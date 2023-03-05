В центре Афин на митинге из-за аварии поездов начались беспорядки

РИА «Новости»: В центре Афин на митинге из-за лобового столкновения поездов начались беспорядки

Беспорядки начались на центральной площади Афин, где проходит митинг из-за лобового столкновения поездов. Полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщили СМИ.

По оценке местных журналистов, на площадь Синтагма возле парламента пришли не менее 10 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Работники железной дороги, организации студентов и учащихся, профсоюзы и общественные организации призвали всех выйти на митинг и потребовать от правительства полного расследования причин и обстоятельств трагедии и наказания всех, кто довел железнодорожную сеть страны до развала.

На митинге зачитывают письма сотрудников железной дороги и родственников железнодорожников.

«Персонала на дороге не хватает, люди работают на износ. Уборщицы не успевают убирать поезда», «Мой отец приходил с работы весь черный и не успевал привести себя в порядок и отдохнуть, как его вызывали на работу, потому что некому работать. Он говорил, что поезда разваливаются и их надо списывать, в них опасно ездить, но их оставляли», «Эти проблемы копились годами и их не решали», – говорилось в письмах.

Многие люди пришли с черными воздушными шарами. Люди держат плакаты «Убийцы! Приватизация убивает», «Это не несчастный случай. Это преступление», «Будем бастовать до победы». Есть плакаты с требованием отставки премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Митингующие скандируют: «Вы считаете доходы – мы считаем потерянные жизни».

Афинское метро объявило 24-часовую забастовку в воскресенье, однако поезда ходя во время митинга, чтобы участники митинга могли доехать в центр столицы и затем вернуться.

Ранее новым министром инфраструктуры и транспорта Греции стал государственный министр Йоргос Герапетритис, который заменил ушедшего в отставку Костаса Караманлиса. Инцидент с отставкой Караманлиса произошел из-за катастрофы пассажирского поезда.

В среду в результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от греческого города Лариса между Афинами и Салониками 57 человек погибли, десятки были ранены.