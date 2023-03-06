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В Германии заявили о разногласиях между Зеленским и Залужным по Артемовску
Bild: Между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным возникли разногласия по ситуации вокруг Артемовска
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У президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного принципиально разные взгляды на ситуацию вокруг Артемовска (украинское название Бахмут) и дальнейший план действий, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой источники.
По данным издания, Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об оставлении города, передает РИА «Новости».
Между тем украинское руководство считает правильным решением продолжать удерживать Артемовск. Неназванный украинский военный аналитик заявил Bild, что в ВСУ, скорее всего, разделяют позицию Залужного.
Аналитик отметил, что большинство военных ВСУ в Артемовске не понимают, почему город продолжают удерживать и какова стратегия.
Солдаты ВСУ считают, что отступить надо было еще давно. «Если мы будем полностью окружены здесь, это будет катастрофа», – сообщили изданию в украинской армии.
Ранее обозреватели The New York Times сообщили, что Киев готовит общественность к возможности сдачи Артемовска из-за наступления российских войск.
Шольц назвал условие для гарантий безопасности Украины
Шольц заявил о готовности Запада предоставить гарантии безопасности Украине после завершения конфликта
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN выразил уверенность, что Запад готов предоставить гарантии безопасности Украине после завершения конфликта.
При этом он отметил, что время для этого еще не пришло, передает ТАСС.
Кроме того, Шольц рассказал, что оборонное производство в Германии будет постоянно расти. Он считает, что постоянное производство увеличит мощности ФРГ и усилит безопасность.
Шольц добавил, что в 2023 году правительство Германии «заключит все необходимые соглашения с оборонной промышленностью о том, что та будет предоставлять» властям.
Также в интервью канцлер высказал мнение, что поставки вооружений Китаем в Россию повлекли бы за собой последствия для Пекина.
«Но мы сейчас на том этапе, когда мы ясно даем понять, что этого не должно произойти. И я настроен сравнительно оптимистично относительно того, что наш запрос будет успешным в данном случае. Но нам нужно наблюдать и быть очень, очень осторожными», – добавил он.
Также Шольц заявил, что Запад не будет принимать решения об условиях мира на Украине, в том числе за счет территориальных уступок Киева, вместо украинцев, так он ответил на вопрос о том, возможны ли переговоры по урегулированию конфликта на условиях отказа Украины от Крыма и части Донбасса.
Напомним, в ЕС пригрозили Китаю санкциями за возможные поставки оружия России.
Ранее СМИ сообщали, что вопрос возможных гарантий безопасности со стороны НАТО Украине не играл роли на встрече канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.
До этого президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что НАТО следует пообещать Украине гарантии безопасности после завершения конфликта.
WSJ: Байден остудил требующих «поражения России» лидеров Прибалтики
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Президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине, сообщили СМИ.
The Wall Street Journal со ссылкой на слова источника, знакомого с ходом переговоров, пишет, что в кулуарах недавнего визита Байдена в Варшаву президент США оказал давление на лидеров Прибалтики из-за их частых призывов к поражению России на Украине.
Как уточняет издание, среди близких союзников Украины в Восточной Европе есть опасения по поводу некоторых идей, появляющихся в западных столицах, о том, что Украине на каком-то этапе следует подготовиться к переговорам с Россией.
Байден также предположил на прошлой неделе, что бремя ответственности, возможно, придется перенести на дипломатию после победы Украины «на поле боя», как надеются официальные лица США и других западных стран.
Накануне обозреватель National Interest Майкл Гай выразил мнение, что вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ.
В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отбрасывает серьезные предложения о переговорном процессе по Украине.
Кроме того, американский политический аналитик Фарид Закария считает, что единственный путь разрешения украинского кризиса – мирные переговоры.
Европейская пресса тоже все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.
О том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, также писало 24 февраля издание Wall Street Journal. По данным источников, Германия, Франция и Британия предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией.
WSJ: Украинские войска потеряли у Артемовска ряд наиболее подготовленных подразделений
Часть наиболее подготовленных подразделений украинских войск разгромлены в районе Артемовска (украинское название Бахмут) в последние месяцы, сообщила газета Wall Street Journal.
Отмечается, что бригады в районе города различаются по уровню подготовки и не всегда могут должным образом взаимодействовать друг с другом. Один из украинских командиров рассказал, что его позиции были захвачены из-за того, что ближайший батальон был создан из добровольцев и покинул свой район без предупреждения, передает РИА «Новости».
Напомним, второй приезд командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск может стать свидетельством того, что для киевских войск наступило сложное время, заявил обозреватель New York Times Марк Сантора.
Сенатор Климов: США используют лазейки в ДНЯО и не собираются от этого отказываться
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США уворачиваются от предложений России не иметь ядерного оружия за пределами своих границ, при этом численность ядерного оружия США на территории Европы не раскрывается. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Андрей Климов, комментируя очередную годовщину вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Договор о нераспространении ядерного оружия по большому счету важен всему миру. То есть и странам, которые обладают таким оружием, и всем остальным государствам. Он хоть и не абсолютно, но в значительной мере сдерживает расползание этого очень опасного оружия», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«России, США, Китаю, Франции и Великобритании не выгодно, чтобы «клуб обладателей ядерного оружия» разрастался несмотря на то, что вопросы о каких-то совместных интересах этих стран кажутся довольно парадоксальными в нынешней ситуации. А между тем расширение этого круга потихоньку происходит. Помимо вышеперечисленных государств, есть и другие страны, которые не скрывают наличие ядерного оружия», – отметил сенатор.
Рассуждая о взаимоотношениях США и России в рамках данного договора, Климов отметил, что «несмотря на сдерживающую функцию, американцы предпринимают всяческие попытки его обойти». «Например, они уворачиваются от наших предложений не иметь ядерного оружия за пределами своих границ. У нас нет ни оружия за пределами страны, ни планов по его размещению, в отличие от США», – подчеркнул он.
Собеседник акцентировал внимание на том, что численность ядерного оружия США на территории Европы не раскрывается. «Они используют лазейки в договоре и не собираются от этого отказываться», – отметил парламентарий.
Климов также указал на отсутствие значимой роли ООН и в частности МАГАТЭ по нераспространению ядерного оружия. «Принимать решения в этой сфере могут лишь несколько государств, причем почти все они представлены среди постоянных членов Совбеза ООН. В свою очередь МАГАТЭ может только контролировать исполнение решений, выработанных этими странами», – сказал он.
«Стоит также отметить, что МАГАТЭ в значительной степени находится под влиянием Соединенных Штатов, поскольку в состав организации входит много государств, подконтрольных американцам, в том числе все страны НАТО. Поэтому говорить об объективности, особенно в нынешних условиях, практически не приходится», – заключил сенатор.
Напомним, 5 марта 1970 года вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. 11 мая 1995 года свыше 170 стран-участниц договорились продлить действие договора на неопределенный срок без каких-либо дополнительных условий.
Осенью посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за границей ядерное оружие на родину, ликвидировав инфраструктуру для его хранения и использования. Он отметил, что российский арсенал вооружений не представляет угрозы для США. Ранее сообщалось, что США могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о приостановке Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). «Повторю, Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие», – подчеркнул президент.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США.
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Российские войска за сутки уничтожили 540 украинских военных
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Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили более 540 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии Западной группировки войск в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР.
В Минобороны уточнили, что за сутки на данном направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица «Гвоздика».
Ведомство подчеркнуло, что на Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходный миномет «Тюльпан», боевая машина РСЗО «Смерч», а также гаубица Д-30.
«В районах населенных пунктов Тоненькое и Авдеевка ДНР уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Также в районе населенного пункта Николаевка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», – говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР.
Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20. В районе населенного пункта Варваровка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, указали в Минобороны.
Кроме того, в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны.
«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30», – отметили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили три вертолета Ми-8 Украины у населенных пунктов Суворово в ДНР, Покровское Днепропетровской области, а также Новоселовка Запорожской области.
Bloomberg: Ссора Германии и Польши грозит подорвать поставки оружия Киеву
Поставкам оружия на Украину может угрожать напряжение в отношениях между Германией и Польшей, сообщило агентство Bloomberg.
Как напоминает издание, Варшава постоянно обвиняла Берлин в задержке отправки танков ВСУ. При этом, когда канцлер Германии Олаф Шольц одобрил поставку «Леопардов», Польша сама с трудом выполнила обязательство, передает РИА «Новости».
Также Варшава уже более года требует от Берлина выплатить 1,3 трлн долларов репараций, напомнили в статье.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что не проходит и недели, чтобы Варшава не нагрубила Берлину. То один польский министр заявит, что ФРГ «сама виновата» в украинском конфликте, потому что «годами укрепляла силу» России. То другой попеняет за медлительность в поставке Киеву «Леопардов». Третий напомнит, что Польша по-прежнему ждет репараций за преступления Гитлера.
NR: Запад готовит раздел Украины надвое
Страны Запада во главе с США планируют закончить конфликт на Украине путем мирных переговоров, допуская при этом раздел страны на две части, заявил обозреватель National Review Ноа Ротман.
Ротман считает, что ВСУ не смогут выйти на границы 1991 года. Кроме того, контрнаступление и захват Донбасса и Крыма обойдутся Западу слишком дорого, поскольку потребуют огромного количества боеприпасов, техники, передает РИА «Новости».
Россия со своей стороны, пишет автор, не собирется уступать, в такой ситуации наиболее реалистичным выглядит сценарий раздробления Украины по итогам дипломатических переговоров.
Ранее сообщалось, что невнятная политика президента США Джо Байдена касательно Украины и неудачи ВСУ на поле боя приведут к тому, что Запад откажется от военной помощи киевскому режиму.
Телеведущий Соловьев сообщил, что попал под обстрел в ДНР
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что попал под обстрел во время поездки ДНР.
По его словам, он ехал к «тихоокеанским морпехам 155-й гвардейской бригады морской пехоты, они штурмуют Угледар», когда произошла утечка информации о том, что он должен быть именно в этом подразделении, передает РИА «Новости».
«И за нами стали охотиться, во время нашей беседы с морпехами начались «прилеты», они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало», – заявил Соловьев.
Телеведущий отметил, что обошлось без погибших и пострадавших.
Ранее сообщалось, что глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло с журналистом ТАСС и съемочной группой Первого канала попали под обстрел ВСУ на территории Запорожской области.
NYT: Киев готовится к сдаче Артемовска
The New York Times: Киевские власти готовят украинцев к сдаче Артемовска
Украинские чиновники готовят общественность к возможности сдачи Артемовска(Бахмут) из-за наступления российских войск, пишут обозреватели The New York Times.
По мнению обозревателей издания Мэтью Мпоука Бигга, Вивека Шанкара и Эндрю Крамера, не стоит воспринимать всерьез заявления официального Киева о намерении удержать Артемовск. Журналисты заявили, что в последние дни украинские чиновники готовят общественность к возможности сдачи города, потому что вокруг него «сжимается кольцо» передает РИА «Новости».
Их позицию разделил австралийский военный аналитик Мик Райан сообщил, что «российская армия медленно, но верно начала занимать позиции в Артемовске и вокруг него.
В статье также приводится мнение специалистов Института изучения войны, американского аналитического центра, считающих, что киевские войска оставят свои позиции и отступят.
Ранее командир штурмового отряда заявил, что российские войска контролируют 40% Артемовска, город находится в оперативном окружении,
Газета Wall Street Journal сообщила, что украинские войска потеряли у Артемовска ряд наиболее подготовленных подразделений.
В ДНР сообщили, что зачистка железнодорожной станции Ступки на севере Артемовска полностью завершилась.
О приказе покинуть Артемовск заявили экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, а также командир украинских войск с позывным «Мадьяр».
Экс-советник Пентагона рассказал, чем закончится конфликт на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США забудут про Украину сразу после поражения ВСУ
Сразу после военного поражения Украины США забудут про эту страну, переключившись на другой «новостной сюжет», заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Эксперт считает, что Киев не сможет победить на поле боя, и никак не сможет повлиять на исход войны или что-то изменить. Макгрегор напомнил, как поступили США после Вьетнама: сбросили оставшееся оборудование в Южно-Китайское море, уплыли прочь и никто больше об этом не вспоминал, передает РИА «Новости».
По его словам, США «всегда уезжают домой, если дела складываются не в их пользу». Также он напомнил историю военных кампаний в Ираке и Афганистане, отметив, что американцы просто быстро переключатся с темы Украины на другой новостной сюжет.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад осознал невозможность поражения России на Украине.
ПВО сбила три ракеты ВСУ над Белгородской областью
Гладков: ПВО сбила три ракеты ВСУ в Новом Осколе, пострадал мужчина
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракеты в Новом Осколе Белгородской области, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ атаковали Новый Оскол. Система ПВО сбила три ракеты, осколочные ранения получил один человек.
Губернатор заявил, что также повреждены фасады и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа Белгородской области.
Ранее в Белогородской области мужчина получил осколочное ранение в результате обстрела Шебекино, после того, как снаряд попал в детский магазин.
Подоляк обвинил Louis Vuitton в поддержке России
Подоляк обвинил Louis Vuitton в поддержке России из-за рекламы с флагом Франции и буквой V
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал французский модный дом Louis Vuitton за рекламный ролик с флагом Франции и буквой V, в котором он усмотрел использование «российской» символики.
Подоляк счел, что «элитный дом моды» ориентирован на «русских нуворишей» и решил публично поиграть с «символами агрессии», передает ТАСС.
Ранее проукраинские пользователи Instagram* (принадлежат корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской) раскритиковали бренд Louis Vuitton за символ компании V и французский флаг.
Напомним, после выхода рекламы Dior с березами в соцсетях пользователи разделились на два лагеря: одни обвинили бренд в поддержке России, в частности спецоперации, другие – порадовались, что отмены русской культуры не произошло.
Воздушную тревогу объявили в Киеве
Воздушная тревога объявлена в Киеве в ночь на понедельник, взрывы слышны в Киевской области и пригороде Днепропетровска, сообщили украинские СМИ.
Воздушную тревогу объявили в Киеве, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, передает RT.
Между тем, украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области, а также в пригороде Днепропетровска, передает РИА «Новости».
Ранее воздушную тревогу объявили в нескольких районах Украины, в том числе в Киевской области.
В США рассказали, что вынудит Запад отказаться от Украины
Washington Times: Усталость от поражений ВСУ вынудит Запад прекратить помогать Киеву
Невнятная политика президента США Джо Байдена касательно Украины и неудачи ВСУ на поле боя приведут к тому, что Запад откажется от военной помощи киевскому режиму, пишет обозреватель Washington Times Майкл Маккена.
В статье утверждается, что неспособность администрации Байдена объяснить конечную цель и план действий серьезно настораживает, передает РИА «Новости».
Маккен пишет, что избиратели чувствуют отсутствие четкой линии Вашингтона, а потому в скором времени устанут от отправки десятков миллиардов долларов за границу, Россия же останется непобежденной.
Также отмечается, что мешает и отсутствие хороших новостей от ВСУ с полей сражений. Все это говорит о том, что для США настало время начать говорить о прекращении конфликта через переговоры.
Ранее сообщалось, что Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине.
Минэнерго Украины назвало тупиковой ситуацию вокруг ЗАЭС
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции выглядит тупиковой.
Он подчеркнул, что позиция Украины относительно ЗАЭС остается неизменной. Так, по его словам, любая зона нейтральности или любые переговоры касаемо договора вокруг ЗАЭС должны базироваться на демилитаризации станции, на выходе специалистов «Росатома» со станции, передает РИА «Новости».
В начале января глава «Энергоатома» Петр Котин в интервью Reuters призвал ООН направить миротворцев на Запорожскую АЭС без договоренности с Россией. В тот же день в интервью Bloomberg он заявил, что Украина должна «силой отобрать у России крупнейшую в Европе атомную электростанцию».
В Кремле после этого опровергли утверждения о том, что якобы существуют признаки намерения России оставить Энергодар и ЗАЭС. Там посоветовали не искать признаков там, «где их нет и быть не может».