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Украинский эксперт предсказал «оперативный уход» из Артемовска
Украинский эксперт не исключил сдачи Артемовска из-за тяжелой ситуации
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Если Артемовск (украинское название Бахмут) будет разрушен до фундамента, военно-политическое руководство страны примет решение об «оперативном уходе» из города, заявил украинский военный аналитик Петр Черник.
Эксперт считает бои в Артемовске эпицентром войны, он отметил, что сейчас там ситуация тяжелая. Черник подчеркнул, что власти Украины и командование могут принять решение об оперативном уходе из города, если он будет разрушен, в таком случае ВСУ удастся избежать трагедии, передает РИА «Новости».
Ранее обозреватель New York Times Марк Сантора заявил, что второй приезд командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск может стать свидетельством того, что для киевских войск наступило сложное время.
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получен приказ покинуть Артемовск (Бахмут), где он сам проходил службу. Также командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение также получило приказ покинуть город.
Между тем, российские войска практически окружили Артемовск.
Дочь Эдиты Пьехи рассказала о позиции певицы по СВО
Илона Броневицкая рассказала об отношении Эдиты Пьехи к СВО
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Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая заявила, что ее мама и вся семья разделяет позицию России и находится на стороне своей Родины.
По словам Броневицкой, Эдита Пьеха когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду, бывала и в Афганистане, и других горячих точках, и позиция семьи – быть на стороне Родины, пишет «СтарХит».
Броневицкая считает, что артисты должны быть с людьми в такие минуты, потому что их присутствие гарантирует человеку наличие другой жизни, где есть дом.
Она также опровергла слухи о том, что Стас Пьеха якобы покинул Россию с началом СВО, заявив, что еще до мощных движений в Донбассе он много выступал там, даже раньше 2014 года.
«Местные подходили к нему и спрашивали – когда же вы нас заберете, мы хотим в родную гавань. Это такое семейное понимание профессии артиста – быть там, где ты нужен <…> На нас лежит миссия говорить людям, что все хорошо. Добро не может не побеждать зло», – отметила Броневицкая.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции против 111 россиян, среди которых Стас Пьеха.
Зеленского рассмешили слова о территориальной целостности Украины
Зеленского рассмешили слова президента Латвии Левитса о территориальной целостности Украины
Украинского лидера Владимира Зеленского рассмешили слова президента Латвии Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности Украины.
Президент Латвии на пресс-конференции с Зеленским выразил мнение, что только Украина может «диктовать» условия возможного мирного соглашения с Россией. Левитс выступил с утверждением, что долгосрочный мир якобы должен включать полную территориальную целостность Украины. В этот момент Зеленский не смог сдержать улыбки, передает RT.
Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов предсказал Зеленскому участь террориста Шамиля Басаева.
В Чехии оценили смертельную для ВСУ тактику российских военных
Чешский генерал Чехии заявил, что тактика российских военных оказалась смертельной для ВСУ
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Тактические ходы российских военных оказались смертельными для украинской армии, выразил мнение изданию Parlamentni listy экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.
По его словам, российские военные держат ВСУ в постоянном напряжении, так как проводят ежедневные артобстрелы и совершают небольшие вылазки, что, в свою очередь, приводит к большим потерям живой силы и техники в строю украинских военных, передает ФАН.
Шандор добавил, что постоянные неудачи ВСУ негативно сказываются на боевом духе бойцов и не позволяют Киеву «вернуть потерянные территории».
По мнению генерала, Киеву не смогут в полной мере помочь поставки западной военной техники, она и так не покрывает всех нужд украинской армии, к тому же приходит с сильным опозданием.
Ранее сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня» рассказал, что у украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, они стараются вести «более мобильную» войну.
Бывший генпрокурор Украины сообщил о приказе покинуть Артемовск
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получен приказ покинуть Артемовск (Бахмут), где он сам проходил службу.
По его словам, приказ убыть из города был получен накануне, ранее еще одно подразделение, проходившее службу на Бахмутском направлении, тоже перевели. Он добавил, что доклад о выполнении приказов будет передан офису президента, передает РИА «Новости».
Луценко назвал такое решение «мелкой политической местью».
Также командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение также получило приказ покинуть город.
Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали все мосты на подъезде к Артемовску.
Бывшую эскортницу на Украине наградили медалью «За содействие военной разведке»
Бывшую эскортницу Ксюшу Манекен наградили медалью «За содействие военной разведке», девушка пообещала рассказать подробности после окончания конфликта.
Ксюша Манекен не стала раскрывать подробности, отметив, что все расскажет после того, «как закончится война», передает RT.
Ранее девушка призналась в том, что работает в эскорте, но лишь сопровождает мужчин на вечеринки, якобы сексом за деньги не занималась.
Напомним, российские правоохранители обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что российская контрразведка может и должна противопоставить операциям СБУ при непосредственном участии женщин.
Запорожскую область разделили на 16 районов со столицей в Мелитополе
Власти разделили Запорожскую область на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе
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Запорожская область разделена на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе, границы всех районов и городов области определены границами административного районирования Украинской ССР.
Указ подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Согласно документу, тремя городами областного значения стали Бердянск, Мелитополь и Энергодар, которые получили статус городских округов. Кроме того, образованы 13 районов, которые наделены статусом муниципальных округов, передает ТАСС.
Границы всех районов, городов Бердянск и Энергодар определяются границами административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года.
Также определены новые границы Мелитополя, он расширился до побережья Азовского моря и включил в себя в том числе популярный среди местных жителей курортный поселок Кирилловка.
Ранее Балицкий заявил, что российские силы контролируют около 62,5% территории Запорожской области. Сам город Запорожье находится под контролем Украины.
Осенью 2022 года в республиках Донбасса и в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, местные жители высказались за возвращение в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Медведев предложил «отметить» «Калибрами» строительство танкового завода на Украине
Медведев предложил «отметить» строительство Германией танкового завода на Украине салютом из «Калибров»
Строительство концерном Rheinmetall танкового завода на Украине будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев назвал сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода «примитивным троллингом киевского режима». Он засомневался, что в Германии всерьез решатся на размещение производства танков Leopard на Украине, но если это произойдет, то Россия должна «должным образом отметить это событие салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», написал в Telegram-канале зампред Совбеза.
Ранее гендиректор компании Армин Паппергер заявил, что на Украине планируется строительство завода немецкой компании Rheinmetall на с возможностью выпускать до 400 танков Leopard в год.
В США предрекли разрушение Украины из-за отказа Киева от переговоров
NI: Вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ
Вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ, выразил мнение обозреватель National Interest Майкл Гай.
По мнению обозревателя, существует только два возможных сценария для Украины: либо под контролем Киева останется большая часть страны, либо вся Украина превратится в руины, а ее руководство будет свергнуто, передает РИА «Новости».
По мнению автора статьи, все зависит от того, в какой момент Киев согласится пойти на урегулирование конфликта: до или после поражения украинской армии. Первый вариант подразумевает под собой территориальные уступки, второй – полный разгром с вышеописанными последствиями.
Таким образом, продолжение поставок западного оружия Киеву приведет к тому, что украинцы еще дольше будут обманываться перед лицом куда более серьезных опасностей, чем те, с которыми они уже столкнулись, заключил обозреватель.
Ранее Украина потребовала от ЕС 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц.
Украина потребовала от ЕС 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц
Financial Times: Украина призвала ЕС наладить поставки около 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц
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Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой наладить поставки около 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц для достижения успехов на поле боя, сообщила британская Financial Times.
В своем материале издание ссылается на письмо украинского министра обороны Алексея Резникова европейским коллегам, который выступил с утверждением, что для успешного выполнения боевых задач в месяц Украине якобы требуется не менее 356,4 тыс. снарядов, что, по его словам, составляет 60% от полного боекомплекта. По версии Резникова, если бы украинские войска не были ограничены количеством доступных артиллерийских снарядов, то могли бы использовать 594 тыс. снарядов в месяц, передает ТАСС.
Он также заявил, что в настоящий момент Украина в месяц в среднем использует примерно 110 тыс. снарядов калибра 155 мм, что, как утверждает Резников, якобы составляет 25% от количества снарядов, применяемых российской стороной.
В этой связи еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью изданию заявил, что европейская оборонная индустрия должна перейти к так называемой экономике военного времени, чтобы удовлетворить потребности в оборонном производстве. Согласно изданию, вопрос финансирования наращивания производства вооружений и боевой техники может быть обсужден лидерами стран ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 марта.
Напомним, в пятницу украинские войска обстреляли российский город Сватово снарядами калибра НАТО.
Эксперт предположил, чем будет расплачиваться Украина за военную помощь Запада
Политолог Кошкин предположил, что Украина расплатится за военную помощь Запада землями
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Украина будет расплачиваться за военную помощь Запада землями и отсутствием права голоса при полном подчинении, заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
По мнению политолога Андрея Кошкина, заявления о необходимости платить за помощь Украине все чаще появляются в Соединенных Штатах и связаны с внутриполитической конкуренцией перед выборами президента.
При этом эксперт отметил, что выделение средств на Украину вряд ли будет ограничиваться, но не исключены политические пляски вокруг того, как именно эти средства Украине придется возвращать, пишет «Вечерняя Москва».
Кошкин считает, что Украина будет расплачиваться с Западом землями, поэтому от нее и требуют вывоз зерна. Эксперт предположил, что земли Украины уже ей не принадлежат.
Политолог считает, что Украина также может расплатиться с Западом отсутствием права голоса, ее приведут к полному политическому, экономическому и социальному послушанию.
Ранее американские СМИ сообщили, что совокупные расходы Соединенных Штатов на помощь Украине с января 2022 года по январь 2023 года составили 77,5 млрд долларов.
В Конгрессе США потребовали от Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию данные по расходам на помощь Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему в элите США созрел раскол по отношению к Украине.
Российские военные за сутки сбили три украинских Ми-8
Российские военные поразили три вертолета Ми-8 Украины в зоне спецоперации
Российские военные поразили три вертолета Ми-8 Украины у населенных пунктов Суворово в ДНР, Покровское Днепропетровской области, а также Новоселовка Запорожской области, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что два вертолета Ми-8 ВСУ у населенных пунктов Суворово в ДНР и Покровское Днепропетровского региона были сбиты российскими истребителями.
Украинский Ми-8 недалеко от Новоселовки Запорожского региона сбили средства ПВО.
Накануне авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в районе города Красноармейск в ДНР.
ВСУ потеряли на Донецком направлении почти 500 человек за сутки
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Украинские военные потеряли почти 500 человек за последние сутки на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
Как говорится в Telegram-канале ведомства, на Донецком направлении в связи с активными действиями военных Южной группировки ликвидировано до 490 украинских, есть раненые. Также подбиты один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20 иамериканская артсистема М777.
Кроме того, на Купянском направлении военные Западной группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районах пунктов Новоселовское в ЛНР, а также Гряниковка, Тимковка и Табаевка Харьковской области. За сутки ликвидированы более 90 бойцов ВСУ, танк и шесть автомобилей.
На Красно-Лиманском направлении военные центральной группировки поразили ВСУ близ населенных пунктов Ямполовка в ДНР, а также Червонопоповка и Кузьмино в ЛНР. Ликвидированы до 150 бойцов ВСУ, две машины пехоты, пять бронемашин и боевая машина РСЗО «Град».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях военные восточной группировки нанесли комплексное поражение бойцам ВСУ около пунктов Водяное, Угледар и Новополь в ДНР, а также Щербаки и Каменское Запорожской области. Потери украинских военных составили до 80 человек, танк, две бронеашины, три пикапа и две гаубицы Д-20.
На Херсонском направлении уничтожены более 70 бойцов ВСУ, 20 автомобилей, американская артсистема М777 и гаубица Д-30.
Ракетная авиация нанесла поражение 83 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах.
В районе Дружковки в ДНР ликвидирован радиолокатор наведения ракет украинского ЗРК «С-300».
За сутки сбиты 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 11 украинских беспилотников в районах пунктов Петровка, Великий Выселок Харьковской области, Стельмаховка, Голиково, Житловка и Червоная Диброва в ЛНР, Старомлиновка, Кременец и Пески в ДНР, а также Малая Кардашинка и Новая Збурьевка в Херсонской области.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 394 самолета, 215 вертолетов, 3 тыс. 324 беспилотников, 408 ЗРК, 8 тыс. 145 танков и других бронемашин, 1 тыс. 49 боевых машин РСЗО, 4 тыс. 273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 тыс. 722 единицы спецтехники.
Российский посол назвал США ответственными за теракт в Брянской области
Посол России в США Антонов заявил, что Вашингтон ответственен за теракт под Брянском
США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов в связи с выделением очередного пакета военной помощи Киеву.
По словам посла, с каждой новой партией американского оружия киевские преступники, вдохновленные поддержкой США, идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области.
«Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, значит, несет ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже «на руках» США», – приводит ТАСС слова Антонова.
Российский посол подчеркнул, что украинский режим будет использовать террористические методы, целясь из натовских «стволов» в женщин, стариков и детей, поскольку Вашингтон активно этому способствует.
«Россия будет и впредь жесточайшим образом пресекать любые попытки напасть на гражданское население. Нас невозможно запугать», – подчеркнул Антонов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов.
Посол России в США заявил, что поставляемое Украине оружие будет уничтожено.
Напомним, в МИД России заявили, что украинские диверсанты использовали натовское оружие для убийства мирных жителей в Брянской области, возникает вопрос о квалификации стран альянса в качестве соучастников.
Глава Европарламента прибыла на Украину
Глава Европарламента Метсола сообщила о своим прибытии в Киев
Глава Европарламента Роберта Метсола сообщила о своим прибытии в Киев.
Глава Европарламента заявила, что рада вернуться на Украину. При этом она назвала украинцев европейцами, дом которых – Евросоюз, передает ТАСС.
Напомним, 16 февраля Европарламент принял резолюцию к годовщине начала специальной военной операции России на Украине, в которой призвал поставлять Киеву все без исключения виды вооружений, в том числе истребители, вертолеты и ракеты.
Глава МИД Сербии опроверг поставки оружия Украине
Глава МИД Сербии заявил, что страна не поставляла оружие на Украину и ни одной из сторон конфликта
Сербия не поставляет оружие ни Украине, ни России с начала конфликта, и не давала разрешения на поставки военной продукции в эти страны через посредников, заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Кроме того, Дачич подчеркнул, что Сербия не поставляла и не давала разрешения на поставки вооружения и военного снаряжения ни в одну спорную с международной точки зрения страну, передает ТАСС.
Ранее сербское оборонное предприятие «Крушик» опровергло содержание «документов» о якобы поставках ракет на Украину.
До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила накануне, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений.