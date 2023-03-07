Руководство МВД Украины отказалось от использования вертолетов

В ДНР рассказали о положении мирных жителей в Артемовске

Эксперты: ВСУ уничтожают города в Донбассе, потому что местные жители ждут прихода ВС России

Украинская армия цепляется за города в Донбассе не потому, что считает их своими, а потому, что намерена уничтожить местных жителей, которые ждут прихода Российской армии. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский и политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно, что в Артемовске остается порядка 5 тыс. мирных жителей.

«Оставшееся население Артемовска трудно посчитать – люди прячутся по подвалам и руинам. Там остались те, кто хочет жить в России любой ценой. Они ждут, надеются и верят в скорейшее освобождение города. Об этом пишут даже украинские силовики в своих отчетах и некоторые медиаресурсы», – рассказал донецкий политолог Владимир Корнилов.

«Целых зданий в Артемовске почти нет, однако пример Мариуполя может давать повод для оптимизма в плане возвращения какой-то части местных жителей. Все будет зависеть от того, насколько он будет отстроен», – подчеркнул он.

«Можно ли создать какой-то механизм для безопасности жителей других городов, где развернутся бои? Вряд ли. Работу гуманитарных коридоров Украина блокировала еще летом прошлого года, когда Россия пыталась наладить этот механизм. ВСУ просто будут расстреливать мирных жителей, идущих по коридорам. Как это было, например, в Запорожской области», – напомнил эксперт.

«Есть и другие риски. Если Россия вновь предложит создать такие коридоры, а офис Зеленского на это согласится, то в момент выхода людей ВСУ начнут хватать всех мужчин в возрасте до 60 лет и насильственно их мобилизовывать. Поэтому сейчас семьи стараются прятать своих мужчин. И, видимо, нас впереди ждет еще не один Артемовск, пока мы не добьемся окончательной победы», – заключил политолог.

«В Артемовске остались люди, которых ничего не связывает с Украиной и ее идеологией. Поэтому, несмотря на опасность, они ждут Россию. Конечно, если бы украинские силы отошли из города так, как ранее из Мелитополя или Бердянска, ситуация была бы легче для всех, в первую очередь – для местных жителей», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владислав Бердичевский, депутат Народного совета ДНР.

Однако ВСУ вряд ли оставят хотя бы один город без боя, допускает собеседник. «Они бьются не за города, нет. А за то, чтобы бороться с русскими там, где это возможно, и параллельно с этим уничтожать местное население, которое поддерживает русских. В этом заключается вся логика боевых действий со стороны противника», – пояснил он.

Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский провел заседание «ставки Верховного главнокомандующего», в ходе которого было принято решение продолжать оборону Артемовска. За это высказался в том числе командующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает РИА «Новости».

В целом 40% Артемовска уже контролируют российские силы. «Группировка противника находится в оперативном окружении. Численность противника в городе – 10–12 тысяч. Киевский режим начал выводить часть сил на позиции в Часовом Яре и далее на славянский рубеж», – пишет в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

При этом в городе остается около пяти тысяч гражданских лиц. По этой причине российские военные ежедневно привозят в город продукты, воду, а также вывозят мирных граждан, раненых и погибших бойцов.

«Люди нам реально рады, крестят, целуют...Находим телефоны мобильные, думаем, что противника девайсы, читаем переписку, а там: «Приехали хохлы на танках. Хохлы заняли соседний дом», – приводит «Комсомольская правда» слова ротного «Атласа» из ЧВК «Вагнер».

«Еще когда русских не было, украинские военные с противоположной стороны поля стреляли из автоматов по нам, когда мы ехали с ребенком на велосипедах. Они так людей выгоняли из города. Били по жилым кварталам не то чтобы на поражение, но рядом, наводили ужас», – приводит Telegram-канал «Артемовск/Бахмут» слова местного жителя Сергея.

Кроме того, украинская полиция заставляла местных жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий Российской армии, рассказал эвакуированный из города Александр Брежнев. «Приходили сами солдаты, когда они заселились в садике, они говорят: «Вот обстрелы были, что вы не выехали?» Чуть ли мы не преступники какие-то, что мы не выехали», – рассказал мужчина.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему многие жители Артемовска не стали покидать родной город.

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