Эксперт рассказал об особенностях регулирования общественных отношений в цифровой среде

Регулирование общественных отношений в цифровой среде должно формироваться на пяти аспектах, о них рассказал руководитель публично-правового комитета «Молодежной законотворческой палаты МГЮА» центра правового мониторинга законодательства и правоприменения Григорий Кучерин в ходе X Московского международного юридического форума «Устойчивое развитие России: правовое измерение».

Первый аспект – высокая степень влияния государства на отношения, складывающиеся в цифровое среде, то есть система правового регулирования предполагает закрепление жестких правил поведения для субъектов, передает РАПСИ.

Второй – правовая определенность создаваемых норм, то есть правовое регулирование предполагает создание правовых норм, которые являются определенными. Что упрощает регулирование общественных отношений, делает их понятными и прозрачными.

Также важен высокий уровень подготовки лиц, которые участвуют в подготовке нормативно-правовых актов. Высокий уровень владения нормативной техникой.

Еще одним важным аспектом является снижение интереса к зарубежному опыту. Касаемо практики других стран, заметил такую тенденцию, что когда регулятор сосредотачивается на национальном регулировании общественных отношений в цифровой среде, то он по инерции игнорирует зарубежное законодательство, подчеркнул Кучерин.

Пятый аспект – нестабильность правового регулирования. Эксперт отмечает, что это самый важный аспект. По своей сути нормативно-правовой акт является реакцией, но не направлен на предотвращение существующих проблем.