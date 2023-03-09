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Кремль не поверил в виновность проукраинского «Доктора Зло» в подрыве «Северных потоков»
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В Кремле не верят в поданную Западом версию о виновности отдельных проукраинских личностей, так как такой теракт под силу только небольшому числу спецслужб, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, такая сложная задача под силу только хорошо обученному специальной государственной службе человеку, проукраинский «Доктор Зло», не смог бы такое организовать, передает РИА «Новости».
Также Песков подчеркнул, что Кремль настаивает на допуске России к расследованию теракта, чтобы обеспечить его быстроту и прозрачность.
«Мы считаем, что спускать на тормозах нельзя, отвлекать внимание… на какие-то второстепенные версии и гипотезы – тоже нельзя», цитирует ТАСС представителя Кремля.
Резюмируя, пресс-секретарь отметил, что необходимо установить заказчиков и исполнителей, так как «это был слишком опасный прецедент против международной критически важной энергоинфраструктуры».
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сравнил выдаваемые западными СМИ версии о виновных в подрыве «Северных потоков» с эпической драмой родом из Голливуда с унылым сценарием.
Ранее британская газета Times сообщила, что проукраинских диверсантов, якобы подорвавших «Северный поток» и «Северный поток – 2», спонсировало лицо, не связанное с украинским президентом Владимиром Зеленским. New York Times также указывала на эту версию. При этом испанская Confidencial предположила, что эти материалы могут быть лишь отвлечением внимания.
Следствие в ФРГ установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков»
Следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков»
Следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков», следы ведут на Украину, сообщает газета Die Zeit.
В публикации говорится о том, что судно было арендовано в Польше, но заказчики диверсии не установлены, передает ТАСС.
Отмечается, что одна из западных спецслужб еще осенью 2022 года сообщила, что за подрывы «Северного потока» ответственна украинская группировка. На судне, использованном при подрыве газопроводов, были обнаружены следы взрывчатки, а фирма, владевшая судном, принадлежит украинцам.
Ранее собеседники издания New York Times заявили, что подрыв российских газопроводов могла произвести проукраинская группировка.
Песков высказался о дальнейшей судьбе «Северных потоков»
Песков: Судьбу «Северных потоков» будут решать акционеры Газпрома
Дальнейшее решение о судьбе газопроводов «Северный поток» будут принимать Газпром и акционеры компании, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он указал, что решение должно приниматься коллегиально всеми акционерами, так как «потоки» – международный проект, передает ТАСС.
Песков также заявил, что рекомендаций Кремля по этому вопросу Газпрому не будет.
Ранее СМИ сообщили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, так как нет плана их ремонта.
NYT: «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка
New York Times заявила о проукраинской группировке, взорвавшей «Северные потоки»
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Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести проукраинская группировка, заявили собеседники New York Times в администрации США.
Новые разведывательные данные Соединенных Штатов говорят о том, что подрыв обоих газопроводов могли провести члены некоей проукраинской группировки, сказали источники New York Times, передает ТАСС.
Эта группа работала неофициально и якобы без ведома украинского президента Владимира Зеленского и центральных киевских властей. Однако, как пишет издание, эта тема остается открытой.
Cогласно разведданным, взрывчатку на «Северных потоках», вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам.
Участники диверсии, скорее всего, были гражданами Украины или России. Представители администрации США сообщили, что американцы и британцы в подрыве не участвовали, утверждает газета.
Также собеседники издания указали, что свидетельств причастности Москвы к подрыву газопроводов у Вашингтона также нет.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, заявивший о расследовании, указывавшем на вину Вашингтона в подрыве «Северных потоков», сказал, что с самого начала считал США главным подозреваемым в этом теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что судьбу обоих газопроводов определит Газпром.
Столтенберг ответил на вопрос о подрыве «Северных потоков»
Столтенберг сказал, что не знает, кто подорвал «Северные потоки»
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что не в курсе, кто подорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».
НАТО все еще не смогло определить, кто стоит за подрывами газопроводов, продолжается расследование, нужно дождаться его окончания, заявил Столтенберг, передает РИА «Новости».
Напомним, несколько западных изданий сообщили о том, что за подрывом «Северных потоков» стоит некая проукраинская группа, якобы не имеющая отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Британская газета Times заявила, что у террористов был некий спонсор, не связанный с главой украинского государства. Источники New York Times также сообщили, что эта группа не связана с Зеленским.
О непричастности Киева к этому теракту заявлял и глава украинского минобороны Алексей Резников.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал на несостоятельность версии о «проукраинской группировке» и невозможность совершить такой подрыв без спецслужб.
Times: Запад знает украинского спонсора подрыва «Северных потоков»
Times: Подрыв «Северных потоков» спонсировал украинский бизнесмен
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Разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского «спонсора» диверсий на «Северных потоках», он не связан с правительством президента Украины Владимира Зеленского, пишет The Times.
В сообщении издания говорится, что в разведывательных кургах имя предполагаемого украинского частного спонсора подрыва «Северных потоков» циркулируется несколько месяцев. Подчеркивается, что таинственный спонсор не связан с Зеленским, передает РИА «Новости».
Как предполагает газета, чиновники НАТО таким образом решили защитить Украину от публичного спора с ФРГ.
The Times со ссылкой на источники пишет, что спустя неделю после теракта на газопроводах разведка уведомила сотрудников скандинавской делегации в Брюсселе о том, что за терактами стоит «частное предприятие с Украины».
Газета пишет: разведчики заявили, что информация о спонсоре и его имя не будет обнародовано. Также было велено уклоняться от любых вопросов о том, почему официальное расследование уничтожения российско-немецкого трубопровода так медленно продвигается.
Ранее глава МО ФРГ Писториус не исключил, что подрыв «Северных потоках» осуществили для обвинения Украины и назвал гипотетическими сообщения о причастности к теракту проукраинских организаций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание.
В посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.
Неназванные источники американского издания New York Times в администрации США выступили с утверждением, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести некая проукраинская группировка.
Политолог: Тему «Северных потоков» начали качать противоборствующие группировки в США
Американист Дробницкий рассказал, кому в США выгодна публикация New York Times о взрывах на «Северных потоках»
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Для Белого дома важно, чтобы в публичном пространстве прозвучала новая версия взрывов на «Северных потоках», которая стала бы ответом на расследование Сеймура Херша. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее New York Times сообщила, что теракт на трубопроводе – дело «проукраинской группировки».
«Попытка NYT свалить взрывы на трубопроводах на какую-то частную инициативу крайне неубедительна. Причем, тут в основе лежит даже не техническая составляющая, а мотивационная. Но для Белого дома главное, чтобы в публичном поле прозвучал ответ Сеймуру Хершу, а убедительный или нет – неважно», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.
«Версия Херша тоже основана на анонимных источниках. И она, на мой взгляд, тоже неполна. Хотя бы потому, что военные пловцы не подчиняются ЦРУ, а про Пентагон в публикации нет ни слова. Виноват якобы Джейк Салливан, но Ллойд Остин не при делах. Так что она по убедительности примерно равна публикации NYT», – пояснил собеседник.
«Другое дело, что статья NYT призвана не столько подчеркнуть неуправляемость украинской стороны, столько замаскировать неуправляемость США. Взрыв «Северных потоков» стал результатом дрязг в Белом доме. При этом авторы как бы говорят: «Мы не виноваты, это украинцы. Но Зеленский тоже не причем». И так далее», – добавил собеседник.
«Это похоже на попытку Демпартии США сгладить углы, но у них вряд ли что-то получится. Вот увидите, в ближайшее время выйдет еще несколько статей про «Северные потоки», причем одна интереснее другой. Противоборствующие группировки в США будут качать эту тему», – спрогнозировал аналитик.
«В целом, кейс «Северных потоков» используют между собой две группы: «аспенская», куда входит Энтони Блинкен; и «группа Клинтонов», куда входят Ульям Бернс и Джейк Салливан. Первая в сотрудничестве с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, скорее всего, и инициировала публикацию NYT», – считает политолог.
«К тому же, история с терактом может быть использована против Зеленского, когда он станет окончательно негодным для США активом. Поэтому, я думаю, основная информационная борьба вокруг «Северных потоков» еще впереди», – резюмировал собеседник.
«Для администрации Байдена такая повестка – способ затушевать результаты расследования Херша, обвинившего в терактах США и Норвегию. И для политического класса в Вашингтоне и Брюсселе очевидно выгоднее признать террористами абстрактных «проукраинцев» – чем искать виновных в своих рядах, что грозит сохранению евроатлантического единства», – пишет, в свою очередь, в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков.
Ранее стало известно, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести «проукраинская группировка». Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники и данные разведки. При этом, пишет NYT, «официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его помощники причастны к операции». «Или что преступники действовали по указанию украинских чиновников», – отмечается в материале.
Также собеседники NYT утверждают: взрывчатка могла быть заложена с помощью опытных водолазов, которые ранее не работали на военные или разведывательные службы, но прошли спецподготовку. Разведка полагает, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как граждан Украины, так и России.
Неназванные официальные лица указали на то, что в атаке на магистрали не принимали участие граждане США и Великобритании. Также они не нашли доказательств причастности России к атакам на газопроводы. Вместе с тем, собеседники NYT указали на «огромные пробелы» в деле о диверсии на «Северных потоках» в американском и европейском разведсообществах, однако новые данные «могут стать первой существенной зацепкой». При этом, как подчеркивает газета, любое предположение о причастности к взрывам Украины, будь то прямое или косвенное, «может нарушить непростые отношения между Украиной и Германией, подорвав поддержку немецкой общественности».
Напомним, американский журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на неназванный источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Якобы в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Позднее Херш заявил, что с самого начала считал США главным подозреваемым в теракте.
В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий. На заседании американский дипломат заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью».
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В Кремле разъяснили цель публикаций в СМИ США о «Северных потоках»
Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал публикации о взрывах на «Северных потоках» попыткой отвлечь внимание
Публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков выразил уверенность, что это скоординированный вброс в СМИ, авторы теракта таким образом хотят отвлечь внимание, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются СМИ, без расследования могут что-то предполагать про теракты на «Северных потоках».
Песков указал, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию, что является чудовищным преступлением.
Ранее в посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.
Журналист Херш пообещал опубликовать новое расследование о диверсии на «Северных потоках»
Американский журналист Херш пообещал опубликовать новое расследование о диверсии на «Северных потоках»
Американский журналист, автор расследования о взрывах на «Северных потоках» Сеймур Херш заявил, что опубликует новое расследование по газопроводам на следующей неделе.
Об этом он рассказал «Известиям».
Между тем Херш рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать статью New York Times о новых разведданных по взрывам.
Журналист заявил, что не является официальным лицом, а только написал свой материал, поэтому комментировать статью не будет, передает РИА «Новости».
Херш со смехом отметил, что в своем материале NYT не называет источники публикации.
Ранее New York Times написала, что подрыв «Северных потоков» могла произвести некая проукраинская группировка.
Захарова сыронизировала по поводу расследования СМИ подрывов «Северных потоков»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала по поводу сообщений в СМИ о причастности Украины к подрыву «Северных потоков».
Захарова написала в Telegram-канале, что не удивится, что «западники и их газетенки» установят, что трубопроводы «Северных потоков» уничтожил дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину. Она с иронией отметила, что уликой в данном случае будет признан озвученный Лиз Трасс маршрут от Черноморского побережья до другого через Балтику.
Официальный представитель МИД России напомнила, что США и Британия уже использовали подобную схему утечек для формирования нужной повестки в истории вокруг Солсбери и Навального с «Новичком», подчеркнув, что правда восторжествует.
Ранее Times сообщило, что Запад знает якобы украинского спонсора подрыва «Северных потоков», который не имеет отношения к правительству Владимира Зеленского.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание.
В посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.
Неназванные источники американского издания New York Times в администрации США выступили с утверждением, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести некая проукраинская группировка.
Медведев высмеял предлагаемых Западом «виновников» в теракте на «Северных потоках»
Медведев назвал поведение Запада унылой драмой из Голливуда в свете поиска «виноватых» в теракте на «Севпотоках»
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Третий день мир наблюдает выдаваемые западными СМИ версии о виновных в подрыве «Северных потоков», происходящее похоже на эпическую драму родом из Голливуда с унылым сценарием, выразил мнение замглавы Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он написал, что голливудский фильм выходит «так себе» из-за посредственной игры актеров и режиссера не уровня Квентина Тарантино.
«Очень слабый кастинг и камера. Сценарий – просто унылое дерьмо. Тупая американская пропаганда. Не нравится никому. Не верят даже отравленные ею европейские обыватели. Их мутит, как будто они обожрались свиной рульки с пивом», – подчеркнул он.
Также Медведев добавил, что согласно тому, что пишут «американские светочи свободы слова», «загадочные водолазы (не иначе как в черных балаклавах поверх гидрокостюмов) были «гражданами Украины или России» – просто борцы с Московией, «одиночки-шизофреники».
Замглавы Совбеза отметил, что вдобавок западные СМИ предлагают зрителю дешевые спецэффекты. Так, шестеро «матерых диверсантов, среди которых даже одна роковая женщина», по его мнению, вышли на яхте в бурное Балтийское море.
«Взяли на борт полтонны взрывчатки, красиво нырнули. И затем как взорвут две огромные трубы на дне! И ушли в закат. Незамеченными. В море, где полно кораблей НАТО и международных систем слежения. Еще и яхту вернули владельцу, крутые, но законопослушные!» – иронизирует Медведев, назвав происходящее «откровенной низкорейтинговой ш*** (заведомо ложная информация, – прим. ВЗГЛЯД) категории В».
Политик отмечает, что даже западные зрители не верят и задают неудобные вопросы: почему прежняя версия про «российский след» стала разворачиваться на 180 градусов, зачем так активно защищают киевский режим.
Медведев заметил, что ответы становятся очевидными, если вспомнить настроения европейцев, которым меньше нравится «перспектива оплаты из собственного кармана все новых пакетов санкций, поставок оружия на Украину, энергетический кризис и падение уровня жизни в когда-то благополучных странах».
«Чтобы запудрить европейцам мозги, похоже, весь этот дешевый фильмец и создан», – отмечает замглавы Совбеза.
В заключение Медведев задается вопросом, будет ли у боевика продолжение с сюжетом, где герои во главе с «бежавшим из психбольницы польским каннибалом Дудой (экс-президент Польши Анджей Дуда) проникают в бункер нанюхавшегося белого порошка отважного президента Зе (главы Украины Владимира Зеленского)», которого «берут в заложники и случайно душат, ибо не жалко и надоел».
«А дальше начинается зомби-апокалипсис на манер The last of us». Ждем, запаслись попкорном», – подытожил он.
Ранее британская газета Times сообщила, что проукраинских диверсантов, якобы подорвавших «Северный поток» и «Северный поток – 2», спонсировало лицо, не связанное с украинским президентом Владимиром Зеленским. New York Times также указывала на эту версию. При этом испанская Confidencial предположила, что эти материалы могут быть лишь отвлечением внимания.
Пушков назвал статью NYT о подрыве «Северных потоков» дезинформацией
Сенатор Пушков назвал статью NYT о вине проукраинской группировки в подрыве «Северных потоков» попыткой дезинформации
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Глава комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что статья американского издания The New York Times о причастности некоей проукраинской группировки к подрыву «Северных потоков» является неудачной попыткой дезинформации.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что разведка Соединенных Штатов пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве «Северного потока» и перенести их на некие невнятные «проукраинские группы», которые, даже существуй они, не имели бы технической способности осуществить такую операцию.
Сенатор назвал статью NYT о вине проукраинской группировки в подрыве «Северных потоков» неудачной попыткой дезинформации и «чушью». Пушков выразил уверенность, что за подрывом стояло высокотехнологичное государство.
Накануне неназванные источники американского издания New York Times в администрации США выступили с утверждением, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести некая проукраинская группировка.
Эксперт указал на несостоятельность американской версии терактов на «Северных потоках»
Эксперт Юшков: США пытаются повернуть историю с терактами на «Северных потоках» в выгодное для себя русло
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Произошедший на газопроводе в Балтийском море теракт – это сложная и трудоемкая операция, которая просто не под силу команде вольных энтузиастов, не имеющих отношения к спецслужбам. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее американская и немецкая пресса сообщили, что теракт на «Северных потоках» – дело «проукраинской группировки».
«История, которую пытается преподнести всему миру американская, а следом за ней и немецкая пресса, выглядит как абсолютный бред. Получается, нас хотят убедить, что такую серьезную операцию провели некие энтузиасты, у которых вскипел праведный гнев к России», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Якобы они арендовали польскую лодку, которая затем оказалась в немецком порту, сели в нее и отправились закладывать заряды под газопровод. Однако мы прекрасно понимаем, что там было огромное количество подводной взрывчатки с дистанционным управлением, и взорваны одновременно три нити – две «Северного потока», которые взорвались в акватории Швеции и одна «Северного потока – 2», взорванная в территориальных водах Дании. Все это произошло в самом судоходном месте Балтийского моря. И никто не заметил подготовку этих диверсантов к теракту?», – задается вопросом он.
«Как мне кажется, появление этой версии вызвано тем, что на Западе понимают – очень глупо говорить, что Россия сама взорвала свои газопроводы. Причем не на суше, а именно в европейской акватории, где это гораздо более трудоемко и опасно с точки зрения того, что следы можно легко найти», – полагает эксперт.
«Соединенным Штатам, и, в частности, администрации Байдена сейчас крайне выгодно спихнуть всю вину за этот инцидент именно на Украину. На Западе сложился некий консенсус о том, что Киев имеет моральное право делать все что угодно и бить по России там, где могут. В том числе расстреливать безоружных военнопленных, вопреки всем международным конвенциям», – указал собеседник.
«Получается, все сводится к тому, что если обвинить в чем-то Украину, то ни у кого язык не повернется их ругать или как-то наказывать. После произошедшего Германия или любая другая европейская страна перестанут оказывать помощь Киеву? Нет не перестанут. Это абсолютно удобный вариант для США поставить точку в этой истории», – отметил он.
«Вместе с тем, совершенно очевидно, что шумиха в инфополе вызванная расследованием журналиста Сеймура Херша, и наше желание созвать заседание СБ ООН, вынудили американцев искать информационный выход из ситуации. Оставлять это все без ответа нельзя было, поэтому попытались свернуть всю историю в русло, которое бы устраивало Белый дом», – заключил Юшков.
Ранее стало известно, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести «проукраинская группировка». Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники и данные разведки. При этом, пишет NYT, «официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его помощники причастны к операции». «Или что преступники действовали по указанию украинских чиновников», – отмечается в материале.
Также собеседники NYT утверждают: взрывчатка могла быть заложена с помощью опытных водолазов, которые ранее не работали на военные или разведывательные службы, но прошли спецподготовку. Разведка полагает, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как граждан Украины, так и России.
Позднее немецкая газета Die Zeit сообщила, что следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков», следы ведут на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание.
Российский дипломат Андрей Леденев, слова которого приводит посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале, обратил внимание, что публикация NYT мгновенно получила зеленый свет в американском информационном поле, что особенно примечательно с учетом попыток откровенно замолчать резонансный материал Сеймура Херша. Леденев также напомнил о противодействии со стороны администрации США запуску независимого расследования этого акта международного терроризма против критической энергетической инфраструктуры.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков назвал статью NYT о вине проукраинской группировки в подрыве «Северных потоков» неудачной попыткой дезинформации.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на неназванный источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Якобы в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Позднее Херш заявил, что с самого начала считал США главным подозреваемым в теракте.
В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий. На заседании американский дипломат заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью».
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Нидерландская Gasunie полностью списала долю в «Северном потоке»
После ЧП на газопроводе «Северный поток» нидерландская компания Gasunie полностью списала свою долю (9%) в газопроводе, говорится в пресс-релизе компании.
В сообщении отмечается, что компания в текущем внешнеполитическом контексте не прогнозирует возобновления поставок газа по «Северному потоку» в обозримом будущем, в связи с этим она также не рассчитывает на получение новых дивидендов, передает РИА «Новости».
Отмечается, что стоимость доли Gasunie в Nord Stream снизилась до нуля евро на конец 2022 года.
Ранее неназванные источники американского издания New York Times в администрации США выступили с утверждением, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести некая проукраинская группировка.
В Белом доме отреагировали на публикацию NYT о подрыве «Северных потоков»
В Белом доме отреагировали на публикацию NYT о проукраинской группе, подорвавшей «Северные потоки»
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Данные о подрыве «Северных потоков» некоей проукраинской группировкой не нашли подтверждения у Совета нацбезопасности Белого дома, заявила глава пресс-службы СНБ Эйдриенн Уотсон.
СНБ не может подтвердить данные о проукраинской группе, якобы подорвавшей эти газопроводы, заявила Уотсон в Twitter, передает ТАСС.
По ее словам, журналист, написавший материал для New York Times, признал, что утверждения не основаны не на разведданных, приведенных администрацией США.
Между тем немецкий вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, комментируя схожие публикации в германских СМИ о проукраинской группировке, в эфире канала Velt заявил, что сведения о диверсии не предназначены для общественности.
Ранее британская Times сообщила, что диверсантов спонсировал некто, не связанный с главой украинского государства. Источники New York Times также сообщили, что эта группа не связана с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Испанская Confidencial допустила, что эти публикации про «Северные потоки» могут быть лишь отвлечением внимания.
На Украине сообщили о непричастности к диверсиям на «Северных потоках»
На Украине заявили о непричастности к диверсиям на «Северных потоках»
Украина не причастна к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России) советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Также он добавил, что Киев не имеет информации о «проукраинской группировке», сообщает ТАСС.
Напомним, подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести проукраинская группировка, заявили собеседники New York Times в администрации США.