Сын экс-канцлера Германии озвучил мирную инициативу по Украине

Сын бывшего канцлера Германии Вилли Брандта, историк Петер Брандт предложил Берлину и Парижу привлечь другие страны, включая Китай и Индию, к посредничеству для решения конфликта на Украине.

Обращение поддержали около 200 человек, в том числе социал-демократ Эгон Бар, который способствовал подписанию Московского договора между СССР и ФРГ. Статья с обращением опубликована в газете Frankfurter Rundschau, передает РИА «Новости».

Отмечается, что каждый день растет угроза расширения боевых столкновений, поэтому нужно сделать все необходимое для прекращения огня, найти путь к переговорам.

Также в публикации подчеркивается, что мир можно заключить лишь на основе международного права и с Россией.

Ранее Пекин предложил мирный план по решению конфликта на Украине, но в Вашингтоне его отвергли, назвав лишь позицией.