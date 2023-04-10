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Эксперт рассказал об особенностях регулирования общественных отношений в цифровой среде
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Регулирование общественных отношений в цифровой среде должно формироваться на пяти аспектах, о них рассказал руководитель публично-правового комитета «Молодежной законотворческой палаты МГЮА» центра правового мониторинга законодательства и правоприменения Григорий Кучерин в ходе X Московского международного юридического форума «Устойчивое развитие России: правовое измерение».
Первый аспект – высокая степень влияния государства на отношения, складывающиеся в цифровое среде, то есть система правового регулирования предполагает закрепление жестких правил поведения для субъектов, передает РАПСИ.
Второй – правовая определенность создаваемых норм, то есть правовое регулирование предполагает создание правовых норм, которые являются определенными. Что упрощает регулирование общественных отношений, делает их понятными и прозрачными.
Также важен высокий уровень подготовки лиц, которые участвуют в подготовке нормативно-правовых актов. Высокий уровень владения нормативной техникой.
Еще одним важным аспектом является снижение интереса к зарубежному опыту. Касаемо практики других стран, заметил такую тенденцию, что когда регулятор сосредотачивается на национальном регулировании общественных отношений в цифровой среде, то он по инерции игнорирует зарубежное законодательство, подчеркнул Кучерин.
Пятый аспект – нестабильность правового регулирования. Эксперт отмечает, что это самый важный аспект. По своей сути нормативно-правовой акт является реакцией, но не направлен на предотвращение существующих проблем.
Пригожин назвал численность украинских войск для контрнаступления
Украина подготовила около 200 тыс. человек для контрнаступления, такими данными на встрече «Кибер Фронт Z» поделился основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.
Он уточнил, что по некоторым источникам численность личного состава достигает и 400 тыс. Пригожин отметил, что это нельзя недооценивать, передает РИА «Новости».
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которая была сформирована в феврале.
В США допустили вступление НАТО в войну на Украине из-за инцидента
WP: Инцидент над Черным морем между ВКС России и ВВС Британии мог напрямую вовлечь США и НАТО в войну на Украине
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Американское издание The Washington Post утверждает, что российский истребитель якобы почти сбил британский самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint над Черным морем осенью 2022 года, что могло напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну на Украине.
Как утверждает издание со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона, российский истребитель почти сбил британский самолет наблюдения в 2022 году. По версии издания, инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и НАТО в войну на Украине, передает РИА «Новости».
Издание напоминает, что в октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес в ходе выступления в Палате общин сообщал о перехвате британского самолета-разведчика RC-135 над Черным морем, утверждая при этом, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, однако не заявлял, что самолет был «близким к сбитию».
Напомним, 20 октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что 29 сентября российский истребитель Су-27 якобы выпустил ракету около британского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint, выполнявшего над Черным морем патрулирование.
Российская авиация и «Солнцепеки» нанесли удар по украинским позициям
Авиация ВКС России и системы ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удар по позициям ВСУ в ДНР
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Российская штурмовая авиация и системы ТОС-1А «Солнцепек» нанесли поражение живой силе украинских войск на Краснолиманском направлении, противник понес потери, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
По его словам, штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек» нанесено огневое поражение термобарическими снарядами, противник понес потери в личном составе и технике, передает РИА «Новости».
Савчук рассказал также, что оперативно-тактическая авиация нанесла удары с применением фугасных авиационных бомб по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника.
На червоно-дибровском участке удалось обнаружить перемещение личного состава и техники 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, а также 15-го полка нацгвардии Украины.
Расчетами ствольной и реактивной артиллерии группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение, противник понес потери в живой силе и технике.
Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что снайперской парой подразделения спецназа на Южно-Донецком направлении уничтожена разведгруппа украинских националистов.
СМИ сообщили о скором истощении ресурсов ПВО Украины
Washington Post: Ресурсы ПВО Украины среднего радиуса будут полностью истощены к 23 мая
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Ресурсы украинского ПВО среднего радиуса полностью исчерпают себя уже к 23 мая, такие данные публикует Washington Post, ссылаясь на утекшие секретные документы разведки США.
Согласно утекшим документам, Украина будет способна противостоять двум-трем волнам ударов, передает РИА «Новости».
В публикации говорится, что анализ ситуации был сделан в период с конца февраля по начало марта. Отмечается, что утекшие документы указывают на нехватку у Киева оружия, в числе которых и противовоздушная оборона.
Кроме того, Пентагон обеспокоен истощением артиллерийских запасов, которые могут быть израсходованы в течение «дней», говорится в документах.
Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск.
Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока.
Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов.
Маск публично ответил хейтерам Медведева в посте о «ненужной Украине»
Бизнесмен из США Илон Маск публично ответил хейтерам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в посте о «ненужной Украине»
Американский предприниматель Илон Маск высказался по вопросу нападок пользователей Twitter (запрещен в России) под постом зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о «никому не нужной Украине».
Отмечается, что Маск предложил людям самостоятельно принимать решения. «Пусть люди принимают решения сами за себя», – цитирует Маска Ura.ru.
После этого пользователи соцсети начали обвинять самого бизнесмена в том, что он «не выполняет антироссийские санкции» и позволяет политикам пользоваться платформой.
В ответ на это Маск отметил, что российский лидер Владимир Путин не является его «лучшим другом».
Ранее Медведев заявил, что Украина как государство исчезнет по той причине, что эта страна не нужна ни Европе, ни Соединенным Штатам, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России и даже собственным гражданам.
В Польше испугались возможности войны с Россией
Историк Крупа: Польша оказалась на грани войны с Россией из-за «американизации» внешней политики Варшавы
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Польша оказалась на грани войны с Россией из-за «американизации» внешней политики Варшавы, заявил польский комментатор и историк Михал Крупа в статье для американского журнала Chronicles.
Историк заявил, что Польша сейчас отчаянно нуждается в Партии мира: группах различных людей и организаций, посвятивших себя тому, чтобы удержать республику от российско-украинского конфликта, передает РИА «Новости».
Крупа констатировал, что внешняя политика польского правительства строится, в первую очередь, на иррациональном стремлении противостоять России при любых обстоятельствах. При этом он отметил, что общественность в Польше по-прежнему скептически относится к безоговорочной поддержке Украины, выступая против отправки туда польских солдат. Более того, указал историк, январский опрос, проведенный Краковским педагогическим университетом, показывает, что в случае перемещения конфликта на польскую территорию 31% поляков убежит на Запад и только каждый пятый в этой ситуации будет готов сражаться.
Таким образом, резюмировал Крупа, в целом польское общество отнюдь не стремится к прямому столкновению с ядерной державой в лице России, несмотря на массированную пропагандистскую кампанию, которую разворачивает коллективная Партия войны.
Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Польша предоставит Киеву 200 бронетранспортеров Rosomak, более сотни БМП, самоходные минометы, ракеты и МиГи.
Напомним, 1 апреля действия польского правительства сравнили с периодом между мировыми войнами, выразив опасение, что республику готовят к войне с Россией.
В Раде назвали претензии Китая на Тайвань «заблуждением» коммунистов
Глава комитета Рады Украины Мережко назвал претензии Китая на Тайвань «коммунистическим заблуждением»
Глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко выступил с утверждением, что Китай якобы не имеет законных претензий на Тайвань, а претензии Пекина являются «коммунистическим заблуждением».
Мережко выступил с утверждением, что КПК (компартия Китая) якобы продолжает кричать, что Тайвань принадлежит КНР. При этом глава комитета Рады Украины выступил с утверждением, что это якобы коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе. По версии Мережко, «неопровержимая истина» якобы заключается в том, что Китай не имеет законных претензий на Тайвань, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как США используют Украину в качестве оружия против Китая.
Американский эсминец незаконно вошел в акваторию Китая
НОАК: Американский эсминец незаконно вошел в акваторию КНР в Южно-Китайском море
Американский ракетный эсминец Milius незаконно вошел в территориальные воды КНР возле рифа Мэйцзи (Мисчиф) в Южно-Китайском море, заявил представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.
По его словам, 10 апреля ракетный эсминец Milius незаконно вторгся в воды, прилегающие к рифу Мэйцзи у китайских островов Наньша, не получив одобрения правительства Китая на транзит, передает ТАСС. Тянь Цзюньли добавил, что Южная зона боевого командования организовала военно-морские и воздушные силы для наблюдения за американским эсминцем.
Он отметил также, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Южно-Китайского моря и прилегающими водами, и войска Южной зоны боевого командования всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности.
Ранее глава Минобороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что американский авианосец USS Nimitz находится примерно в 400 морских милях (740,8 км) к востоку от Тайваня, в одном районе с китайским авианосцем «Шаньдун», который впервые покинул Южно-Китайское море.
Ахеджакова уволилась из «Современника»
Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник» по собственному желанию
Народная артистка России Лия Ахеджакова решила уволиться из столичного театра «Современник» по собственному желанию, сообщили в пресс-службе учреждения.
В пресс-службе отметили, что Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, поэтому трудовые отношения с ней не могут быть продолжены, передает РИА «Новости».
В конце марта сообщалось, что Ахеджакова подала заявление на увольнение из театра «Современник». Позже в театре заявили, что спектакли с Лией Ахеджаковой остаются в репертуаре «Современника», никаких заявлений от актрисы не поступало.
Пушилин прибыл в Артемовск
Врио главы ДНР Денис Пушилин прибыл в Артемовск
Врио главы ДНР Денис Пушилин приехал в Артемовск и рассказал о работе российских бойцов по освобождению города.
В своем Telegram-канале он опубликовал видеосообщение, где рассказал, что бойцами ЧВК «Вагнер» идет зачистка города Артемовска.
«Наши подразделения продолжают освобождать русские земли», – подчеркнул он.
Также Пушилин добавил, что Киев не жалеет ни город, ни своих военных, отправляя их в «мясорубку». После этого пообещал опубликовать более подробное видео.
Ранее командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в Артемовске сложная, но контролируемая, бои носят ожесточенный характер.
CNN: Киев пересмотрел военные планы после утечки секретных документов
CNN: Киев пересмотрел некоторые военные планы после утечки секретных документов о состоянии Вооруженных сил Украины
Американский телеканал CNN выступил с утверждением, что Киев якобы пересмотрел некоторые военные планы после утечки секретных документов о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Неназванный источник американского телеканала, якобы близкий к Владимиру Зеленскому, выступил с утверждением, что Киев уже изменил некоторые свои военные планы из-за утечки информации. При этом телеканал никак не уточняет, в чем именно заключаются изменения военных планов и какого они масштаба, передает РИА «Новости».
Накануне основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин поделился данными, что Украина подготовила для контрнаступления около 200 тыс. человек. При этом в США предупредили об опасности перехода ВСУ в контрнаступление из-за утечки информации из Пентагона.
В Нижегородской области мужчина сорвал флаг России со здания отдела полиции
Ранее судимый мужчина сорвал флаг России со здания отдела полиции в Павловском районе Нижегородской области, сообщили в ГУМВД по региону.
Отмечается, что мужчина сорвал флаг еще 3 апреля. Правоохранительные органы выяснили, что злоумышленником оказался житель города Ворсма Павловского района 1988 года рождения. До этого он уже был судим несколько раз, передает РИА «Новости».
Мужчина задержан, по решению суда ему назначено наказание в виде 4 суток административного ареста. Кроме того, собранные материалы в рамках статьи 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом РФ) направлены в надзорные органы. Также по данным органов дознания, в действиях мужчины есть признаки преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).
В Киеве анонсировали скорое прибытие систем NASAMS, Iris-T и Patriot на Украину
Системы противовоздушной обороны, которые Запад обещал Киеву, скоро прибудут в республику, сообщил советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.
Он пояснил, что речь идет о системах NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T, передает РИА «Новости».
Ранее в Пентагоне сообщили, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,6 млрд долларов. В заявлении говорится, что в пакет помощи будут включены боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для комплексов NASAMS и танков, а также средства борьбы с беспилотниками.
CNN: Утечка данных Пентагона выявила шпионаж США за ключевыми союзниками и Зеленским
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Утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение Соединенными Штатами шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона, сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, американские чиновники боятся, что сложившаяся ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения, передает РИА «Новости».
«Просочившиеся в Сеть высокосекретные документы Пентагона показали, как Штаты шпионят за союзниками и врагами… чиновники опасаются, что разоблачения могут поставить под угрозу конфиденциальные источники и важные международные отношения», – добавили в сюжете канала.
Более того, часть секретных документов указывает на огромный масштаб прослушивания со стороны Штатов своих ключевых союзников – Южную Корею, Израиль и Украину.
Кроме того, по данным телеканала, один из просочившихся из Пентагона документов раскрывает данные о шпионаже за Зеленским со стороны Соединенных Штатов. При этом близкие к Зеленскому источники заверили, что глава Украины этой информации не удивился, даже охарактеризовал ее как «ожидаемую».
Согласно информации CNN, в ходе шпионажа выяснилось, что Зеленский «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области» в конце февраля с помощью беспилотников.
Именно этим, как уверяет телеканал, объясняются публичные заявления Штатов о нежелании предоставлять Киеву оружие дальнего радиуса действия, так как США не поддерживают стремления Киева наносить удары по российской территории.
Ранее американский телеканал CNN выступил с утверждением, что Киев якобы пересмотрел некоторые военные планы после утечки секретных документов о состоянии ВСУ. До этого в США предупредили об опасности перехода ВСУ в контрнаступление из-за утечки информации из Пентагона.
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В Минобороны Украины рассказали о минировании границ с Россией
Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина начала создавать противотанковые минные поля в областях, которые граничат с Россией и Белоруссией, сообщили в Минобороны Украины.
Так, по словам Наева, за минувшую неделю было обустроено несколько десятков минных полей, на которых использовали более 6 тыс. противотанковых мин, передает «Радио Sputnik».
Он уточнил, что минируются дороги, лесополосы, мосты, и линии электропередач, работы ведутся беспрерывно.
Ранее сообщалось, что украинские власти расширят заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией до 2 км.