Министр Кравцов и митрополит Тихон рассказали школьникам о роли наставника

Министр Кравцов и митрополит Тихон в рамках урока «Разговоры о важном» рассказали о роли наставника

Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в понедельник, 6 марта, провели занятие «Разговоры о важном» для учащихся 1-11 классов. В ходе урока обсуждалась важность роли наставника в жизни ребенка и взрослого.

Министр Кравцов, обращение которого опубликовано на сайте «Разговоры о важном», начиная урок, посвященный объявленному Году педагога и наставника, процитировал поэта Роберта Рождественского: «[Учитель] – профессия дальнего действия, главная на Земле».

Педагоги формируют в своих учениках знания, основы мировоззрения, становятся примером, помогают определиться с выбором будущей профессии, отметил Кравцов.

Митрополит Тихон в своем обращении назвал наставничество «миссией, призванием и искусством», и призвал учащихся всегда быть благодарными своим наставникам, которые всю свою жизнь посвятили им. Он отметил, что от каждого без исключения человека, а от некоторых людей – особенно, можно получить необычайно много полезного, и таким людям следует отвечать «глубокой и глубокой благодарностью».

Кравцов в понедельник лично посетил, по информации «Учительской газеты», московскую школу №1501, и в разговоре с учениками отметил, что в жизни каждого человека был собственный учитель, собственный наставник, оказавший влияние на его дальнейшую жизнь. Он призвал говорить «спасибо» всем учителям, говорить «спасибо» своим наставникам, передает ТАСС.

Кравцов отметил, что не только учитель может быть наставником. Это может быть любой человек, даже другие дети, сказал он. В ходе урока ребята рассказали, что сами иногда являются наставниками для своих друзей, младших братьев и сестер. Кравцов также рассказал о реализуемых в России программах, где дается возможность попробовать себя в роли наставника, в том числе: «Россия – страна возможностей», «Лидеры России», Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых», «Лига вожатых».

Министр также рассказал ребятам о великих русских педагогах и наставниках – Константине Ушинском и Антоне Макаренко. Ушинский является основоположником отечественной педагогики и был первым, кто сказал, что ребенку надо не просто передавать знания, а воспитывать. «Ушинский впервые сказал о воспитании. О том, что нужно развивать молодое поколение. Нужно своим примером говорить о тех принципах, которые сделали человека человеком с большой буквы», – отметил министр.

Ушинский считал, что ребенка надо прежде всего заинтересовать предметом. Он широко использовал наглядные примеры в обучении, проводил опыты.

Макаренко, как рассказал министр, работал с неблагополучными учениками, которые, в частности, совершали преступления. «И с этими детьми отказывались работать все остальные учителя. Никто не мог с ними совладать. И он сумел найти подход к этим ребятам, вселить в них уверенность, вселить в них то, что они смогут быть человеком с большой буквы, реализовать себя не в том направлении, где они оступились, а действительно, в профессии. И потом многие становились и учеными, и педагогами», – добавил Кравцов.

Всероссийский цикл образовательных занятий «Разговоры о важном» каждый понедельник объединяет миллионы школьников и студентов со всей страны.