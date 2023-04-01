|
|
В Минцифры опровергли связь изменений на «Госуслугах» со слухами о якобы новой мобилизации
Глава Минцифры Шадаев опроверг связь изменений на «Госуслугах» с подготовкой к якобы новой мобилизации
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Последние изменения на «Госуслугах» никак не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации, на портале можно отписаться от сообщений госорганов, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.
Министр призвал всех «выдохнуть», заявив, что ни к какой мобилизации никто не готовится, и посоветовал «особенно тревожным» отписаться от сообщений госорганов, передает ТАСС.
Ранее на «Госуслугах» перестала быть доступной возможность удаления учетной записи.
В Минцифры объяснили, что решение отключить функцию удаления учетной записи на портале «Госуслуги» принято из-за участившихся случаев взлома личных кабинетов.
Американский генерал назвал главные проблемы ВСУ при контрнаступлении
Генерал-лейтенант Хертлинг заявил, что ВСУ столкнутся с проблемами во время контрнаступления
Украинские военные столкнутся со множеством проблем в ходе весеннего контрнаступления, заявил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.
В своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) он написал, что ВСУ придется наступать, а не сидеть в окопах, а также применять новое вооружение, что, по его словам, только добавит проблем, потому что оно технологически более сложное, передает RT.
Хертлинг отметил, что украинским войскам придется выполнять непростые задачи. «Весеннее контрнаступление не принесет им победу», – указал он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.
В Крыму предрекли переломный момент украинского конфликта
Глава парламента Крыма Константинов: Переломный момент в украинском конфликте наступит в этом году
|
|
Затянувшийся украинский конфликт закончится полной потерей «киевской хунтой» власти, переломный момент наступит уже в этом году, выразил мнение глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, победа России предопределена, уже сейчас ситуация развивается в сторону завершения конфликта, который закончится не миром, а полной «потерей киевской хунтой власти над страной», передает РИА «Новости».
«Он не завершится быстро – посыплется их фронт, рухнет нацистское дерево, которое они так долго растили», – сказал Константинов.
Также глава крымского парламента предсказал России возвращение контроля над историческими территориями, которое произойдет, как он считает, ближе к осени.
«Многое совпадет: и наши усилия, работа армии, которая к этому времени подтянется под все формирующиеся задачи. Мое общение с ребятами на передовой убеждает в том, что события будут развиваться именно так», – заключил Константинов.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.
Полиция начала проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС России
Полиция Москвы проводит проверку в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в полиции.
Отмечается, что музыканту грозит штраф либо административный арест из-за песни, в которой может быть критика специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
Проверку проводят после обращения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
Он выразил надежду, что Слепакову не удастся избежать наказания и он «понесет ответственность по всей строгости закона».
Отмечается, что сейчас Слепаков находится за границей. Ранее им была опубликована песня «Колыбельная», в которой звучит критика СВО.
Рогов заявил о появлении молодых немцев в числе наемников на Запорожском участке фронта
Рогов: Молодые немецкие наемники появились на Запорожском участке фронта
Молодые немецкие наемники появились на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, молодым немцам всего «20 с небольшим» лет, передает ТАСС.
Также Рогов отметил, что на Запорожском направлении при радиоперехватах часто слышна польская речь.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.
Минцифры объяснило отключение функции удаления учетной записи на «Госуслугах»
Минцифры объяснило отключение функцию удаления учетной записи на портале «Госуслуги»
Решение отключить функцию удаления учетной записи на портале «Госуслуги» принято из-за участившихся случаев взлома личных кабинетов, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
В ведомстве объяснили, что удалить учетную запись на «Госуслугах» возможно только при посещении МФЦ, функция удалена на портале из-за взлома личных кабинетов, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, передает РИА «Новости».
В министерстве уточнили, что удаление аккаунта на портале не является уклонением от службы в армии.
Ранее на портале «Госуслуги» была отключена функция удаления учетной записи. Для того чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо лично обратиться в центр обслуживания.
ВС России уничтожили под Купянском две ДРГ ВСУ
Минобороны: Военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две ДРГ ВСУ
|
|
Военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский рассказал, что на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад», используя беспилотные летательные аппараты, вскрыли и огнем самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и гаубиц Д-20 и Д-30 уничтожили две диверсионно-разведывательные группы. Он также сообщил, что российские силы сорвали ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Стелимаховки. Кроме того, артиллерия группировки «Запад», Зыбинского, уничтожила два минометных расчета противника, передает ТАСС.
Накануне в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области, в результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20.
Российские войска за сутки уничтожили 440 украинских военных
|
|
Российская армия за прошедшие сутки на Купянском, Херсонском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила более 440 военных, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ возле Синьковки и Берестового Харьковской области.
В Минобороны уточнили, что уликвидированы порядка 30 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-20.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении ударами штурмовой авиации и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника рядом с Червоной Дибровой ЛНР.
В ведомстве указали, что за последние сутки на этом направлении уничтожены до 85 военнослужащих, три бронемашины, три пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Минобороны сообщило, что на Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск общие потери противника за минувшие сутки составили около 260 военнослужащих и наемников, четыре машины пехоты, четыре бронетранспортера, две бронемашины и одна гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Новомихайловки и Угледара, уточнили в пресс-службе.
Общие потери противника составили до 35 военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-30 и Д-20.
В Минобороны заявили, что на Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки ликвидированы порядка 30 военнослужащих, 16 автомобилей, самоходная гаубица «Акация».
Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что на Запорожском направлении вертолет ВСУ Ми-24 пытался нанести авиаудар по российским позициям, но был сбит расчетом российского ЗРК «Бук».
The Paper: Бездонный желудок Киева создал трудности для западного ВПК
The Paper: Запад ощущает давление на ВПК из-за «растущего аппетита» Киева
|
|
Страны коллективного Запада ощущают усиленное давление на собственную экономику, промышленность и оборону, так как не могут умерить «аппетит» Киева, выразил мнение в издании The Paper военный обозреватель Бай Мэнчэнь.
По его словам, западные страны оказались перед лицом нехватки производственных мощностей, огромных расходов и масштабных бюрократических проволочек. При этом даже после согласования поставок британских танков Challenger 2 и немецких Leopard 2 Киев требует увеличить военную поддержку, передает ФАН.
«Отправляемые западными странами вооружения становятся лишь каплей в море, а «бездонный желудок» Киева создает трудности для военно-промышленного потенциала различных стран», – подчеркивает автор в материале китайского издания.
При этом Бай Мэнчэнь назвал комплекс прицеливания главным достоинством западных машин, но отметил, что в реальности исключительно танковые бои являются редкостью.
Тем временем газета ВЗГЛЯД объяснила, как отечественный ВПК заставил «поумнеть» советские фугасы образца 1962 года.
Историк: Россия на Украине решает те же задачи, что и во времена войны с Наполеоном
Историк Шатилов провел параллель между СВО и разгромом наполеоновской армии
|
|
В 1812–1814 годах Россия сражалась с коллективным Западом так же, как и сейчас в рамках СВО. Тогда Россия освободила Европу от гнета Наполеона, а сейчас освобождает Украину, сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Шатилов. Он напомнил, что 31 марта отмечается 209-я годовщина взятия Парижа Российской армией. Тем самым Александр I закончил эпоху Наполеоновских войн.
«В новой истории было три попытки объединить условный Запад против России – при Наполеоне, при Гитлере и сейчас в рамках англосаксонской политической системы. Все эти попытки наша страна успешно отбивала и отбивает сейчас в условиях спецоперации», – отметил Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ.
«В начале XIX века в Россию вторглись не просто французские войска, а гигантская наполеоновская коалиция. Бонапарт подмял под себя почти всю Европу. Это было нашествием «двунадесяти языков». Собственно, и сейчас мы видим в составе украинских сил также бойцов из множества стран Запада – США, Британии, Польши и других государств», – указал собеседник.
«Причем, заметьте, войдя в Париж, мы не занимались мародерством, как французы в Москве. Мы не притесняли мирное население. Это стало стилем нашей армии в постпетровскую эпоху. Например, жители тех городов, куда ступала армия Суворова, отдавали должное нашим военным за выдержку, дисциплину и доброжелательность. С нашей стороны не было традиционных для того времени погромов и грабежей», – напомнил эксперт.
«Наши военные, бывало, даже в палатках ночевали, чтобы никого не выселять из домов. Была установка на гуманное отношение к побежденным. Собственно, то же самое мы видим и сейчас в зоне СВО: российские войска не трогают мирное население, а доставляют им гумпомощь и всячески помогают по возможности», – указал аналитик.
«Говорят, что командующий русским корпусом граф Воронцов выплатил все долги своих подчиненных перед парижанами из личных средств. Эта история похожа на правду – в Российской армии всегда была своего рода коллективная ответственность за поступки», – детализировал спикер.
«В целом же та победа России и союзников заложила фундамент для построения архитектуры безопасности в Европе на многие годы. Россия взяла на себя основную задачу по разгрому «корсиканского чудовища», освободив Европу от гнета», – резюмировал Шатилов.
Напомним, 31 марта 1814 года в полдень русские войска во главе с императором Александром I торжественно вступили в Париж. Капитуляция была подписана за 10 часов до этого командующим правым флангом обороны маршалом Огюстом Мармоном. Победе предшествовало кровопролитное сражение за Париж. Однако взятие столицы Франции стало завершающим сражением кампании Наполеона I Бонапарта, после которого французский император отрекся от трона.
По итогам наполеоновских войн в Европе сложилась Венская система международных отношений («Европейский концерт»). В рамках этой системы впервые было сформулировано понятие великие державы (тогда в первую очередь Россия, Австрия, Британия), окончательно оформилась многосторонняя дипломатия.
Считается, что Венская система стала первым примером организации коллективной безопасности в Европе. Она просуществовала 35 лет – вплоть до Крымской войны. Тогда же были систематизированы и унифицированы дипломатические ранги (посол, посланник и поверенный в делах) и четыре типа консульских учреждений. Были определены дипломатический иммунитет и дипломатическая вализа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском с помощью минного шлагбаума
Российские войска сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском в Харьковской области при помощи минного шлагбаума, который уничтожил всю штурмовую группу противника.
Попытка атаки Вооруженных сил Украины под Купянском Харьковской области обернулась уничтожением штурмовой группы украинской армии, российские саперы подготовили минный шлагбаум для пытавшегося прорваться на позиции России противника. После взрыва лишь один боевик попытался убежать, но не смог, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».
Минный шлагбаум – это связанные тросом несколько противотанковых мин, которые закладывают на узких дорогах, где идет военная техника.
Ранее военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Рогов сравнил прибывшие на Украину французские бронеавтомобили с «гробами на колесах»
Рогов заявил, что французские бронеавтомобили AMX-10RC станут для ВСУ гробами на колесах
На Украину из Франции прибыли первые колесные танки AMX-10RC, которые для их экипажей превратятся в гробы на колесах, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ должны получить в общей сложности около 40 бронемашин, а прибывшие французские колесные танки станут «гробами на колесах» для ВСУ.
Он подчеркнул, что режим Зеленского четко следует формуле Запада: война до последнего украинца.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ начали перебрасывать бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области.
Также он сообщил о появлении молодых немцев в числе наемников на запорожском участке фронта.
Эксперты предупредили о риске утечки данных при использовании VPN
Популярные VPN-сервисы и анонимайзеры несут риск утечки персональных данных пользователей, предупредили представители бизнеса и государства в ходе круглого стола в Общественной палате.
Анонимность в интернете – скорее миф, чем реальность, заявил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов. По его словам, технологии уже позволяют отслеживать практически любой цифровой след и этим пользуются злоумышленники.
«Тем не менее гарантия анонимности прекрасно работает как реклама, хорошо продается. Мы знаем, как VPN-сервисы невероятно популярны у россиян. Создатели таких приложений обещают абсолютную анонимность пользователям, сохранность данных», – сказал Виноградов, подчеркнув, что на деле такие обещания – всего лишь маркетинговый ход.
В реальности персональные данные утекают и продаются. «Затем в лучшем случае такая продажа данных и их утечки обернутся для россиян спам-звонками. А в худшем – это приводит к реальным финансовым потерям, краже аккаунтов и другим очень неприятным последствиям», – обозначил риски эксперт.
Генеральный директор Lab.Ag Артем Геллер в свою очередь отметил, что риски для пользователя начинаются с момента подключения к VPN-сервису. В этот момент люди автоматически передают весь свой трафик владельцу сервиса. Кроме того, Артем Геллер обратил внимание и на другую проблему, которая возникает у пользователей: некоторые сервисы работают медленнее, если включен VPN.
В ходе круглого стола выступил и начальник отдела правового обеспечения и судебной практики Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП «ГРЧЦ» Николай Веселихин. Он подчеркнул, объем утечки персональных зависит от функционала того или иного VPN-сервиса. «То есть это могут быть IP-адреса, контактные данные, платежная информация», – уточнил Веселихин.
Заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Артем Кирьянов обратил внимание на то, что за последний год, особенно с начала специальной военной операции на Украине, количество киберпреступлений возросло в разы, многие из них направленны против россиян из-за границы.
При этом, как подчеркнул депутат, речь идет не только о финансовых махинациях, но и о росте генерации и распространения фейков. По словам Кирьянова, государство принимает все усилия для оперативного реагирования на существующие вызовы.
В свою очередь директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заметила, что для государства борьба с распространением анонимности в Сети – это де-факто борьба с различной незаконной деятельностью онлайн: и с распространением наркотиков, террористическими действиями, продажей оружия, детской порнографией и другими противоправными действиями.
«В этой связи любые действия, которые осуществляет государство в этой сфере, абсолютно оправданы в силу того, что идет конкретная борьба с распространением отдельных незаконных явлений», – подчеркнула Мизулина. – Понятно, что в полном объеме полностью ограничить распространение прокси, анонимайзеров, VPN не получится, потому что технологически это практически невозможно. Но тем не менее шаги, которые принимаются по блокировке отдельных, конкретных сервисов, которые доступны до сих пор пользователю, они абсолютно правильные».
Эксперты сошлись во мнении, что нужно ужесточать законодательство в этой области.
Артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую радиолокационную станцию
Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и самоходную гаубицу «Акация».
Уничтоженная в районе населенного пункта Станислав РЛС была произведена в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Во время уничтожения самоходной гаубицы «Акация» был также ликвидирован ее экипаж из пяти человек и боекомплект.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы под Херсоном уничтожили 23 солдата и 12 автомобилей.
Сергей Лазарев заявил, что не собирается покидать Россию
Российский певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается уезжать из России
Для покорения музыкального олимпа другой страны нужно в ней жить, но переезда из России в планах нет, заявил российский эстрадный певец Сергей Лазарев.
По его словам, планов покорить Азию, например Китай нет, несмотря на то, что там очень любят россиян. «Там другой менталитет и кумиры. И музыка тоже. Чтобы покорять рынок другой страны, там надо жить. Но переезжать я никуда не собираюсь», – цитирует РИА «Новости» его слова.
Кроме того, Лазарев подчеркнул, что на Западе отменить русских не удастся, так как «русские слишком много сделали для мировой культуры, чтобы так просто взять и отменить».
Ранее в Кремле призвали не преувеличивать число россиян, которые «реактивно» поменяли место жительства на фоне различных событий в мире.
МИД назвал спекуляцией резолюцию парламента Франции о «голодоморе» 1930-х годов
Захарова назвала спекуляцией резолюцию парламента Франции о признании геноцидом украинского народа «голодомора» 1930-х г
Принятая Национальным собранием Франции резолюция о признании голодомора 1932–1933 гг. в СССР «геноцидом украинского населения» является примером спекуляций для «подпитывания вооруженного конфликта» за пределами собственной страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В комментарии на сайте МИД России Захарова указала, что это «очередная пустая и бессмысленная акция Парижа якобы по восстановлению исторической справедливости, наспех организованная в угоду киевскому режиму и изрядно приправленная зашоренными подходами и проукраинским рвением.
Дипломат отметила, что Россия в очередной раз сталкивается с двуличием и русофобией европейских оппонентов. Также Захарова подчеркнула, что французские депутаты стремятся поделить общую трагедию народов СССР по национальному признаку, отказываясь от объективной оценки исторических событий
По словам Захаровой, цинично, но вполне в традициях двойных стандартов Запада, выглядят попытки французских парламентариев приравнять страшный голод начала 30-х гг. XX века к таким бесчеловечным ужасам, как Холокост или геноцид в Руанде 1994 года, косвенную ответственность за который Париж признал. Официальный представитель МИД подчеркнула, что на этом фоне «антироссийские усердия французских депутатов смотрятся особенно отталкивающе».
Ранее в конце марта депутаты Нацсобрания Франции (нижней палаты парламента) приняли резолюцию о признании «голодомора» на Украине в 1932-1933 годах геноцидом.
До этого МИД России назвал резолюцию Бундестага о признании массового голода на территории Украинской ССР в 1932–1933 годах геноцидом очередной попыткой оправдать насаждаемую на Украине кампанию по демонизации России.