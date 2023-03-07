Минобороны: Российские войска уничтожили за сутки свыше 300 украинских военных

Вооруженные силы России за сутки уничтожили 325 украинских военных на Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Херсонском направлениях, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии группировки войск «Центр» и ударов авиации нанесено поражение подразделениям противника, было уничтожено до 125 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30, передает ТАСС.

Подразделения российской Южной группировки войск за сутки уничтожили свыше 75 военнослужащих ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО «Смерч» и гаубицу Д-30, заявил Конашенков.

Также в районе населенного пункта Марково Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

По его словам, группировка «Восток» Вооруженных сил (ВС) России на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила за сутки свыше 60 украинских военных, а также самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и систему М777.

Конашенков добавил, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» наносилось комплексное поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка Донецкой народной республики, Дорожнянка и Малая Токмачка Запорожской области.

Кроме того, Западная группировка российских войск в ходе спецоперации уничтожила более 30 военных и польскую самоходку Krab Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 35 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

Также ВС России в ходе специальной военной операции за сутки поразили 74 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях. Авиация ВКС России в ДНР сбила самолет Су-24 Воздушных сил Украины.

Накануне сообщалось, что ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника у Тимковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы до 45 военнослужащих и две бронемашины.