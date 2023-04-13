ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

Новая тактика штурмовых отрядов в Артемовске начала давать ощутимый эффект

Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске. Это произошло после того, как российские десантники взяли на себя фланги, благодаря чему «вагнеровцы» сконцентрировали свои усилия на боях в городе. Новая тактика ЧВК и Минобороны, отмечают эксперты, ускоряет взятие Артемовска. В чем заключаются особенности этой тактики и о каких сроках полного освобождения города может идти речь?

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя кварталами в районе города Артемовска. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

Ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск были поражены подразделения 28-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) у Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) и резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о контроле российскими силами 80% Артемовска. Среди них – «все административные центры, заводы и фабрики» города и близлежащие населенные пункты. Он особо выделил действия десантников, которые взяли на себя фланги, благодаря чему штурмовые подразделения сконцентрировали свои усилия на самом городе.

Однако, по словам Пригожина, под контролем ВСУ остаются жилые районы с высотными домами, под которыми прокопаны тоннели. Именно на штурме этих сооружений сейчас сосредоточены основные усилия бойцов ЧВК. Успешные действия «вагнеровцев» отметил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, бойцы ЧВК ведут ожесточенные бои в западной части города, где фиксируется группировка украинских войск в несколько тысяч человек. При этом ВСУ пытаются доставить в город резервы, «но большая их часть уничтожается на подъезде». Российские силы, добавил Гагин, усилили давление на единственную дорогу, связывающую Артемовск и город Часов Яр.

Напомним, Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка и остается важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В ходе отступления украинские части подорвали строения в центре города, в том числе здание администрации.

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При этом несколько недель назад предполагалось, что в конце марта – начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ.

В начале марта также сообщалось о наращивании сил противника в районе Артемовска. Речь идет о четырех группировках: 67-я бригада в Славянске, 81-я и 66-я бригады в Северске и еще по одной бригаде в Константиновке и Часовом Яре. Однако возможный контрудар ВСУ в районе Артемовска так и не состоялся благодаря оперативному решению целого ряда вопросов.

«Причина успешного продвижения в Артемовске заключается в следующем: ЧВК «Вагнер» передала часть собственной зоны ответственности Минобороны. Теперь профильное ведомство фактически полностью контролирует соледарский участок фронта», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Таким образом, штурмовым отрядам удалось эффективно перераспределить силы и полностью сосредоточиться на взятии оставшейся части города. В настоящий момент мы видим активное наступление ЧВК «Вагнер» как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях: от села Красного до Орехово-Васильевки. Можно сказать, что напор ЧВК усилился практически вдвое», – отмечает эксперт.

«Подчеркну, что без тесной координации двух структур, достигнуть подобного не получилось бы. Значит, между руководителями подразделений и вышестоящих структур появилось понимание того, каким образом нужно решать текущие задачи. И это хороший знак», – считает собеседник.

С этим мнением согласен депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, который добавляет, что «терок» между «Вагнером» и Минобороны не было, проблемы заключались в логистике и ряде управленческих решений на местах. «У армии есть устав, который подразумевает определенные алгоритмы действий. ЧВК работает иначе. Но сейчас я вижу, что все вопросы решены, и продолжается работа ради общей цели», – говорит депутат.

Он добавил, что в среду встречался с мирными жителями, которые вернулись из Артемовска. «Они говорят, что под контролем ВСУ остаются только западные кварталы, и ЧВК «Вагнер» уже заходит туда, – сказал депутат. –

Поэтому, я думаю, что ближайшие две недели будут окончательными для взятия города».

Онуфриенко уверен, что слаженная работа министерства обороны, ЧВК «Вагнер» и волонтеров положительно скажется на нашем продвижении вглубь территории противника. «Ситуация в Артемовске тому доказательство. Я не уверен, что ВСУ продержатся в Артемовске до начала мая. ЧВК постепенно перемелют остатки вражеского гарнизона, а армейцы прикроют их с флангов. Слаженная работа всех структур – залог успеха России», – резюмирует эксперт.

О том, что «вагнеровцы» нацелены окончательно освободить город, заявил в эфире радио «Говорит Москва» военный корреспондент Александр Сладков по итогам своей поездки в Артемовск. По словам Сладкова, никого не бросают на противника как пушечное мясо, а тактика ЧВК позволяет избегать лишних жертв. По его прогнозу, город может быть освобожден до конца апреля, как ранее прогнозировал Евгений Пригожин.

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