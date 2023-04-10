Пушилин рассказал об эвакуации гражданских из Артемовска

Пушилин: Эвакуация мирных жителей из Артемовска продолжается

Эвакуация мирных людей из города Артемовска продолжается, сообщил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин, который побывал в городе.

По словам Пушилина, в опубликованном в его Telegram-канале видеоролике, эвакуация мирных жителей из Артемовска продолжается, их размещают в других населенных пунктах ДНР, передает ТАСС.

В этом же видеоролике один из бойцов рассказал, что многих мирных жителей военным приходится эвакуировать, буквально прикрывая собой, за один раз выводят от 15 до 45 человек.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин приехал в Артемовск и рассказал о работе российских бойцов по освобождению города.