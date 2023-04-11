В Общественной палате рассказали о внедрении ИТ-технологий в сферу недвижимости

Директор РАЭК Гребенников: Развитие ИТ-технологий в сфере недвижимости способствуют увеличению инвестиций

Использование информационных технологий в сфере недвижимости повышает комфорт клиентов, доверие покупателей и увеличивает приток инвестиций, заявил директор РАЭК, член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников на круглом столе «ИТ-технологии в недвижимости» о применении информационных технологий в сфере недвижимости в России и мире.

На круглом столе спикеры рассказали об актуальных ИТ-решениях в недвижимости, трендах PropTech 2023, зарубежном и российском опыте внедрения информационных технологий в сфере недвижимости, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал, что строительная отрасль устояла в трудный период, связанный с переориентаций на новые рынки и общей трансформацией экономики вследствие санкционного давления и ухода недружественных компаний. Он также отметил рекордный уровень по жилищному строительству.

Руководитель Центра компетенций Департамента строительства Москвы Павел Часовских добавил, что цифровизация позволяет улучшать взаимодействие застройщиков и подрядчиков, повысить эффективность строительства. По его словам, департамент строительства Москвы запустил курсы по обучению специалистов, которые смогут работать с цифровыми продуктами.

Использование цифровых сервисов также является экологичным. Департамент строительства города Москвы посчитал, что для создания одного строительного объекта в Департаменте требуется 13 200 пачек бумаги. Так, когда мы используем цифровые сервисы, мы сохраняем почти 50 000 деревьев, указал он.

Гендиректор «Аметист Кэпитал» (ГК «Аметист Групп») Андрей Тян заявил, что недвижимость – это продукт строительства, а конечный клиент – это человек. Если, по его словам, взять это за основу, то можно увидеть, как может повыситься эффективность строительства. Во-первых, сроки и время строительства, оно сокращается благодаря цифре. Во-вторых, можно оптимизировать внутренние процессы, также можно достичь экономии до 10% от стоимости объекта, применяя цифровые решения. В конечном счете это позволит и конечному потребителю предлагать недвижимость/услуги по более выгодным ценам, указал он.