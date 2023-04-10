Путин и Жапаров обсудили торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с киргизским коллегой Садыром Жапаровым обсудил ряд вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

На сайте правительства указано, что президенты России и Киргизии обсудили также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ, подтвердив обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-киргизских союзнических отношений.

Кроме того, Путин и Жапаров обсудили дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной областях.

Ранее сообщалось, что власти Киргизии начинают шаги по развитию русского языка в республике, в 2023 году будут построены девять школ с обучением русскому языку.