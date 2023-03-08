Митинг оппозиции завершился в Тбилиси Названо число задержанных и пострадавших полицейских на акциях протеста в Тбилиси На акциях протеста в Тбилиси пострадали 50 полицейских 8 марта 2023, 11:26 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

МВД Грузии задержало за неподчинение и хулиганство 66 человек на акции против называемого оппозицией «пророссийским» законопроекта об иноагентах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Также МВД заявляет, что от радикалов пострадали до 50 стражей порядка, часть из них – весьма серьезно. МВД отмечает, что радикалы использовали в том числе « коктейли Молотова», подожгли автомобили полиции и здание парламента. В связи с этим против митинговавших использовали спецназ. Акции протеста в Тбилиси 8 марта возобновятся. Председатель правящей партии « Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил 8 марта, что искренний протест части митинговавших радикальная оппозиция использовала в своих целях. «Было беспрецедентное насилие против представителей правопорядка», – сказал он. «Новая революция шпионов в Грузии допущена не будет», – заявил он, сообщив, что по новому закону общественность узнает, кто финансирует «экстремистские неправительственные организации». Отметим, что власти Грузии бросили спецназ для разгона митинга в Тбилиси. При этом находящаяся в США президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси. Президент Грузии поддержала из Нью-Йорка протестующих в Тбилиси Президент Грузии Зурабишвили заявила в США о поддержке протестующих в Тбилиси и пообещала ветировать закон об иноагентах 7 марта 2023, 23:54 Текст: Антон Никитин

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах, пообещав ветировать документ. Президент Грузии обратилась к участникам акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси из Нью-Йорка. Зурабишвили заявила в видеообращении на фоне статуи Свободы о своей поддержке протестующих против законопроекта об иноагентах, выступив с утверждением, что они якобы представляют свободную Грузию, передает ТАСС. Президент Грузии также заявила, что законопроект об иноагентах, против которого выступают участники акции протеста в Тбилиси, не стоит посылать в Венецианскую комиссию для заключения и даже рассматривать по статьям. Зурабишвили пообещала ветировать законопроект, выступив с утверждением, что он, якобы, был подписан под диктовку Москвы. Ранее режиссер Георгий Хаиндрава обвинил посольство Соединенных Штатов в попытке спровоцировать в Грузии массовые беспорядки. У здания парламента Грузии сожгли российский флаг 6 марта 2023, 14:36 Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Российский флаг сожгли в понедельник демонстранты у парламента Грузии, протестуя против обсуждения в комитетах высшего законодательного органа законопроекта об иностранных агентах, который оппозиция называет «российским», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Участник акции протеста Бека Квачантирадзе, сжегший флаг РФ, сказал, что «Россия является империей зла». «Нужно обратить в пепел всю российскую империю. Россия – оккупант, в Грузии не должно быть ничего российского», – заявил он. Демонстранты под флагами Грузии, ЕС и Украины кричат: «Нет российскому закону!», а также называют инициаторов законопроекта из движения «Сила народа» и поддержавших документ членов правящей «Грузинской мечты» «рабами» и «русскими». Участники акции написали на здании парламента «Революция». Оппозиционные депутаты говорят, что будут физически сопротивляться принятию закона. В понедельник послы США и Германии призвали отозвать законопроект. Новости СМИ2 Спецназ введен в Тбилиси из-за протеста против законопроекта об иноагентах

Фото: EPA/TASS

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Спецназ выведен на улицы Тбилиси, чтобы предотвратить попытку сотен демонстрантов прорваться в парламент, где в первом чтении приняли во вторник спорный законопроект об иностранных агентах, который оппозиция называет «пророссийским», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. На улицах у парламента идут стычки противников законопроекта и полиции. По предварительным данным, применен слезоточивый газ. В основу предлагаемого законопроекта для обеспечения прозрачности иностранного финансирования, по данным его инициаторов, положен аналогичный американский, принятый в 1938 году, – «О регистрации иностранных агентов». Несмотря на это США и Евросоюз призвали Грузию не принимать этот закон, чтобы не мешать работе неправительственных организаций. После первого чтения законопроект отправят в Венецианскую комиссию. Посольство США охарактеризовало происходящее как «черный день для демократии Грузии». Напомним, накануне депутаты в парламенте Грузии подрались из-за закона об иноагентах. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что грузинский закон об иноагентах будет противостоять влиянию Запада. Власти Грузии оскорбились определением законопроекта об иноагентах как «российского» 7 марта 2023, 10:50 Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «самой большой ложью» определение со стороны оппозиции спорного законопроекта об иностранных агентах как «пророссийского», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Насилие со стороны оппозиции стало инструментом ее политики. Называть этот законопроект «российским» – это самая большая пропагандистская ложь», – заявил он перед началом пленарной сессии, где законопроект лояльного властям движения «Сила народа» планируют принять в первом чтении. «Стигматизация этого законопроекта как «российского» является элементарным инструментом пропаганды», – сказал спикер парламента. В основу предлагаемого законопроекта для обеспечения прозрачности иностранного финансирования, по данным его инициаторов, положен аналогичный американский, принятый в 1938 году, – «О регистрации иностранных агентов». Несмотря на это США и Евросоюз призвали Грузию не принимать этот закон, чтобы не мешать работе неправительственных организаций. После первого чтения законопроект отправят в Венецианскую комиссию. Во вторник у парламента Грузии возобновились акции протеста, их участники говорят, что «не допустят превращения Грузии в российскую губернию». Напомним, накануне депутаты в парламенте Грузии подрались из-за закона об иноагентах. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что грузинский закон об иноагентах будет противостоять влиянию Запада. Новости СМИ2 СК объявил в международный розыск воевавших за Украину граждан Грузии 7 марта 2023, 13:09 Текст: Алексей Дегтярёв

В международный розыск объявили пятерых воевавших за киевский режим грузинских наемников из «Грузинского национального легиона», сообщили в Следственном комитете. Следствие объявило в международный розыск пятерых граждан Грузии, ранее их заочно обвинили и избрали меру пресечения, сообщается на сайте ведомства. Также получены доказательства участия в «Грузинском национальном легионе» еще троих граждан Грузии, им предъявили аналогичное обвинение. Проводится сбор информации, нужной для привлечения к уголовной ответственности наемников из других стран. Ранее СК сообщал, что иностранные наемники, участвующие на стороне киевского режима, получают от 30 до 100 тыс. гривен (от 815,5 до 2718,4 долларов). Боррель призвал Тбилиси уважать права граждан Грузии на мирный протест Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель призвал Тбилиси уважать права граждан Грузии на мирный протест

Фото: Zhang Cheng/XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступил с утверждением, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является плохим развитием событий для Грузии и противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз. Боррель заявил, что парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый закон о транспарентности внешнего влияния, который якобы несовместим с ценностями и стандартами ЕС и противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз. Глава внешнеполитической службы Евросоюза выразил мнение, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа, передает ТАСС. Он также выступил с утверждением, что закон в его нынешней форме грозит оказать замораживающий эффект в отношении гражданского общества в Грузии и медийных организаций с негативными последствиями для многих граждан республики. Кроме того, Боррель предупредил, что реализация закона может иметь серьезные последствия для отношений Грузии с ЕС. Боррель также призвал уважать права грузинских граждан на мирный протест. Ранее Госдеп США пообещал отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих свободно собираться и выражать свою позицию. Тем временем власти Грузии задействовали спецназ для разгона митинга в Тбилиси. Новости СМИ2 Минобороны Грузии опровергло сообщения о бунте в воинской части Минобороны Грузии назвало «дезинформацией» появившиеся в соцсетях сообщения о выходе из подчинения ряда подразделений

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Минобороны Грузии назвало «дезинформацией» распространяемые в соцсетях сообщения о том, что некоторые подразделения вышли из подчинения в знак протеста против «пророссийского» закона об иноагентах, принятого парламентом страны 7 марта в первом чтении, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В Минобороны Грузии заявили, что в соцсетях якобы были созданы фальшивые страницы, через которые распространяется дезинформация о неподчинении ряда подразделений вооруженных сил республики. В ведомстве назвали появившиеся в соцсетях сообщения целенаправленной ложью. По данным грузинских СМИ, в социальных сетях, в частности, распространились сведения о неподчинении воинской части в Сенаки в Западной Грузии. Тем временем на проспекте Руставели в Тбилиси несколько сот агрессивно настроенных демонстрантов продолжают попытки ворваться в парламент, охраняемый спецназом и усиленными нарядами полиции. В стражей порядка периодически бросают камни, бутылки с водой и другие предметы. Несколько радикалов задержано. Ранее власти Грузии ввели в Тбилиси спецназ с целью предотвратить попытку демонстрантов прорваться в парламент, где во вторник в первом чтении приняли спорный законопроект об иностранных агентах, который оппозиция называет «пророссийским». Посольство США в Грузии обвинили в провоцировании массовых беспорядков

Фото: REUTERS

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Экс-госминистр по урегулированию конфликтов, известный режиссер Георгий Хаиндрава назвал 7 марта «постыдным днем» в тридцатилетней истории Грузии и США, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Посольство США попыталось спровоцировать массовые беспорядки», – заявил он. Так он прокомментировал заявление посольства США, которое охарактеризовало происходящее в Тбилиси на фоне принятия в первом чтении спорного законопроекта об иноагентах как «черный день для демократии Грузии». Посольство также выразило сомнения в приверженности властей Грузии евроатлантической интеграции из-за законопроекта, который критикуется в США и Евросоюзе. В Тбилиси у здания парламента продолжаются столкновения спецназа и противников законопроекта, которые называют его «пророссийским». Против демонстрантов, которые пытаются ворваться в парламент, применяется слезоточивый газ и водометы. Демонстранты держат в руках флаги Грузии, США, Украины и ЕС. Новости СМИ2 Эксперт рассказал о вариантах законопроекта об иноагентах в Грузии Эксперт объяснил, какие варианты законопроекта об иноагентах рассматривают в Грузии

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Юрий Зайнашев

В парламенте Грузии рассматриваются сразу два законопроекта об иностранных агентах – «американский» и «грузинский» варианты. Американская версия – это попросту перевод на грузинский язык Акта США FARA, принятого в 1938 году. А грузинская, по утверждению властей, якобы представляет собой улучшенную, облагороженную версию FARA, поскольку американский вариант сочтен слишком жестким, объяснил газете ВЗГЛЯД бывший сотрудник аппарата президента Грузии, руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе. «Обсуждается в основном грузинская версия. При этом оппозиция занимается демагогией, когда называет оба документа «российскими документами». Однако и власть по сути занимается демагогией, поскольку люди из правящей команды сами когда-то работали в НПО, которые финансировались Западом. Сомневаюсь, что они перестали быть иностранными агентами, когда перебрались на высокие должности. Пора расшифровать всех агентов влияния Запада. А у нас, допустим, председатель парламента Шалва Папуашвили получил образование на Западе и сам долго работал в этих прозападных НПО», – напоминает Рцхиладзе. Хотя власти продолжают вести острую публичную полемику с западными дипломатами и эмиссарами Евросоюза, они на самом деле уже немного испугались и решили сдать назад, уверен Рцхиладзе. «В партии «Грузинская мечта» решили потянуть время, пар недовольства стравить, а когда страсти успокоятся – вернуться к этому вопросу. Это, кстати, тоже нонсенс само по себе. Правительство говорит, что принимает этот закон ради укрепления суверенитета Грузии, чтобы уменьшить или даже исключить внешнее влияние на наши внутренние дела, а само направляет документ на вердикт какой-то иностранной конторе. В Венецианской комиссии Совета Европы собираются третьесортные эксперты, которые потом дают какие-то свои рекомендации. Эта комиссия – совершенно не авторитет для уважающего себя государства», – возмущается тбилисский эксперт. Стоит напомнить: эта комиссия не делает резких политических заявлений, отмечает Рцихаладзе. «Как правило, она не отвергает документ целиком, а дает разные советы, типа: вот эту формулировку было лучше бы изложить иначе. Но по сути, Венецианская комиссия, скорее всего, фактически сведет на нет основные постулаты обоих законопроектов, в том числе и «американского». В свою очередь у наших властей останется пространство разных толкований вердикта Венецианской комиссии. «Грузинская мечта» будет интерпретировать вердикт по-своему, а оппозиция – по-своему. С помощью такого трюка правящая партия надеется избежать новой волны гнева американского посольства», – убежден эксперт. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что депутаты от правящей «Грузинской мечты» и лояльному к нему движению «Сила народа» дерутся в парламенте в понедельник с оппозиционерами на комитетских слушаниях по законопроекту, которым будут определяться иностранные агенты в Грузии. Позже сообщалось, что российский флаг сожгли в понедельник демонстранты у парламента Грузии, протестуя против обсуждения в комитетах высшего законодательного органа законопроекта об иностранных агентах, который оппозиция называет «российским». Власти Грузии бросили спецназ на разгон митинга в Тбилиси Силы специального назначения Грузии начали разгон митингующих в Тбилиси при помощи слезоточивого газа и водометов 8 марта 2023, 00:59 Текст: Антон Никитин

Силы специального назначения Грузии приступили к разгону митингующих у парламента республики в Тбилиси при помощи слезоточивого газа и водометов. Спецназ наступает на митингующих в Тбилиси с двух сторон – с площади Свободы и улицы 9 апреля. Площадь перед парламентом Грузии полностью окутана дымом. После применения слезоточивого газа и водометов люди разбежались на близлежащие улицы, передает ТАСС. Спецназ постепенно занимает площадь перед парламентом. По-прежнему звучит сирена и призывы к людям разойтись. Силовикам удалось полностью освободить прилегающую к парламенту территорию от митингующих. Дым на площади перед зданием законодательного органа Грузии уже рассеялся. После разгона митинга в Тбилиси сотрудники МВД Грузии приступили к задержанию участников акции протеста на проспекте Руставели, свидетельствуют видеокадры грузинского телеканала «Мтавари архи». Ранее находящаяся в США президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси и пообещала ветировать законопроект об иноагентах. Новости СМИ2 Госдеп указал на права мирных протестующих в Грузии на собрания Глава пресс-службы Госдепа Прайс: США намерены отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих

Фото: кадр CNN

Текст: Антон Никитин

Мирные протестующие должны иметь возможность свободно собираться и выражать свою позицию, Соединенные Штаты намерены отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Прайс выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы поддерживают по всему миру всех, кто мирно отстаивает свои фундаментальные права, включая право на свободу собраний, чтобы их голоса были услышаны, чтобы привлечь их правительства к ответственности. Руководитель пресс-службы Госдепартамента добавил, что Соединенные Штаты намерены отслеживать ситуацию в Грузии, чтобы мирные протестующие могли реализовывать свои права, передает ТАСС. Ранее власти Грузии бросили спецназ на разгон митинга в Тбилиси. При этом находящаяся в США президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси. Митингующие прорвали баррикаду полиции у парламента Грузии Выступающие против законопроекта об иноагентах митингующие в Тбилиси прорвали баррикаду полиции у парламента Грузии 8 марта 2023, 00:39 Текст: Антон Никитин

Выступающие против законопроекта об иноагентах участники акции протеста в Тбилиси прорвались через выставленные полицией железные ограждения у парламента Грузии. После прорыва митингующими железных ограждений у парламента Грузии участников акции протеста отделяют от главных ворот законодательного органа около десяти метров. Сотрудники полиции Грузии с другой стороны ворот парламента поливают демонстрантов водой, применяют слезоточивый газ. Митингующие забрасывают сотрудников полиции различными предметами. Кто-то из толпы бросил бутылку с зажигательной смесью, однако она не долетела до стоящих во дворе парламента полицейских, передает ТАСС. Ранее находящаяся в Нью-Йорке президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси против законопроекта об иноагентах и пообещала ветировать документ без отправки для оценки в Венецианскую комиссию. Новости СМИ2 Участники акции протеста в Тбилиси напали на омбудсмена Грузии Участники акции протеста в Тбилиси напали на Народного защитника (омбудсмена) Грузии Левана Иоселиани 7 марта 2023, 23:09 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Участники антиправительственной демонстрации в Тбилиси, протестующие против «пророссийского» закона об иноагентах, напали на Народного защитника (омбудсмена) Грузии Левана Иоселиани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Группа радикалов забросала яйцами омбудсмена, вышедшего на митинг, чтобы контролировать соблюдение силовиками права на проведение манифестации. У здания парламента продолжаются столкновения спецназа с демонстрантами, которые не подчиняются призывам МВД Грузии соблюдать порядок. Наблюдатели отмечают сдержанность стражей правопорядка, которые применяют спецсредства только в крайнем случае. Ранее власти Грузии ввели в Тбилиси спецназ с целью предотвратить попытку демонстрантов прорваться в парламент. Бывший министр Грузии, режиссер Георгий Хаиндрава обвинил посольство США в попытке спровоцировать в республике массовые беспорядки. В парламенте Грузии подрались депутаты из-за закона об иноагентах 6 марта 2023, 10:20 Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Депутаты от правящей «Грузинской мечты» и лояльному к нему движению «Сила народа» дерутся в парламенте в понедельник с оппозиционерами на комитетских слушаниях по законопроекту, которым будут определяться иностранные агенты в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Данный законопроект выработан «Силой народа» и первые же слушания 2 марта уже привели к физическому противостоянию с оппозицией и ее сторонниками, которая называет закон «российским». У парламента Грузии 6 марта несколько сот человек протестует против законопроекта. Очевидно, что общественное мнение Грузии обеспокоено его возможным принятием. В самом здании 6 марта введен режим ограниченного доступа, так как в юридическом комитете парламента обсуждаются вариации данного закона – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Независимый оппозиционный депутат Роман Гоциридзе в понедельник предупредил о «наступлении 1937 года». «Грузинская мечта» ведет страну к изоляции, – сказал он. – Но мы этого не допустим». Инициаторы же отмечают, что предложенный законопроект является переводом аналогичного американского, который был принят в 1930-х. Законопроект отправят в Венецианскую комиссию СЕ до окончательного голосования. ЕС и США призывают Грузию отказаться от рассмотрения законопроекта, а президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето. Ранее председатель комитета парламента по внешним связям Николоз Самхарадзе отметил, что законопроект направлен на обеспечение прозрачности иностранного финансирования. По его словам, акцент будет делаться на поступлении финансов от «враждебных Грузии государств». Новости СМИ2 Митинг оппозиции завершился в Тбилиси Акция против принятия закона об иноагентах завершилась в Тбилиси 8 марта 2023, 08:22 Текст: Вера Басилая

Акция протеста против законопроекта об иноагентах, проходившая в центре Тбилиси, завершилась, участники митинга обещали собраться вновь. По данным СМИ, правоохранители покинули место митинга, спецназ увез водометные машины, участники акции протеста разошлись и освободили территорию возле парламента. При этом оппозиция пообещала собраться на новую акцию в среду, 8 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интерпрессньюс». Ранее Госдеп США пообещал отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих свободно собираться и выражать свою позицию. Тем временем власти Грузии бросили спецназ для разгона митинга в Тбилиси. При этом находящаяся в США президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси. Режиссер Георгий Хаиндрава обвинил посольство Соединенных Штатов в попытке спровоцировать в Грузии массовые беспорядки.