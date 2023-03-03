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Киев получил данные черного ящика разбившегося вертолета главы МВД Украины
Шмыгаль: Франция расшифровала записи черного ящика разбившегося вертолета главы МВД Украины
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Франция расшифровала данные черного ящика из разбившегося вертолета, на котором был глава МВД Украины Денис Монастырский, и передала их Киеву, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что расследование продолжается. По его словам, черный ящик был найден и отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. «Данные получены, они есть у следствия. Следствие продолжается», – сказал он на пресс-конференции, призвав дождаться результатов расследования, передает РИА «Новости».
Напомним, что 18 января при крушении вертолета в Киевской области погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Вертолет упал около детского сада, по последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей, пострадали 25 человек, из них 11 детей. В ходе расследования прошел обыск у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова.
В члене ДРГ в Брянской области узнали актера, снимавшегося в одном фильме с Собчак
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В Сети в члене диверсионно-разведывательной группы, атаковавшей Брянскую область, узнали актера, снимавшегося в одной киноленте с Ксенией Собчак Кирилла Канахина (известен также под фамилией Родонский).
По данным RT, на фото участников РДК присутствует москвич Канахин, его позывной – Solar Cross, или Солнечный Крест. Сообщается, что мужчина уехал на Украину и вступил в признанный террористическим полк «Азов» (запрещен в России).
По данным издания, до того, как Канахин начал поддерживать националистические идеи, он снимался в кино и сериалах. В частности, он отметился в «Глухаре», «Наваждении», «Простых истинах», «Клубе» и обеих частях фильма «Никто не знает про секс», в одной из которых играла Ксения Собчак. Кроме того, он был актером Академического Малого театра России.
При нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Президент Владимир Путин назвал нападение терактом против мирных жителей.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что диверсантов выдавили на украинскую территорию, где по ним нанесли артиллерийский удар.
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Эксперт назвал вариант ответа России на теракт Украины в Брянской области
Эксперт: На теракт под Брянском Россия должна ответить давлением в Черниговской области
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Атаковавшая Брянскую область украинская ДРГ в своей риторике и действиях схожа с группой террориста Шамиля Басаева, их действия требуют от России решительного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее украинские боевики атаковали два села в Брянской области.
«Украинская ДРГ проникновением в Брянскую область пыталась прощупать нашу границу, вскрыть возможные бреши в обороне и посмотреть на нашу реакцию», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.
«Обращает на себя внимание и видео, которое появилось в Сети от лица диверсантов. Эти неовласовцы в своей риторике и действиях схожи с террористом Шамилем Басаевым. Он тоже говорил, что не борется с российским народом», – заметил спикер.
«Вероятно, подобная вылазка потребует от нас ответных действий, включая усиление давления на противника в районах Черниговской области. Но здесь необходимо исходить из военной целесообразности. Важно, чтобы наши действия показали реальный военный результат», – указал собеседник.
В четверг стало известно о проникновении на территорию Брянской области диверсионно-разведывательной группы. Как уточнили в ФСБ, в Климовском районе региона проводится операция. В силовых структурах также сообщали, что боевики атаковали сразу два села – Любечане и Сушаны.
Президент России Владимир Путин назвал атаку в Брянской области терактом. «Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, там сидят гражданские лица и дети. «Нива» обыкновенная. И открыли огонь по ним», – отметил президент.
Как сообщили в силовых структурах, «бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками». В Центре общественных связей ФСБ заявили, что в Климовском районе ведется разминирование, на месте обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «максимально жестко разобраться» с диверсантами, а также привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России.
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ФСБ: Напавших на Брянскую область боевиков выдавили на Украину
ФСБ: Напавших на Брянскую область боевиков выдавили на Украину и нанесли по ним артудар
Напавших на Климовский район Брянской области выдавили на украинскую территорию, где по ним нанесли артиллерийский удар, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Вылазку украинских националистов пресекли, во избежание жертв среди мирного населения и нанесения ущерба их выдавили на территорию Украины, сообщили в ФСБ, передает ТАСС.
В службе уточнили, что по выдавленным боевикам нанесли массированный артиллерийский удар.
При нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Президент Владимир Путин заявил, что это нападение – террористический акт, и указал, что оно было совершено на мирных жителей.
Россия сделала официальный запрос Сербии о поставках оружия Украине
Представитель МИД Захарова заявила об официальном запросе России к Сербии по сообщениям о поставках оружия Украине
Москва попросила Белград прояснить свою позицию по поставкам снарядов Киеву, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы уже запросили Белград о прояснении этой позиции», – заявила дипломат в эфире канала РБК, передает ТАСС.
Ранее она поясняла, что у российской стороны вызывают обеспокоенность сообщения о том, что сербская сторона якобы поставляет боеприпасы киевскому режиму.
До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.
В Николаеве уничтожена база диверсантов-подводников ВСУ
База Вооруженных сил Украины, готовившая диверсантов-подводников, уничтожена в Николаеве российским ударом по координатам, сообщает один из подпольщиков, чья группа передала данные.
Отмечается, что на этой базе британские инструкторы готовили солдат ВСУ к атаке на российские корабли, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По его словам, на острове Майский британские инструкторы должны были обучать военнослужащих ВСУ, как пользоваться подводными беспилотниками. Активисты передали координаты и 25 февраля база была уничтожена.
Взрыв был такой мощности, что детонация длилась долго, склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.
Подпольщик добавил, что беспилотники готовили к операции, связанной с Приднестровьем. Их целью была атака российских кораблей в Черном море в районе Одессы и базе в Севастополе.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала ситуацию вокруг Приднестровья и сообщала, как регион готовится к атаке ВСУ.
Пригожин: Артемовск практически окружен российскими силами
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Артемовск (украинское название – Бахмут) практически окружен российскими силами.
На видео, размещенном в Telegram-канале пресс-службы Пригожина, основатель ЧВК заявил, что из Артемовска осталась только одна дорога. «Клещи сжимаются», – заявил он.
Пригожин добавил, что если раньше в боевых действиях принимала участие профессиональная украинская армия, то «сегодня мы видим все больше стариков и детей». Он отметил, что они «бьются, но жизнь под Бахмутом коротка – день-два».
Основатель ЧВК «Вагнер» призвал президента Украины Владимира Зеленского дать возможность украинским военным покинуть город, который фактически окружен.
На видео также показали троих пленных – это пожилой мужчина и двое молодых людей. Они попросили Зеленского позволить военным покинуть Артемовск.
Ранее в пятницу украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте, рассказал, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть город Артемовск.
Стало известно о бегстве украинского подразделения из Артемовска
Украинский командир с позывным «Мадьяр» рассказал о приказе к его подразделению покинуть Артемовск
Украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте, рассказал, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть город Артемовск (украинское название – Бахмут).
Мадьяр сообщил, что «получил боевое распоряжение срочно отбыть из Бахмута в новое место боевых действий», передает «Царьград».
В видеообращении Мадьяр задался вопросом о причинах перевода подразделения «в критический момент для Бахмута», однако отвечать на него не стал, поскольку считает себя «в первую очередь военным», а потому не может комментировать приказы командования. «Выполняем приказ», – приводит его слова РИА «Новости».
Как отметил блогер Сергей Колясников, бегство известного офицера ВСУ – это «очень плохая примета для оставшихся укронацистов, их выводить никто не собирается».
Блогер также предположил, что Мадьяр в ближайшее время будет снимать ролики о том, что Бахмут якобы находится под контролем ВСУ. «Под Соледаром он так врал неделями, кастрюлям заходило на ура», – добавил он.
Ранее Мадьяр рассказал, что украинская сторона теряет в Артемовске по одной-две роты за день.
ФСБ показала кадры с места теракта в Брянской области
Федеральная служба безопасности опубликовала фотографии и видео расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей и убитых водителей в Брянской области.
Также на кадрах показаны заложенные мины, передает РИА «Новости».
На видео показали два расстрелянных автомобиля – легковушку ВАЗ и «Шевроле-Ниву». На водительском кресле в этих машинах находятся трупы.
Напомним, в результате атаки украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Позже президент России Владимир Путин назвал инцидент террористическим актом.
Американский журналист рассказал об украинском «списке смерти» из-за Крыма
Американский журналист Блюменталь: Киев вносит в «список смерти» представителей СМИ, раскрывших правду о Крыме
Киев составляет «список смерти» журналистов, раскрывающих неудобную для украинских властей правду о жизни в Крыму, однако на Западе этот факт предпочитают замалчивать, заявил обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.
Американский журналист на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что репортер телеканала NBC, рассказавший правду о Крыме, попал в «список смерти» наряду с несколькими гражданами США, журналистами, сановниками и даже детьми, передает РИА «Новости».
Блюменталь задался вопросами, расскажет ли NBC об этом и будет ли «свободная пресса» осуждать это.
Напомним, корреспондент NBC Симмонс Кир посетил Крым, где жители полуострова сказали ему, что готовы защищать регион в случае попытки нападения Украины и не станут «рабами Киева». Украинские власти выразили «беспокойство» в связи с таким сюжетом американского телеканала. Симмонса Кира внесли в базу сайта «Миротворец».
Российского летчика приговорили к 12 годам тюрьмы на Украине
Офис генпрокурора Украины: Суд приговорил российского военного летчика к 12 годам лишения свободы
Суд на Украине приговорил российского военного летчика, самолет которого, как утверждается, упал под Харьковом в начале марта прошлого года, к 12 годам лишения свободы, сообщил офис генпрокурора Украины.
Как сообщили в ведомстве, пилот ВС России признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, его приговорили к 12 годам лишения свободы, передает ТАСС.
Имя летчика офис генпрокурора не называет.
Ранее прокуратура Черниговской области направила в суд материалы дело против российского военного летчика, чей самолет сбили в марте 2022 года.
ВСУ взорвали все мосты на подступах к Артемовску
Вооруженные силы Украины уничтожили практически все мосты на подступах к Артемовску (украинское название – Бахмут), рассказал российский военный.
Боец группы «Вагнер» сообщил РИА «Новости», что при отступлении украинская армия все взрывает, уничтожает инфраструктуру. Таким методом, по его словам, они хотят задержать продвижение российских сил. ВСУ уничтожили практически все мосты на подступах к Артемовску, уточнил он.
Ранее в пятницу основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Артемовск (украинское название – Бахмут) практически окружен российскими силами.
Медведев назвал Макрона, Шольца и Байдена пособниками украинских террористов
Медведев указал на связь боевиков в Брянской области с Западом
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События в Брянской области показали, кого на самом деле поддерживают страны Запада, Евросоюза и НАТО, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Североатлантический альянс, Вашингтон и Брюссель на самом деле поддерживают не «свободолюбивый народ Украины», не желающий возвращаться в «москальский совок», а «нацистских ублюдков» и «террористическое отребье», заявил Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это показало нападение на район Брянской области, которое произошло в четверг. По мнению зампреда Совбеза, именно таких террористов предстоит оправдывать в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне.
Это сделали «выкормыши» премьера Британии Риши Сунака, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и президента США Джозефа Байдена, подчеркнул Медведев. «Теперь ваши страны – участники террористических актов украинского режима, а вы – прямые пособники террористов», – подчеркнул он.
Медведев напомнил, что на Западе аналитики признали, что обучение в НАТО украинских боевиков работе на военной технике может рассматриваться как прямое вовлечение альянса в военный конфликт на стороне киевских властей.
Политик напомнил, что с 20-х годов XX века устоялось понимание, что страну можно признать участником боевых действий, если кроме снабжения вооружением она проводит обучение личного состава обращению с ним. «Это так сегодня и происходит: канадские и немецкие инструкторы на территории ЕС уже учат украинских убийц обращаться с «Леопардами», – указал Медведев.
В случае, если в будущем самолеты НАТО будут обслуживаться их военными на территории «какой-нибудь оборзевшей Польши», то это станет прямым вступлением «атлантистов» в войну против России со всеми вытекающими последствиями. Все те, кто принимает решения о поставках и ремонте такой техники или средств поражения, наряду с иностранными наемниками и военными инструкторами должны будут рассматриваться как законная военная цель.
Именно это, по всей видимости, удерживает «западных инфантилов» от передачи самолетов и дальнобойных ракет «киевским наркоманам».
Напомним, при нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Президент Владимир Путин заявил, что это нападение – террористический акт, и указал, что оно было совершено на мирных жителей.
Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских сил в ЛНР
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Российские десантники пресекли попытку прорыва вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике.
Как сообщил РИА «Новости» командир подразделения с позывным «Самара», «укрофашисты» предприняли новую попытку приблизиться «к переднему краю», однако благодаря разведке, проведенной как с наблюдательных постов, так и с воздуха, противника обнаружили еще на подступах.
Он рассказал, что боевикам незамедлительно нанесли удар минометами и другим вооружением, в результате противник разбежался разрозненными группами по лесу.
Вычисляя противника с воздуха, добавил командир, расчеты АГС (гранатометы) нанесли огневое поражение по разрозненному противнику, сосредоточенным огнем РПГ и стрелкового оружия с российской стороны противника уничтожили.
Источник уточнил, что расстояние до противника на некоторых участках достигало 80 метров. По его словам, украинские боевики каждый день стремятся подойти ближе к позициям российских сил, однако их удается засечь еще на подходах.
Ранее в пятницу сообщалось, что ВСУ попытались контратаковать в районе населенных пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка в ЛНР, но попытка оказалась неудачной.
Во Франции рассказали о скрываемых Западом фактах об Украине
Французский политик Асселино: Западу все труднее скрывать неудачи армии Украины
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Западу все труднее скрывать факты о неудачах ВСУ и о мнении украинцев о конфликте, заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.
Политик прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Америке придется отправить своих «сыновей и дочерей» на войну против России ради «защиты НАТО», передает РИА «Новости».
По словам Асселино, это заявление Зеленского свидетельствует о фактах, которые ЕС и США с трудом скрывают, а именно то, что, во-первых, ВСУ теряет Артемовск, а во-вторых, конфликт вызывает больше недовольства среди настроенных против России украинцев, так как они понимают, что Штаты цинично используют их как пушечное мясо.
Он также предположил, что высказывание Зеленского ставит его под риск получения «смертельного выстрела», который США поспешат «приписать Путину».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть вероятность того, что конфликтная ситуация на Украине завершится за столом переговоров.
Орбан предложил создать европейский аналог НАТО без США
Премьер Венгрии Орбан призвал создать в ЕС аналог НАТО без США
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Страны Евросоюза должны создать свой собственный оборонный альянс, без США, которые преследуют личные интересы при решении вопросов международной безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан заявил, что ЕС нужен свой альянс для укрепления безопасности, чтобы защитить себя без помощи США. По его словам, создать европейское НАТО он предлагал еще в 2012 году, передает ТАСС.
Премьер Венгрии также отметил, что подход западных стран к конфликту на Украине определяют США, а Европа теряет свою идентичность «в эмоциональном и интеллектуальном планах».
Орбан считает, что многие народы, в том числе арабы, турки, бразильцы, китайцы и индийцы, хотят, чтобы украинский конфликт был скорее завершен, но для этого не хватает воли на Западе, который утратил способность объединять мир ради одного дела.
Ранее Виктор Орбан заявил, что Европа в результате конфликта на Украине утратила независимость, экономическую и военную мощь. По его словам, американская администрация отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским.