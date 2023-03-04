Солдаты ВСУ рассказали о «плевке в лицо» со стороны командиров

ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области перестали получать «фронтовые выплаты» из-за непризнания его боевым

Украинские военные на правом берегу Днепра в Херсонской области не получают «фронтовую» надбавку в 100 тыс. гривен (около 2,7 тыс. долларов) из-за того, что территория не считается зоной боевых действий, пишет «Страна.ua».

Украинская военнослужащая Ольга Герасименко рассказала «Стране.ua», что в январе командование ВСУ разделило Херсонщину «по Днепру», где левый берег назвали боевым. В итоге, вся линия фронта Херсонской области оказалась вне зоны боевых действий, а значит солдаты, которые там воевали, перестали получать фронтовую надбавку в 100 тыс. гривен(около 2,7 тыс. долларов), передает радио Sputnik.

По ее словам, этот приказ – плевок в лицо боевых медиков, круглосуточно дежурящих на точке эвакуации.

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