Волонтеры Победы благоустроили посвященные погибшим партизанам памятные места

Волонтеры Победы благоустроили памятные места, посвященные погибшим в годы Великой Отечественной войны и партизанам. Субботники были приурочены к 80-летию с момента учреждения медали «Партизану Отечественной войны».

В Белгородской области добровольцы благоустроили памятник расстрелянным жителям и партизанам. В братской могиле у монумента захоронено свыше 2,50 тыс. человек, зверски убитых немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1943 годах. Волонтеры убрали территорию памятника от мусора и грязи, после зимнего периода очистили от пыли сам мемориал и возложили цветы.

Волонтеры Победы в Ростовской области провели субботник на мемориале жертвам фашизма «Змиевская балка». Добровольцы убрали мусор, очистили монумент от грязи, сменили окраску на некоторых объектах, выпололи сорняки и почтили память погибших в Змиевской балке.

Первый памятник на Змиевской балке на месте массовых расстрелов мирных граждан, военнопленных, партизан и подпольщиков во время гитлеровской оккупации был установлен в 1958 году. А в канун 30-летия Победы, в мае 1975 года, в Змиевской балке торжественно был открыт один из наиболее выразительных в Ростове-на-Дону мемориальных ансамблей. Он посвящен памяти 27 тыс. мирных граждан, среди которых большинство ростовских евреев, уничтоженных в Змиевской балке в августе 1942 года, а также советских военнопленных и партизан, которых также свозили туда для массовых казней.

В Краснодарском крае участники движения «Волонтеры Победы» провели уборку на Братской могиле советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, и в сквере «Воинам с. Цибанобалка». Здесь похоронены воины, погибшие при освобождении п. Цыбанобалка в годы Великой Отечественной войны. Активисты побелили деревья, убрали памятное место от пыли, грязи, мусора, обновили венки, очистили ограждение и некоторые места памятника для будущей смены краски, а также наметили планы по благоустройству на дальнейшие дни.

Также еще одно благоустройство провели в сквере партизан города Орла волонтеры Победы совместно с «Единой Россией», очистили территорию от снега, убрали листья, грязь после зимы и возложили цветы в память о героизме и подвиге партизан в годы войны.

Напомним, что 7 апреля движение «Волонтеры Победы» даст единый старт традиционному Всероссийскому субботнику. Представители движения в городах и селах России благоустроят памятники и мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны, а также воинские захоронения, над которыми добровольцы ведут шефство. Волонтеры Победы соберут мусор, скопившийся после зимы, обновят краску оград, очистят памятные места от грязи и при необходимости проведут косметический ремонт памятников. Также добровольцы проведут информационную работу и расскажут местным жителям истории памятных мест.