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В России раскрыли тактику Киева при «наступлении» на Крым
В российской Академии военных наук раскрыли тактику Киева при «наступлении» на Крым
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Для «наступления» на Крым Киев может попытаться изолировать фронт, разрушив Крымский мост и проведя массированные удары, после чего ВСУ предпримут попытку прорваться через линию обороны с помощью западных танков, теоретически предположил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
По его словам, после предполагаемого разрушения Крымского моста ВСУ могут попытаться перегрузить российские ПВО, тем самым прорвать линию обороны на границе Крыма с Украиной на участке километр – 500 метров, передает Ura.ru.
«Затем туда входят мобильные мотострелковые танковые подразделения, которые разворачиваются параллельно этой линии», – отметил Прохватилов.
Также военный аналитик подчеркнул, что особую опасность представляет поставленная Киеву западная военная техника, так как один выстрел из танковой пушки «сносит врытые в землю ниточки бетонных укреплений».
«Украина уже получила 100 танков Leopard, причем многие сверх квот официальных, несколько сотен бронемашин и бронетранспортеров, в том числе самых современных. Также ВС Украины имеют дальнобойную артиллерию и системы залпового огня Himars, серьезные беспилотники, которыми они атаковали Джанкой, плюс морские дроны», – добавил Прохватилов.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как России с помощью «языка силы» удалось вынудить США держаться подальше от Крыма.
Захарова дала Боррелю совет после заявлений о Гершковиче
Захарова призвала Борреля подтвердить слова о Гершковиче и вступиться за Ассанжа и Касема
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по поводу ареста в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Боррель, слова которого Захарова приводит в своем Telegram-канале, заявил, что ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича. Он подчеркивал, что журналисты «должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».
Захарова со своей стороны призвала Борреля доказать собственные слова «хотя бы словами» и вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. «Для приличия (зачеркнуто – прим. ВЗГЛЯД) баланса», – написала она.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
В Сенате США призвали к эскалации напряженности в отношениях с Россией
Американский сенатор Джим Риш заявил о необходимости эскалации напряженности в отношениях с Россией
Джим Риш, представляющий Республиканскую партию в комитете Сената США по международным отношениям, поддержал передачу Украине любых вооружений, кроме ядерного оружия.
В частности, речь идет об истребителях F-16. Риш заявил, что его не тревожит риск использования Россией ядерного оружия в ответ на действия США. Сенатор заявил, что он «небольшой поклонник спора о том», допустима ли эскалация. По его мнению, если не обострять напряженность, то можно потерпеть поражение. «Итак, я – за эскалацию», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Риш выступил за признание действий России на Украине геноцидом. Кроме того, сенатор призвал США отказаться от российского урана.
WSJ потребовала выслать из США посла и всех российских журналистов
WSJ: Властям США следует выслать посла России и всех российских журналистов в ответ на арест Гершковича
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Американская газета The Wall Street Journal после ареста в России корреспондента Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже призвала власти США рассмотреть возможность высылки российского посла и всех российских журналистов.
Как пишет The Wall Street Journal, арест журналиста свидетельствует о «снижении способности США сдерживать нападения на своих граждан». Вместе с тем WSJ выразила администрации Джо Байдена благодарность за то, что она осудила задержание Гершковича, передает РИА «Новости».
Администрации Байдена, по мнению редакции американской газеты, следует рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. «Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов – это минимум, на который можно рассчитывать», – говорится в публикации.
Первейшей обязанностью властей США, как считает WSJ, является защита американских граждан, в то время как «слишком многие правительства сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать американцев в тюрьму».
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
МИД: США расширили список своих нарушений по ДСНВ
Замглавы МИД Рябков: США расширили список своих нарушений по ДСНВ, отказавшись передать данные России
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Соединенные Штаты снова расширили список собственных нарушений касательно Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отказавшись при этом передать России данные за последние полгода, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, свой отказ предоставить данные в США мотивировали тем, что Москва не изъявила готовности предоставить собственные данные по вопросу договора, передает ТАСС.
Также Рябков отметил, что в Госдепартаменте заверяют в выполнении всех основных положений договора.
«Пока мы с сожалением констатируем, что США расширили список своих нарушений договора, им никто не давал право», – подчеркнул он.
Кроме того, замглавы МИД добавил, что для отказа о передаче данных США должны либо выйти из договора, либо формально приостановить его действие.
«Ни то ни другое не было осуществлено, соответственно США вновь продемонстрировали, что они грубым образом нарушили обязательства в рамках ДНСВ», – заключил он.
Ранее в Совфеде указали на двуличие США в вопросе ДСНВ.
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках договора.
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Лавров: Запад напрямую является участником войны с Россией
Глава МИД России Лавров: Запад ведет гибридную войну с Россией при помощи Украины
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Страны Запада напрямую являются участниками гибридной войны против России, которая ведется украинскими военнослужащими по приказу Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Пренса Латина.
Глава МИД России подчеркнул, что нацистская теория и практика, которой придерживается Запад в гибридной войне против России, неприемлема. По его словам, конфликт на Украине ведется руками ВСУ по приказу киевского режима под руководством Запада, передает ТАСС.
Лавров указал на заявления властей Украины о неизбежном проигрыше, если не будет поставок западного вооружения, что означает одно: Запад напрямую является участником этой войны. Министр считает, что без западных стран «она бы давно закончилась и позволила бы устранить угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году «нависли» над всем русскоязычным населением страны под названием Украина».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.
Также Лавров напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.
В Крыму сбит беспилотник
Глава Крыма Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике
На территории Крымского полуострова в среду сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аппарат сбили в Симферопольском районе, он упал в поле, жертв и разрушений в результате чрезвычайного происшествия нет, сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что девушки-военнослужащие сбили два из трех беспилотников, которые пытались атаковать объекты в Севастополе.
В Крыму предрекли переломный момент украинского конфликта
Глава парламента Крыма Константинов: Переломный момент в украинском конфликте наступит в этом году
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Затянувшийся украинский конфликт закончится полной потерей «киевской хунтой» власти, переломный момент наступит уже в этом году, выразил мнение глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, победа России предопределена, уже сейчас ситуация развивается в сторону завершения конфликта, который закончится не миром, а полной «потерей киевской хунтой власти над страной», передает РИА «Новости».
«Он не завершится быстро – посыплется их фронт, рухнет нацистское дерево, которое они так долго растили», – сказал Константинов.
Также глава крымского парламента предсказал России возвращение контроля над историческими территориями, которое произойдет, как он считает, ближе к осени.
«Многое совпадет: и наши усилия, работа армии, которая к этому времени подтянется под все формирующиеся задачи. Мое общение с ребятами на передовой убеждает в том, что события будут развиваться именно так», – заключил Константинов.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.
В Польше предрекли ужасные последствия ввода войск НАТО на Украину
NDP: Европа утонет в крови, если НАТО вмешается в украинский конфликт
Ввод войск НАТО на Украину приведет всю Европу к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира, пишет обозреватель NDP Ханна Крамер.
По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставка оружия, передает РИА «Новости».
Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в конфликт напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».
«В последние десятилетия обитатели Белого дома стремились построить однополярный мир, свергая неугодные им правительства и заменяя их марионетками», – подчеркнула Крамер.
Так, журналистка заметила, что Вашингтон не может себе позволить проиграть этот конфликт, так как это ознаменовало бы конец американской глобальной диктатуры.
«Если мы сейчас не остановим американский Рейх, они начнут новые войны по всему миру и утопят Европу в крови ее собственных граждан!» – заключила обозреватель.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны близки к тому, чтобы начать обсуждать отправку войск на Украину.
Напомним, президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
В США заявили о страхе за будущее, которое готовит Россия
В США заявили о страхе за свое будущее, которое им готовит Россия
Для США может не оказаться места в новом мировом порядке, который появится, если планы Китая и России будут реализованы, пишет The Washington Times.
Из публикации следует, что если Москва и Пекин добьются своего, то США уже не возглавят стол переговоров, они даже не получат места в «его дальнем конце», передает РИА «Новости».
Так, журналисты напомнили о беспорядочном отступлении США из Афганистана в 2021 году, а также указали на неуверенную внешнюю политику президента Джо Байдена. Все это, по мнению авторов статьи, стало для российского лидера Владимира Путина «признаком упадка Соединенных Штатов».
Слабость Вашингтона чувствует и Пекин, который предлагает дружбу государствам, ранее отвергнутым США. Например, указываются подходы КНР к Саудовской Аравии.
«Пока Байден барахтается, Китай и Россия, похоже, намерены установить новый миропорядок, в котором, к сожалению, нет места Америке», – пишет издание.
Напомним, в Москву на два дня с официальным визитом прилетал глава Китая Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин и председатель КНР подписали два заявления о сотрудничестве и провели переговоры.
Армения и Индия дистанцировались от заявления «Саммита за демократию» по СВО
Армения, Индия и Мексика отмежевались от заявления «Саммита за демократию» по спецоперации России на Украине
Армения, Индия и Мексика не стали полностью поддерживать касающееся специальной военной операции России на Украине заявление в рамках итоговой декларации «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном.
В декларации призывают к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине, соответствующему принципам Устава ООН». При этом осуждаются «гуманитарные последствия» СВО и выдвигается требование «полностью и без условий» вывести войска России «с территории Украины в пределах ее международно признанных границ». Также в декларации говорится о привлечении к ответственности за «преступления в рамках международного права, совершенные на территории Украины».
В сносках сообщается, что Армения, Индия и Мексика заявили либо о «поддержке с оговорками» данной части документа, либо о «диссоциации». Израиль, Индия и Филиппины дистанцировались от заявления, что Международный уголовный суд играет «важную роль», передает ТАСС.
Декларацию подписали 72 страны и территории, включая Грузию, Молдавию и Сербию. «Саммит за демократию» проходит в виртуальном формате под сопредседательством Замбии, Коста-Рики, Нидерландов, США и Южной Кореи 29–30 марта.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «Саммит за демократию» вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий.
Лавров: НАТО фактически воюет на стороне Киева
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НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Он указал, что в ходе переговоров было обращено внимание на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно, передает РИА «Новости».
Также Лавров рассказал, что у России и Ирана есть общее понимание безальтернативности СВПД.
«Говорили о ситуации вокруг СВПД по иранской ядерной программе. У нас общие понимания безальтернативности этой международной договоренности, которая была зафиксирована в принятой единогласно резолюции СБ ООН 2231. Мы выступаем за скорейшее возобновление полноценной реализации этой резолюции и выступаем против действий, которые этому мешают», – сказал он.
В свою очередь Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран считает, что Запад усложняет ситуацию на Украине, поставляя вооружения Киеву.
Ранее Лавров заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.
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США указали на невозможность лишить Россию постоянного членства в СБ ООН
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила об отсутствии правовых путей лишить Россию постоянного членства в СБ ООН
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Нет никаких реальных международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в СБ ООН, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер с «сожалением» заявила об этом, добавив: «Это то, с чем мы живем в настоящее время». По ее словам, «как бы ни было неприятно видеть Россию председателем СБ», речь идет о достаточно «церемониальной позиции». Жан-Пьер напомнила, что пост председателя члены СБ занимают «в алфавитном порядке», передает ТАСС.
Вашингтон утверждает, что Москва, вероятно, будет «использовать свое место в СБ для распространения дезинформации и попыток отвлечь внимание» от спецоперации на Украине. Жан-Пьер заявила: «Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается на территорию своего соседа, не место в Совете Безопасности ООН».
Председательство России начинается в апреле, США займут место председателя в августе. Напомним, постпред США Линда Томас-Гринфилд подчеркнула невозможность исключения России из СБ ООН. Постпред Великобритании Барбара Вудворд указала, что оснований для приостановки членства России в СБ ООН нет.
Захарова сочла призыв США к американцам покинуть Россию обращением к шпионам
Захарова предположила, что призвавший граждан США покинуть Россию Кирби обратился к американским шпионам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв властей США к американцам покинуть Россию в связи с арестом корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Комментируя заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джона Кирби, который призвал американцев покинуть Россию, Захарова предположила в Telegram, что тот забыл перед словом «американцев» добавить «занимающихся шпионажем». Она не исключила, что «это было сказано между строк».
Напомним, в России впервые с 1986 года арестован американский журналист. Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности.
В Пентагоне признали неудобную правду о неизбежной победе России над киевским режимом
Экс-офицер разведки Скотт Риттер: В США начали работу по распределению расходов после победы России
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Пентагон начал продумывать увеличение расходов на армию после победы России над киевским режимом, заявил на YouTube-канале Judging Freedom экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
По его словам, председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предупреждает о перспективе развития конфликта на Украине с точки зрения не «если, а когда Россия победит», передает РИА «Новости».
«Мы должны будем удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России, которые будут накапливаться. Это увеличит бюджет с 880-900 млрд долларов, что уже слишком много, до 1 трлн и 800 млрд долларов – вот что сейчас говорит Пентагон», – заявил Риттер.
Кроме того, офицер в отставке заметил, что глава Пентагона Ллойд Остин уже обратился с вопросом увеличения расходов к конгрессу, потребовав 300 млрд долларов на восполнение военного оборудования, отправленного на Украину.
«Спросите себя, зачем мы ввязались в это, теперь они готовятся уничтожить нас экономически, обанкротив, чтобы восстановить вооруженные силы, которые не нужно было уменьшать, потому что мы пошли и ввязались в этот безответственный акт милитаризма на Украине», – резюмировал Риттер.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Миллиусомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.
Поезд с этанолом сошел с рельсов в штате Миннесота
Грузовой поезд, перевозивший этанол, сошел с рельсов в американском штате Миннесота, сообщает телеканал CNN.
В местной пожарной охране рассказали, что инцидент произошел в городе Реймонде в 01.00 30 марта 2023 года. Сейчас эвакуируют население в качестве меры предосторожности, передает РИА «Новости» со ссылкой на пост спасателей в соцсетях.
Телеканал CNN со ссылкой на представителя железнодорожной компании BNSF сообщил, что поезд, помимо этанола, перевозил другие грузы. Специалист уточнил, что пострадавших в результате аварии нет. Также отмечается, что после крушения загорелись несколько вагонов.
Департамент транспорта Миннесоты сообщил о перекрытии ближайшего к городу шоссе.
Напомним, ранее грузовой поезд транспортной компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо. В начале февраля вблизи городка Ист Пэлестайн опрокинулись и загорелись цистерны с химикатами. А в начале марта во Флориде с путей сошел поезд с пропаном.