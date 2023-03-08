Состоялись первые назначения участников конкурса «Лидеры возрождения. ДНР»

Состоялись первые назначения участников конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика»

Руководители ДНР провели первые собеседования с участниками конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика», вышедшими в полуфинал и финал. По их итогам восемь человек получили назначения в органы власти республики, крупные госпредприятия и организации.

Так, Елена Власенко стала директором департамента по работе с инвесторами ГК «Корпорация развития Донбасса». Прежде она занимала должность директора по экономике Донецкого завода алюминиевых профилей. Выступала инициатором и участником разработки и внедрения в производство новых видов продукции с целью закрытия пробелов в сырьевых цепочках Республики, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Дарья Войтенко назначена помощником заместителя председателя правительства ДНР – руководителя аппарата правительства ДНР. Она начинала путь с общественной и добровольческой деятельности, занималась молодежной политикой. На новую работу перешла с должности пресс-секретаря заместителя председателя народного совета.

Роман Заглада избавился от приставки «исполняющий обязанности» и стал директором Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет».

Елена Перова назначена на должность главного специалиста отдела протокола департамента информационного сопровождения и протокола Управления информационной политики, документационного обеспечения и протокола главы Донецкой народной республики. До начала военных действий в Донбассе Перова работала бизнес-тренером и специалистом по страхованию. С 2015 года работала в общественном движении, затем в аппарате народного совета ДНР.

Анастасия Салистая была назначена менеджером по организации мероприятий отдела конгрессно-выставочных мероприятий департамента внешних связей ГК «Корпорация развития Донбасса». До этого она работала комиссаром и руководителем пресс-центра Центрального штаба Республиканских молодежных студенческих трудовых отрядов, под ее руководством находилось более 700 активистов молодежной организации.

Валерий Спажук стал начальником отдела государственного надзора по ДНР Южного межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). До 2014 года он работал в маркетинге, но с началом военной агрессии компания, в которой он работал, перенесла офис в Киев, а Валерий остался и перешел работать на госслужбу.

Виктор Сухуров назначен на должность главного специалиста секретариата руководителя администрации главы ДНР. Прежде он занимал должность главного государственного таможенного инспектора Донецкого таможенного поста донецкой таможни. Во время студенчества занимал активную гражданскую позицию, занимался молодежной политикой и волонтерством.

Ольга Тамаш стала начальником отдела протокола Департамента протокола председателя правительства ДНР аппарата правительства ДНР. До назначения она работала в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР, освещала восстановление систем жизнеобеспечения.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя прошедшие назначения, отметил роль конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика» в формировании команды управленцев в регионе.

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко рассказал о профессиональных и лидерских качествах полуфиналистов и финалистов конкурса «Лидеры возрождения». «Все назначенные на новые должности – прекрасные ребята, команда правительства ДНР лично встречалась со многими из них. Конкурс позволил выявить действительно крепких профессионалов, талантливых управленцев, обладающих качествами настоящих лидеров. И таких на конкурсе намного больше, чем восемь человек. Последние назначения – это только самые «горячие» позиции, которые не допускали отлагательств. Конкурс еще идет, и работа по подбору и обучению квалифицированных кадров для Донецкой народной республики будет продолжена», – отметил Хоценко.

Напомним, на сегодня прошли два из трех полуфиналов кадрового конкурса «Лидеры возрождения. ДНР». Третий полуфинал рассчитан, преимущественно, на военнослужащих, сражающихся на передовой, он состоится позже.