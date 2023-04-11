Названа дата возвращения Сирии в Лигу арабских государств

Аль-Хадас: Страны Персидского залива обсудят возвращение Сирии в Лигу арабских государств

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) на своем заседании в пятницу обсудит вопрос о восстановлении полноправного членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ), сообщил телеканал «Аль-Хадас».

В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия, передает ТАСС.

Как сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, «в Дохе уже получили приглашение от генерального секретариата ССАГПЗ на встречу, которая должна пройти в ближайшую пятницу в саудовском городе Джидда». Аль-Ансари отметил, что «цель предстоящего консультативного совещания – обсуждение ситуации в Сирии и обмен мнениями по поводу ее возвращения в ЛАГ».

Напомним, членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии.

В 2019 году сообщалось, что в ЛАГ обсуждали возможность возвращения Сирии места в организации.