ряду лиц в Капитолии сообщили, что Киеву вряд ли удастся вернуть территории, сопоставимые с результатами осени.
После того как просочившийся документ был составлен, США провели с Украиной штабные учения, чтобы показать возможные сценарии. По словам американских чиновников, Киев начинает понимать ограничения того, чего может достичь в наступлении. В США усомнились в способности ВСУ «перерезать сухопутный мост России в Крым», но выразили надежду, что Украина сможет хотя бы создать угрозу свободному перемещению российских сил в этом районе.
Украинский чиновник высокого ранга заявил, что информация «отчасти верна». Он посетовал на задержку западной помощи. Другой чиновник назвал «очевидным», что «контрнаступление будет сосредоточено на юге: сначала Мелитополь, а затем Бердянск». По его словам, конкретное место «могут изменить за неделю до этого».
Напомним, в Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов.
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Петиция к Зеленскому о демобилизации набрала необходимое число подписей
Авторы петиции к Зеленскому призвали демобилизовать отслуживших 18 месяцев солдат ВСУ
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Одна из электронных петиций на сайте президента Украины с предложением разрешить демобилизацию тем, кто отслужил уже 18 месяцев, набрала необходимые 25 тыс. подписей.
Авторы обращения пишут, что украинские военные находятся на фронте больше года, и назрела необходимость урегулировать сроки службы. Также отмечается, что закон о праве увольнения из армии для тех, кто отслужил полтора года и не хочет служить дальше, уже зарегистрирован в парламенте, передает РБК.
В обращении отмечается, что в украинскую армию после начала СВО пошли служить добровольцы и те, кто не уклонялся от повесток. Они теперь не могут положиться на государство, так как не имеют юридически прописанных прав и сроков службы.
На сайте Зеленского зарегистрированы еще несколько петиций с требованием демобилизации, но они не набрали нужное количество голосов для рассмотрения.
Ранее Fox News предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине, якобы необходимую для контрнаступления.
Напомним, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявил, что на Украине могут усилить мобилизацию.
Эксперт: Контрнаступление ВСУ обойдется без полноценного прикрытия ПВО
Эксперт Кнутов: Украинская система ПВО способна прикрыть лишь отдельные объекты
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У Украины серьезные проблемы с комплексами С-300. Помимо того, что ВСУ действительно не хватает снарядов, у самих боеприпасов истек срок годности, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Юрий Кнутов. Ранее западные СМИ со ссылкой на утечки данных из Пентагона сообщили о нехватке у Украины снарядов к комплексам ПВО.
«Мало того, что у Украины давно наблюдается нехватка боеприпасов для С-300, так еще и у самих снарядов в большинстве своем истек допустимый срок хранения. Из-за этого страдает точность и эффективность применения вооружения. В связи с этим украинские власти все чаще просят натовские комплексы ПВО», – рассказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Что касается непосредственно С-300, то раздобыть боеприпасы для них Украина может только на Кипре, в Греции и еще в нескольких странах, однако все они отказываются это делать. Поэтому ВСУ способны прикрыть лишь некоторые объекты. Для защиты войск требуется гораздо большее количество комплексов. Пока же противник для прикрытия войск использует ПЗРК», – рассуждает эксперт.
«Вместе с тем против самолетов ПЗРК эффективны только при применении сразу нескольких комплексов против одной цели. Более того, для поражения самолет должен лететь достаточно низко. Наша авиация старается не рисковать и не входить в зону досягаемости систем, а работать с больших расстояний. Можно уверенно говорить, что российские войска имеют господство в воздухе и активно им пользуются, особенно в восточной части театра военных действий», – добавил он.
В свою очередь военный эксперт Сергей Хатылев, рассуждая о роли украинской системы ПВО в готовящемся контрнаступлении ВСУ, указал на плохую маневренность немодернизированных комплексов С-300. По его словам, для эффективной работы системы ПВО в целях прикрытия военных подразделений необходимо, чтобы комплекс быстро прибывал на позицию, выполнял задачу, сворачивался и уходил.
Кроме того, Хатылев отметил, что с комплексами С-300, которые Россия продавала в другие страны, зачастую применяются и разные типы ракет. Поэтому найти в других странах боеприпасы, которые подойдут украинским системам, крайне сложно.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Пентагона, просочившиеся в социальные сети, сообщила, что Россия может добиться превосходства в украинском небе ввиду того, что у украинских военных заканчиваются ракеты для комплексов С-300. Это, по мнению автора статьи, станет препятствием для анонсированного ранее контрнаступления ВСУ.
Как пишет RT, полковник Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ (ВС ВСУ), заявил, что не может комментировать достоверность этой информации, поскольку такие данные на Украине засекречены. Однако он подтвердил, что ПВО Украины сталкивается с серьезной проблемой. По его словам, Украине срочно нужно, чтобы западные партнеры ускорили предоставление помощи.
В свою очередь газета Washington Post сообщила, что ресурсы украинского ПВО среднего радиуса полностью исчерпают себя уже к 23 мая. Согласно утекшим документам, Украина способна противостоять двум-трем волнам ударов. В публикации говорится, что анализ ситуации был сделан в период с конца февраля по начало марта. Отмечается, что утекшие документы указывают на нехватку у Украины оружия, в числе которых и противовоздушная оборона.
Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск. Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока. Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода информации и почему на Западе не скрывают своих военных планов.
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В Москве не увидели шансов на успех «летнего контрнаступления» ВСУ
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Так называемое летнее контрнаступление ВСУ не имеет ни одного шанса на успех, заявил источник в Москве.
По его словам, на Украине и Западе очень долго и много говорят о контрнаступлении ВСУ, это уже напоминает пьесу Георгия Николаева «Звездный час по местному времени», где главный герой решил стать знаменитым и объявил об отъезде из деревни, в то время как односельчане принялись собирать его в дорогу, по ходу прибирая к рукам его имущество, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что заявления Киева о подготовке контрнаступления ВСУ направлены на то, чтобы получить как можно больше западной помощи, хоть Киев и знает, что коллективный Запад никогда ничего не делает бескорыстно и всегда руководствуется неоколониальной логикой.
«В любом случае, даже если так называемое контрнаступление ВСУ состоится, у него нет никаких шансов на успех», – подытожил источник.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. При этом он заверил, что Киев не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе, так как они осознают необходимость подготовиться «на 100 и даже больше процентов».
Участник украинского мошеннического кол-центра доставлен в Москву
«Коммерсант»: Из Бердянска в Москву доставили предполагаемого сотрудника кол-центра украинских телефонных мошенников
Предполагаемый сотрудник кол-центра украинских телефонных мошенников, участник преступной группировки, занимавшейся дистанционным хищением средств у россиян в ходе телефонного мошенничества, Евгений Сурков доставлен из Бердянска в Москву, сообщил «Коммерсант».
Тверской райсуд столицы рассмотрел ходатайство следователя 12-го отдела по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве об аресте Евгения Суркова, подозреваемого в особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщил суду следователь, причастность Суркова к хищениям подтвердили потерпевший от его действий, двое свидетелей и оперативник 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России, написавший соответствующий рапорт. Кроме того, следствие предоставило в распоряжение суда результаты компьютерных экспертиз, исследований электронных носителей и протоколы осмотра бумажных документов, свидетельствующие об участии подозреваемого в преступных схемах, сообщил «Коммерсант».
Следователь изложил суду имеющиеся у него опасения касательно отсутствия у подозреваемого Суркова в России регистрации и места жительства, при наличии украинского гражданства, в связи с чем подозреваемый в случае отсутствия решения суда об аресте наверняка захочет сбежать на Украину и вернуться к преступной деятельности. Судья согласился с представителем ГСУ и отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца.
По данным близкого к расследованию источника издания, подозреваемый представлял старейший на Восточной Украине мошеннический кол-центр, сформированный в Бердянске. Сурков, по данным источника издания, числился в этой структуре на низшей должности «звонаря», в его задачу входила первичная обработка будущей жертвы телефонного мошенничества под видом майора МВД России или сотрудника службы безопасности банка, название которого подозреваемый выбирал в зависимости от привязанных к номеру телефона потерпевшего дебетовых или кредитных карт. В случае если контакт с жертвой телефонного мошенничества удавалось установить, к диалогу подключались старшие партнеры Суркова, якобы представляющие, соответственно, Центробанк или ФСБ России. Среди потерпевших оказались в основном пожилые жители Москвы.
Как сообщил источник издания, системная регистрация потерпевших от действий Бердянского кол-центра началась в Москве только в 2019 году, хотя мошенники действовали около десяти лет. Жертвы телефонных хищений обращались в районные отделы полиции с заявлениями, в которых излагали однотипные истории о том, как мнимые сотрудники службы безопасности банка сначала пугали их якобы готовящимися хищениями средств с их банковских счетов, а затем убеждали переводить деньги на некие подконтрольные мошенникам «резервные счета в Центробанке», якобы для сохранности.
К началу 2022 года московская полиция уже знала, что жертвами бердянских мошенников стали по крайней мере 18 жителей столицы. Однако полицейским оставалось лишь опрашивать потерпевших, фиксировать совершенные ими трансакции и подсчитывать нанесенный ущерб, а добраться до подозреваемых российские правоохранители смогли только после начала спецоперации на Украине, после чего «бердянские» мошенники оперативно свернули деятельность, следует из материалов дела.
Расследование уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества и краж (ст. 159 и ст. 158 УК РФ), активизировалось лишь после воссоединения Запорожской области с Россией. Объединив все связанные с «бердянскими» эпизоды в одно уголовное дело и забрав его в свое производство, следователи и оперативники ГСУ ГУ МВД по Москве отправились за подозреваемыми в Бердянск, где задержали Суркова, представлявшегося майором МВД РФ.
Как сообщил адвокат арестованного Андрей Бухтеев, после начала спецоперации России на Украине кол-центр закрылся, его организаторы сбежали в Польшу, а «звонари», набранные преимущественно из местных, стали искать другую работу. Сам Сурков, по его словам, стал стрелком местного ГУП ЦСН «Охрана», зарегистрированного в Мелитополе.
По словам подозреваемого, работать он устраивался в кол-центр, официально специализирующийся на дистанционных продажах товаров и услуг. Когда же увидел, что происходит там на самом деле, то участвовать в этом отказался, сообщил адвокат. По данным защитника, конторой руководили представители украинской оргпреступности, которые предупредили его клиента, что выход из системы будет иметь тяжелые последствия для самого отступника и членов его семьи, поэтому Сурков и побоялся с ними ссориться.
Напомним, в феврале зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что почти все телефонные мошенники являются украинцами, действующими в основном из Днепра.
Российские войска за сутки уничтожили более 530 украинских военных
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Российские военные на Донецком направлении уничтожили более 290 украинских военнослужащих, всего за сутки ВСУ потеряли более 530 военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВС России на Купянском направлении нанесли поражение ВСУ у населенных пунктов Розовка Луганской народной республики, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области, здесь противник потерял более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20. Также сообщается, что возле Старицы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики, уничтожено более 120 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20. Также в Новолюбовке Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.
В Минобороны сообщили, что на Донецком направлении за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Краматорска.
В то же время на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник и Преображенка Запорожской области. Здесь противник потерял 50 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установка «Гвоздика».
Сообщается, что на Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пятнадцать автомобилей, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Всего ВС России в течение суток нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах. В районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны, а ПВО перехватила два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Также уничтожены 11 беспилотников в районах населенных пунктов Наугольное, Червонопоповка Луганской народной республики, Токаревка Харьковской области, Веселое, Пески, Благовещенка и Опытное ДНР.
Ранее летчики ЗВО поразили мост, по которому украинская ДРГ выдвигалась в Брянскую область.
Пушилин заявил об уверенном освобождении Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об уверенном освобождении Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы уверенно освобождают Артемовск (украинское название – Бахмут).
«Ребята уверенно идут вперед», – приводит ТАСС заявление Пушилина, который комментировал освобождение Артемовска в эфире канала «Соловьев Live».
Кроме того, он отметил, что российские силы сумели существенно улучшить позиции на Марьинском и Орловском направлениях. «Все динамично. Шиноремонтный завод – не такое большое предприятие, но опорник противника был выстроен серьезный, он доставил много неприятностей нашим подразделениям. Но сейчас он уже под нашим контролем», – отметил Пушилин.
Говоря о Горловском направлении, он отметил, что «ребята тоже существенно улучшили позиции».
Глава региона заключил: «Ценой больших усилий продвигаемся вперед».
Накануне стало известно, что Пушилин посетил Артемовск.