В российской Академии военных наук раскрыли тактику Киева при «наступлении» на Крым

Для «наступления» на Крым Киев может попытаться изолировать фронт, разрушив Крымский мост и проведя массированные удары, после чего ВСУ предпримут попытку прорваться через линию обороны с помощью западных танков, теоретически предположил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

По его словам, после предполагаемого разрушения Крымского моста ВСУ могут попытаться перегрузить российские ПВО, тем самым прорвать линию обороны на границе Крыма с Украиной на участке километр – 500 метров, передает Ura.ru.

«Затем туда входят мобильные мотострелковые танковые подразделения, которые разворачиваются параллельно этой линии», – отметил Прохватилов.

Также военный аналитик подчеркнул, что особую опасность представляет поставленная Киеву западная военная техника, так как один выстрел из танковой пушки «сносит врытые в землю ниточки бетонных укреплений».

«Украина уже получила 100 танков Leopard, причем многие сверх квот официальных, несколько сотен бронемашин и бронетранспортеров, в том числе самых современных. Также ВС Украины имеют дальнобойную артиллерию и системы залпового огня Himars, серьезные беспилотники, которыми они атаковали Джанкой, плюс морские дроны», – добавил Прохватилов.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как России с помощью «языка силы» удалось вынудить США держаться подальше от Крыма.