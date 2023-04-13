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13 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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Европа научилась много зарабатывать на замороженных российских активах

Бельгия сама в шоке от свалившихся сверхдоходов от российских активов Brayden A./Wikipedia
В Бельгии сами удивились тому, что им удалось получить сверхприбыль на сотни миллионов евро. Помогло наличие в стране ключевого европейского депозитария Euroclear, где хранились акции и облигации, принадлежащие российским собственникам. Теперь они заморожены. Однако, оказывается, они не лежат там мертвым грузом. Как можно зарабатывать на замороженных активах россиян и получится ли вернуть их когда-нибудь? Подробности...
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Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
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ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

Слаженная работа ЧВК «Вагнер» и Минобороны дает заметный результат Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске. Это произошло после того, как российские десантники взяли на себя фланги, благодаря чему «вагнеровцы» сконцентрировали свои усилия на боях в городе. Новая тактика ЧВК и Минобороны, отмечают эксперты, ускоряет взятие Артемовска. В чем заключаются особенности этой тактики и о каких сроках полного освобождения города может идти речь?  Подробности...
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Белый дом разрешил Зеленскому воровать доллары

Для воровства выделяемых Вашингтоном денег Зеленский использует коррупционные надстройки Zuma/ТАСС
Зеленский получил «откаты» на сотни миллионов долларов – из выделенных Вашингтоном денег на закупку дизельного топлива. С таким утверждением выступил американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, для реализации этих коррупционных схем по всему миру украинскими властями созданы подставные фирмы. Но почему на воровство выделенных Киеву денег закрывает глаза Вашингтон? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Фашизм – это твой смех, когда убивают другого

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух? Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Дорога к миру не должна стать путем предательства

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го. Подробности...
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Лавра держится, но черти наглеют

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности. Подробности...
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Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

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Денис Пушилин посетил Артемовск

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    ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

    Новая тактика штурмовых отрядов в Артемовске начала давать ощутимый эффект
    Слаженная работа ЧВК «Вагнер» и Минобороны дает заметный результат
    		  
    13 апреля 2023, 08:46
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков,
    Евгений Поздняков

    Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске. Это произошло после того, как российские десантники взяли на себя фланги, благодаря чему «вагнеровцы» сконцентрировали свои усилия на боях в городе. Новая тактика ЧВК и Минобороны, отмечают эксперты, ускоряет взятие Артемовска. В чем заключаются особенности этой тактики и о каких сроках полного освобождения города может идти речь?

    Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя кварталами в районе города Артемовска. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

    Ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск были поражены подразделения 28-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) у Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) и резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки.

    Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о контроле российскими силами 80% Артемовска. Среди них – «все административные центры, заводы и фабрики» города и близлежащие населенные пункты. Он особо выделил действия десантников, которые взяли на себя фланги, благодаря чему штурмовые подразделения сконцентрировали свои усилия на самом городе.

    Однако, по словам Пригожина, под контролем ВСУ остаются жилые районы с высотными домами, под которыми прокопаны тоннели. Именно на штурме этих сооружений сейчас сосредоточены основные усилия бойцов ЧВК. Успешные действия «вагнеровцев» отметил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, бойцы ЧВК ведут ожесточенные бои в западной части города, где фиксируется группировка украинских войск в несколько тысяч человек. При этом ВСУ пытаются доставить в город резервы, «но большая их часть уничтожается на подъезде». Российские силы, добавил Гагин, усилили давление на единственную дорогу, связывающую Артемовск и город Часов Яр.

    Напомним, Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка и остается важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В ходе отступления украинские части подорвали строения в центре города, в том числе здание администрации.

    При этом несколько недель назад предполагалось, что в конце марта – начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ.

    В начале марта также сообщалось о наращивании сил противника в районе Артемовска. Речь идет о четырех группировках: 67-я бригада в Славянске, 81-я и 66-я бригады в Северске и еще по одной бригаде в Константиновке и Часовом Яре. Однако возможный контрудар ВСУ в районе Артемовска так и не состоялся благодаря оперативному решению целого ряда вопросов.

    «Причина успешного продвижения в Артемовске заключается в следующем: ЧВК «Вагнер» передала часть собственной зоны ответственности Минобороны. Теперь профильное ведомство фактически полностью контролирует соледарский участок фронта», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Таким образом, штурмовым отрядам удалось эффективно перераспределить силы и полностью сосредоточиться на взятии оставшейся части города. В настоящий момент мы видим активное наступление ЧВК «Вагнер» как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях: от села Красного до Орехово-Васильевки. Можно сказать, что напор ЧВК усилился практически вдвое», – отмечает эксперт.

    «Подчеркну, что без тесной координации двух структур, достигнуть подобного не получилось бы. Значит, между руководителями подразделений и вышестоящих структур появилось понимание того, каким образом нужно решать текущие задачи. И это хороший знак», – считает собеседник.

    С этим мнением согласен депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, который добавляет, что «терок» между «Вагнером» и Минобороны не было, проблемы заключались в логистике и ряде управленческих решений на местах. «У армии есть устав, который подразумевает определенные алгоритмы действий. ЧВК работает иначе. Но сейчас я вижу, что все вопросы решены, и продолжается работа ради общей цели», – говорит депутат.

    Он добавил, что в среду встречался с мирными жителями, которые вернулись из Артемовска. «Они говорят, что под контролем ВСУ остаются только западные кварталы, и ЧВК «Вагнер» уже заходит туда, – сказал депутат. –

    Поэтому, я думаю, что ближайшие две недели будут окончательными для взятия города».

    Онуфриенко уверен, что слаженная работа министерства обороны, ЧВК «Вагнер» и волонтеров положительно скажется на нашем продвижении вглубь территории противника. «Ситуация в Артемовске тому доказательство. Я не уверен, что ВСУ продержатся в Артемовске до начала мая. ЧВК постепенно перемелют остатки вражеского гарнизона, а армейцы прикроют их с флангов. Слаженная работа всех структур – залог успеха России», – резюмирует эксперт.

    О том, что «вагнеровцы» нацелены окончательно освободить город, заявил в эфире радио «Говорит Москва» военный корреспондент Александр Сладков по итогам своей поездки в Артемовск. По словам Сладкова, никого не бросают на противника как пушечное мясо, а тактика ЧВК позволяет избегать лишних жертв. По его прогнозу, город может быть освобожден до конца апреля, как ранее прогнозировал Евгений Пригожин.

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