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Epoch Times: Западные санкции оказали на Россию противоположный эффект
Epoch Times: Западные санкции не смогли сломить Россию, а оказали противоположный эффект
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Наложенные на Россию санкции не отразились на ней негативно, а наоборот, они оказали противоположенный эффект, навредив Западу, написали экономист Патриция Адамс и обозреватель Лоренс Соломон в статье для издания The Epoch Times.
Отмечается, что введенные против России санкции стали самым большим в современной истории просчетом Запада, передает РИА «Новости».
Санкции нанесли сильный ущерб экономике западных стран, а не России, вызвав высокую инфляцию, нехватку энергоносителей и рецессию. Россия же смогла их пережить.
Со ссылкой на данные МВФ, экономисты заявили, что экономика России будет расти быстрее, чем экономика Германии и Британии. Далее она будет расти быстрее, чем экономики США, Канады, Австралии, Франции.
Также Адамс и Соломон указали на трудности Запада при поиске оружия для Украины. Добавили они и о более сплоченном сотрудничестве России и Китая. Авторы подытожили, санкции разбудили спящего гиганта, поэтому Запад вскоре столкнется с последствиями.
Россия предупредила Запад об обязанности вернуть замороженные активы с процентами
Дипломат Логвинов: Западу рано или поздно придется вернуть России замороженные средства, да еще и с процентами
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Любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему», и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
Любая «воровская схема», которую изобретет Европейский союз, противоречит общепринятым правовым нормам, передает РИА «Новости» слова Логвинова.
Он напомнил, что юридическая служба Совета ЕС фактически признала, что рано или поздно государственные активы России придется вернуть, добавив к этому проценты. Если же эти средства по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет обязан компенсировать России потери, сказал дипломат. По его словам, средства придется изыскивать из кармана европейских налогоплательщиков, которые об этом даже не догадываются.
В феврале Юридическая служба Евросоюза фактически подтвердила, что никому не известно местонахождение 86% «замороженных» активов Центрального банка России, общий размер которых она оценивает в 258 млрд долларов.
США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть
Помощница министра финансов США Розенберг сообщала о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть в марте
Страны «Большой семерки» (G7) планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть, заявила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.
Розенберг заявила, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен на российскую нефть. При этом она уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, рассчитывают ли в Вашингтоне, что ограничение предельной стоимости российских энергоресурсов повлияет на позицию Москвы по конфликту на Украине, передает РИА «Новости».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает никакой потолок цен на нефть, установленный странами «Большой семерки» (G7).
В Финляндии столкнулись с проблемами из-за закрытия границы с Россией
Yle: Жители Финляндии столкнулись с проблемами из-за закрытия границы с Россией
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Решение властей Финляндии закрыть границы с Россией лишило граждан Финляндии свободы передвижения, а также возможности заправиться дешевым бензином и сходить в парикмахерскую, пишет портал Yle.
Авторы публикации отмечают, что жизнь в приграничных с Россией регионов Финляндии затихла. Они сравнили ситуацию с событиями 1918 года, когда Финляндия, оборвала связи с Россией, обрела независимость. Тогда, по словам журналистов, многим финнам не понравилось решение властей, также страдают от закрытия границ и сейчас, передает ФАН.
Как пишет Yle, закрытие границы лишило граждан Финляндии свободы передвижения, а также стало проблемой для торговли. По словам авторов, жители хотят снова приезжать в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться.
Ранее СМИ сообщили, что рабочие в Финляндии начали возводить «пробный участок» трехкилометрового ограждения на границе с Россией.
В октябре представитель погранохраны Финляндии Мира Алопаеус заявила о закрытии финской границы для туристов из России.
NYT: «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка
New York Times заявила о проукраинской группировке, взорвавшей «Северные потоки»
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Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести проукраинская группировка, заявили собеседники New York Times в администрации США.
Новые разведывательные данные Соединенных Штатов говорят о том, что подрыв обоих газопроводов могли провести члены некоей проукраинской группировки, сказали источники New York Times, передает ТАСС.
Эта группа работала неофициально и якобы без ведома украинского президента Владимира Зеленского и центральных киевских властей. Однако, как пишет издание, эта тема остается открытой.
Cогласно разведданным, взрывчатку на «Северных потоках», вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам.
Участники диверсии, скорее всего, были гражданами Украины или России. Представители администрации США сообщили, что американцы и британцы в подрыве не участвовали, утверждает газета.
Также собеседники издания указали, что свидетельств причастности Москвы к подрыву газопроводов у Вашингтона также нет.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, заявивший о расследовании, указывавшем на вину Вашингтона в подрыве «Северных потоков», сказал, что с самого начала считал США главным подозреваемым в этом теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что судьбу обоих газопроводов определит Газпром.
Разведка США заявила о «наращивании помощи» Китая России в контексте СВО
Москва и Пекин усилили сотрудничество во всех секторах, КНР «помогает России в контексте СВО на Украине», заявила глава национальной разведки США Эврил Хейнс.
Вашингтон не считает, что Москва и Пекин станут такими же союзниками, какие есть у стран в НАТО, но наращивание взаимодействия фиксируется во всех секторах, заявила Хейнс, передает ТАСС.
Она добавила, что Китай якобы оказывает помощь «России в контексте конфликта». При этом Китай якобы не стремится «делать это так же публично», как в другой ситуации, поскольку учитывает риски для репутации.
Ранее Wall Street Journal сообщала, что Пекин изучает возможность передачи Москве беспилотников и артиллерийских систем для нужд СВО.
Эксперт увидел грубую подтасовку в эстонских выборах
Политолог Рева: Выборы в Эстонии оказались грубо подтасованными
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Результат состоявшихся в Эстонии парламентских выборов стал итогом грубой подтасовки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Рева. Тем временем эстонская оппозиционная Консервативная народная партия (EKRE) заявила, что не признает официально объявленный исход выборов – до тех пор, пока не убедится в том, что голоса подсчитали честно.
5 марта в Эстонии состоялись выборы в Рийгикогу (парламент). Первоначально, согласно данным экзитполов, казалось, что победу одерживают консерваторы из партии EKRE. Им приписывали 25,2% голосов, в то время как Партии реформ, в рядах которой состоит нынешний премьер-министр Эстонии, – всего 20,1% голосов.
Но после подсчета голосов и по итогам электронного голосования выяснилось, что Партия реформ набирает 31,2%, EKRE – лишь 16,1%, а Центристская партия (за которую традиционно голосуют русскоязычные граждане Эстонии – 15,3%. Далее, в соответствии с достигнутыми результатами следуют «Эстония-200» (13,3%), Социал-демократическая партия (9,3%) и «Отечество» (8,2%). Теперь Партия реформ получит 37 мандатов в Рийгикогу (плюс 3 по сравнению с предыдущими выборами), а EKRE – 17 (минус 2).
Глава Консервативной народной партии Мартин Хельме выразил недоверие к результату, объявленному эстонским Центризбиркомом. Он заявил, что консерваторы пойдут в суд и потребуют доступа к счетным компьютерам. «Начнем с того, что в первый день, когда были запущены электронные выборы, что-то сразу пошло не так, и закончим тем, что, хотя избирательная комиссия говорит, что результаты должны стать известны через час после закрытия участков (то есть в 21:00 – прим. газеты ВЗГЛЯД), мы ждем до 11–12, и цифры совершенно не совпадают с бумажными бюллетенями. Даже отдаленно не совпадают. По-моему, в правдоподобность электронных выборов невозможно поверить», – сказал лидер консерваторов.
Он не считает, что EKRE допустила какие-либо ошибки в своей предвыборной агитации. «Я думаю, что сигналы нашей кампании были правильными. Я думаю, что тот пузырь, в котором живут в политических кругах Таллина и в СМИ – будто народ Эстонии в первую очередь заботит Украина – на самом деле не соответствует действительности», – сказал председатель EKRE.
В свою очередь политолог Максим Рева, сам являющийся уроженцем Эстонии, напомнил газете ВЗГЛЯД, что накануне выборов партию EKRE «топили» с помощью «тяжелой артиллерии» – в американском издании Politico вышла статья, где эту организацию обвинили в связях с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
При этом EKRE, будучи эстонскими националистами, одновременно являются евроскептиками, находятся в недоброжелательных отношениях с брюссельским истеблишментом и американской Демократической партией, зато выражают симпатии экс-президенту США Дональду Трампу. После победы Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году основатель EKRE Март Хельме назвал его «коррумпированным типом» и усомнился, что тот победил честно – за что лишился поста главы эстонского МВД.
Максим Рева добавил, что к настоящему моменту EKRE два года находится в оппозиции, а Кая Каллас, соответственно, у власти – и при ней Эстония серьезно «просела» в плане экономики. «Поэтому внезапная победа Партии реформ кажется мне крайне подозрительной. Тут все просто вопиет о подтасовке, которую «реформисты», будучи правящей партией, имели все возможности организовать. Кая Каллас, которую прозвали «принцессой войны», шла на выборы с единственной идеей-фикс – наращивать градус геополитического противостояния с Россией», – пояснил собеседник.
«Что касается экономики и уровня жизни в самой Эстонии – эти темы ее, похоже, просто не волнуют. В то же время EKRE, которые, надо признать, талантливые популисты, настаивали на том, что главным предметом заботы для эстонских властей должна являться все-таки сама Эстония, а не Украина. Результаты экзитполов показывали, что избиратель в массе своей разделяет эту точку зрения. А потом – бац! – в одночасье все меняется. Я как человек, который занимается политикой не первый год, не верю, что возможны подобные случайные кульбиты. Тут вспоминается афоризм, приписываемый товарищу Сталину: неважно, как голосуют, важно, как подсчитают», – подчеркнул политолог.
В то же время Рева усомнился в том, что EKRE сможет доказать свою правоту через суд. «Те, кто организовал эту подтасовку, имеют все возможности замести следы. Глубоко сомневаюсь, что EKRE позволят добыть доказательства произведенной подмены. Однако если консерваторы не отступятся, будут продолжать требовать правды и последовательно пойдут по судебным инстанциям, не давая забыть обо всей этой истории, то поспособствуют падению доверия населения к избирательной системе. Хотя эстонский менталитет такой, что люди будут лишь роптать на кухнях, а на открытое возмущение решатся немногие», – предположил Рева. Он добавил, что от предположительной подтасовки могла пострадать не только партия EKRE.
«Единственная политсила на этих выборах, которая реально озабочена защитой прав местного русского населения, – общий список Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) и движения Koos/«Вместе». Первоначальные результаты показывали, что представитель этого списка Айво Петерсон проходит в парламент. Потом, по итогам произведенного подсчета, выяснилось – нет, не проходит…» – сообщил Рева.
Напомним, Партия реформ под руководством премьера Каи Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии. Об этом сообщила республиканская избирательная комиссия. Выборы в парламент Эстонии завершились 5 марта, передает «РИА Новости».
Всего было открыто 405 избирательных участков по всей стране. На 101 место в парламенте претендуют 968 кандидатов. За парламентские мандаты боролись девять партий и десять независимых кандидатов. Чтобы пройти в парламент, партиям и независимым кандидатам необходимо преодолеть 5-процентный избирательный барьер.
Ранее эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка, который был выставлен на площади Свободы в центре Таллина. В частности, министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в республику подбитый танк Т-72.
Он был установлен на площади Свободы в центре Таллина до 2 марта, после чего его планировали показать в других городах страны. Жители Таллина приносили к танку цветы, но сотрудник охранной фирмы их убирал.
В городах Раквере, Нарва и Йыхви посчитали, что сейчас неправильное время для подобных экспозиций. При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что демонстрация танка в других городах все еще обсуждается с местными властями.
Ранее жители Берлина принесли цветы к стоящему перед российским посольством танку Т-52, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.
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США отказали части российской делегации в ООН в визах
Американская сторона не выдала визы нескольким делегатам из России, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по безопасности в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), заявила представитель России Ирина Тяжлова.
Вашингтон отказал российским делегатам в визах безосновательно и в «вызывающей форме», это грубое нарушение обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН, заявила Тяжлова, передает ТАСС.
Она отметила, что ранее подобная мера применялась в отношении главы делегации.
Российская сторона призывает Секретариат ООН и главу заседания принять меры для пресечения такой пагубной практики.
В 2022 году официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что ситуация с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительная.
Полковник Макгрегор предупредил, что российские войска могут дойти до границы Польши
Полковник Макгрегор завил о необходимости Вашингтону заключить соглашение с Москвой
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Американской администрации придется пойти на мирное соглашение с Россией по Украине, иначе последствия для киевского режима и для США окажутся крайне негативными, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Соединенные Штаты недооценили российскую сторону, и потому сейчас наблюдают катастрофу, вооруженная Америкой и их союзниками украинская армия уничтожена, заявил Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу, передает РИА «Новости».
ВСУ теряют тысячи людей в день, и это происходит потому, что Вашингтон недооценил обеспокоенность Москвы, расценивая конфликт как возможность нанести урон.
Пока в ходе конфликта удалось лишь ослабить НАТО, навредить своей репутации. Следующим шагом должно быть признание ошибки и заключение мирного соглашения.
Если это не будет сделано, то российская армия форсирует Днепр, займет Киев и дойдет до границы Польши, и ничто не сможет остановить ее, заключил Макгрегор.
Ранее Макгрегор заявлял, что Украина как национальное государство уже несостоятельна.
Экс-советник главы Пентагона заявил о гибели Украины как государства
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина как государство мертва
Украина как национальное государство уже мертва, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube рассказал, что 40% городов и инфраструктуры Украины уничтожено, а вся промышленная база этой страны и все, что имело на Украине «реальную цену», перешло в состав России. Он отметил, что это традиционно регионы с русским населением, передает РИА «Новости».
Американский полковник также сообщил, что с Украины за год уехали миллионы жителей, население этой страны сократилось с 42 млн человек до 18–22 млн человек.
Макгрегор ранее заявлял, что сразу после военного поражения Украины США забудут про эту страну, переключившись на другой «новостной сюжет».
США вывели из-под санкций несколько дочерних структур Сбербанка
Министерство финансов Соединенных Штатов вычеркнуло из санкционных списков несколько «дочек» Сбербанка, заявило само американское ведомство.
В общей сложности из-под санкционного режима вывели четыре предприятия Сбербанка, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение американского минфина.
Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Западу не удалось санкциями «заставить страдать» народ России.
В Кремле разъяснили цель публикаций в СМИ США о «Северных потоках»
Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал публикации о взрывах на «Северных потоках» попыткой отвлечь внимание
Публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков выразил уверенность, что это скоординированный вброс в СМИ, авторы теракта таким образом хотят отвлечь внимание, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются СМИ, без расследования могут что-то предполагать про теракты на «Северных потоках».
Песков указал, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию, что является чудовищным преступлением.
Ранее в посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.
WSJ: США не готовы к соперничеству с Россией и Китаем
WSJ: США не готовы к соперничеству с Россией и Китаем из-за сокращения производства вооружений и ракет
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США не готовы к противостоянию с Россией и Китаем из-за сокращения производства нового оружия и боеприпасов, а также внутренних противоречий в стране, пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что США не производит достаточного количества вооружений для противостояния и сдерживания других мировых держав.
США не могут быстро реагировать в условиях наступления нового этапа борьбы из-за внутренних противоречий, различных оценок угрозы со стороны Китая, отвлечения внимания на текущие проблемы, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Газета пишет, что в США сократилось производство подлодок и ракет за годы борьбы с террористическими группировками на Ближнем Востоке. Учения показали, что запас американских ракет большой дальности закончится через неделю в случае конфликта на Тайване.
Кроме того, отмечается отставание США по разработке сверхзвуковых вооружений, а также снижение привлекательности военной службы.
Отмечается, что в случае обострения ситуации США должны будут вести войну против Китая и России, возможно, в Арктике, при том, что у американского флота нет достаточного количества ледоколов.
По данным газеты, перевооружиться и обеспечить технологическое преимущество США смогут только 2030 году. Между тем, по данным американских равзедслужб, конфликт на Тайване может произойти гораздо раньше.
В то же время, пишет издание, военный бюджет США увеличивается с каждым годом, а расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году составят 140 млрд долларов, что является абсолютным рекордом.
Ранее генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг намекнул, что после Украины НАТО намерено начать новый вооруженный конфликт на Тайване.
В январе генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что в 2025 году Соединенные Штаты будут воевать с Китаем из-за попытки КНР установить контроль над Тайванем.
Ранее американский ветеран предрек США поражение в войне с Россией из-за БРИКС.
Госдеп заявил о контактах с послом России
Госдеп заявил о контактах с послом России Антоновым
Представители американского внешнеполитического ведомства в последнее время провели контакты с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Прайс отказался «вдаваться в детали», но подтвердил, что посол Антонов «провел ряд контактов, в том числе личных», с сотрудниками Госдепартамента, передает ТАСС.
3 марта Антонов в связи с выделением очередного пакета военной помощи Киеву заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона.
Боррель призвал Тбилиси уважать права граждан Грузии на мирный протест
Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель призвал Тбилиси уважать права граждан Грузии на мирный протест
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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступил с утверждением, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является плохим развитием событий для Грузии и противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз.
Боррель заявил, что парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый закон о транспарентности внешнего влияния, который якобы несовместим с ценностями и стандартами ЕС и противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз. Глава внешнеполитической службы Евросоюза выразил мнение, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа, передает ТАСС.
Он также выступил с утверждением, что закон в его нынешней форме грозит оказать замораживающий эффект в отношении гражданского общества в Грузии и медийных организаций с негативными последствиями для многих граждан республики. Кроме того, Боррель предупредил, что реализация закона может иметь серьезные последствия для отношений Грузии с ЕС.
Боррель также призвал уважать права грузинских граждан на мирный протест.
Ранее Госдеп США пообещал отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих свободно собираться и выражать свою позицию. Тем временем власти Грузии задействовали спецназ для разгона митинга в Тбилиси.
Эксперт указал на несостоятельность американской версии терактов на «Северных потоках»
Эксперт Юшков: США пытаются повернуть историю с терактами на «Северных потоках» в выгодное для себя русло
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Произошедший на газопроводе в Балтийском море теракт – это сложная и трудоемкая операция, которая просто не под силу команде вольных энтузиастов, не имеющих отношения к спецслужбам. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее американская и немецкая пресса сообщили, что теракт на «Северных потоках» – дело «проукраинской группировки».
«История, которую пытается преподнести всему миру американская, а следом за ней и немецкая пресса, выглядит как абсолютный бред. Получается, нас хотят убедить, что такую серьезную операцию провели некие энтузиасты, у которых вскипел праведный гнев к России», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Якобы они арендовали польскую лодку, которая затем оказалась в немецком порту, сели в нее и отправились закладывать заряды под газопровод. Однако мы прекрасно понимаем, что там было огромное количество подводной взрывчатки с дистанционным управлением, и взорваны одновременно три нити – две «Северного потока», которые взорвались в акватории Швеции и одна «Северного потока – 2», взорванная в территориальных водах Дании. Все это произошло в самом судоходном месте Балтийского моря. И никто не заметил подготовку этих диверсантов к теракту?», – задается вопросом он.
«Как мне кажется, появление этой версии вызвано тем, что на Западе понимают – очень глупо говорить, что Россия сама взорвала свои газопроводы. Причем не на суше, а именно в европейской акватории, где это гораздо более трудоемко и опасно с точки зрения того, что следы можно легко найти», – полагает эксперт.
«Соединенным Штатам, и, в частности, администрации Байдена сейчас крайне выгодно спихнуть всю вину за этот инцидент именно на Украину. На Западе сложился некий консенсус о том, что Киев имеет моральное право делать все что угодно и бить по России там, где могут. В том числе расстреливать безоружных военнопленных, вопреки всем международным конвенциям», – указал собеседник.
«Получается, все сводится к тому, что если обвинить в чем-то Украину, то ни у кого язык не повернется их ругать или как-то наказывать. После произошедшего Германия или любая другая европейская страна перестанут оказывать помощь Киеву? Нет не перестанут. Это абсолютно удобный вариант для США поставить точку в этой истории», – отметил он.
«Вместе с тем, совершенно очевидно, что шумиха в инфополе вызванная расследованием журналиста Сеймура Херша, и наше желание созвать заседание СБ ООН, вынудили американцев искать информационный выход из ситуации. Оставлять это все без ответа нельзя было, поэтому попытались свернуть всю историю в русло, которое бы устраивало Белый дом», – заключил Юшков.
Ранее стало известно, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести «проукраинская группировка». Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники и данные разведки. При этом, пишет NYT, «официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его помощники причастны к операции». «Или что преступники действовали по указанию украинских чиновников», – отмечается в материале.
Также собеседники NYT утверждают: взрывчатка могла быть заложена с помощью опытных водолазов, которые ранее не работали на военные или разведывательные службы, но прошли спецподготовку. Разведка полагает, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как граждан Украины, так и России.
Позднее немецкая газета Die Zeit сообщила, что следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков», следы ведут на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание.
Российский дипломат Андрей Леденев, слова которого приводит посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале, обратил внимание, что публикация NYT мгновенно получила зеленый свет в американском информационном поле, что особенно примечательно с учетом попыток откровенно замолчать резонансный материал Сеймура Херша. Леденев также напомнил о противодействии со стороны администрации США запуску независимого расследования этого акта международного терроризма против критической энергетической инфраструктуры.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков назвал статью NYT о вине проукраинской группировки в подрыве «Северных потоков» неудачной попыткой дезинформации.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на неназванный источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Якобы в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Позднее Херш заявил, что с самого начала считал США главным подозреваемым в теракте.
В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий. На заседании американский дипломат заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью».
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