Медведев высмеял предлагаемых Западом «виновников» в теракте на «Северных потоках»

Медведев назвал поведение Запада унылой драмой из Голливуда в свете поиска «виноватых» в теракте на «Севпотоках»

Третий день мир наблюдает выдаваемые западными СМИ версии о виновных в подрыве «Северных потоков», происходящее похоже на эпическую драму родом из Голливуда с унылым сценарием, выразил мнение замглавы Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он написал, что голливудский фильм выходит «так себе» из-за посредственной игры актеров и режиссера не уровня Квентина Тарантино.

«Очень слабый кастинг и камера. Сценарий – просто унылое дерьмо. Тупая американская пропаганда. Не нравится никому. Не верят даже отравленные ею европейские обыватели. Их мутит, как будто они обожрались свиной рульки с пивом», – подчеркнул он.

Также Медведев добавил, что согласно тому, что пишут «американские светочи свободы слова», «загадочные водолазы (не иначе как в черных балаклавах поверх гидрокостюмов) были «гражданами Украины или России» – просто борцы с Московией, «одиночки-шизофреники».

Замглавы Совбеза отметил, что вдобавок западные СМИ предлагают зрителю дешевые спецэффекты. Так, шестеро «матерых диверсантов, среди которых даже одна роковая женщина», по его мнению, вышли на яхте в бурное Балтийское море.

«Взяли на борт полтонны взрывчатки, красиво нырнули. И затем как взорвут две огромные трубы на дне! И ушли в закат. Незамеченными. В море, где полно кораблей НАТО и международных систем слежения. Еще и яхту вернули владельцу, крутые, но законопослушные!» – иронизирует Медведев, назвав происходящее «откровенной низкорейтинговой ш*** (заведомо ложная информация, – прим. ВЗГЛЯД) категории В».

Политик отмечает, что даже западные зрители не верят и задают неудобные вопросы: почему прежняя версия про «российский след» стала разворачиваться на 180 градусов, зачем так активно защищают киевский режим.

Медведев заметил, что ответы становятся очевидными, если вспомнить настроения европейцев, которым меньше нравится «перспектива оплаты из собственного кармана все новых пакетов санкций, поставок оружия на Украину, энергетический кризис и падение уровня жизни в когда-то благополучных странах».

«Чтобы запудрить европейцам мозги, похоже, весь этот дешевый фильмец и создан», – отмечает замглавы Совбеза.

В заключение Медведев задается вопросом, будет ли у боевика продолжение с сюжетом, где герои во главе с «бежавшим из психбольницы польским каннибалом Дудой (экс-президент Польши Анджей Дуда) проникают в бункер нанюхавшегося белого порошка отважного президента Зе (главы Украины Владимира Зеленского)», которого «берут в заложники и случайно душат, ибо не жалко и надоел».

«А дальше начинается зомби-апокалипсис на манер The last of us». Ждем, запаслись попкорном», – подытожил он.

Ранее британская газета Times сообщила, что проукраинских диверсантов, якобы подорвавших «Северный поток» и «Северный поток – 2», спонсировало лицо, не связанное с украинским президентом Владимиром Зеленским. New York Times также указывала на эту версию. При этом испанская Confidencial предположила, что эти материалы могут быть лишь отвлечением внимания.