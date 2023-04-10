Врачи госпиталя Вишневского достали застрявшую в сердце бойца пулю

Минобороны: Врачи госпиталя Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего

Военные врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца попавшего под обстрел в зоне специальной военной операции военнослужащего, сообщили в Минобороны.

Начальник центра кардиохирургии Александр Лищук, проводивший сложнейшую операцию, рассказал, что пациент с застрявшей в сердце пулей поступил в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского с передовой. По его словам, сержант попал под обстрел снайпера на передовой: боец поднял левую руку, в этом момент последовал выстрел, пуля прошла между тканями бронежилета и вошла в левую половину грудной клетки, передает РИА «Новости».

Кардиохирург рассказал, что пулю обнаружили припаянной к левому желудочку и перикарду, она прошла через левое легкое, разорвала часть левого желудочка, но не задела крупные сосуды, поэтому пациент остался жив. Лищук заверил, что после удаления инородного тела пациент сможет полностью восстановиться и вернуться к своим служебным обязанностям. По его словам, сердце восстановлено, работает хорошо, завтра пациент уже будет ходить.

Как отметили в Минобороны, операция проходила в уникальной гибридной операционной, которая создана только в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского и оборудована всей необходимой современной медицинской аппаратурой. В ней могут проводить сразу несколько вмешательств разной сложности, и главное – врачи разного профиля.

Напомним, в начале марта врачи Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО) извлекли пулю из работающего сердца.