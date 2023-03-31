В Петербурге изъяли более 200 кг кокаина на 800 млн рублей

МВД: Более 200 кг латиноамериканского кокаина на 800 млн рублей изъяли в Петербурге

Полицейские в Петербурге перекрыли канал поставки в Россию латиноамериканского кокаина, изъято более 200 килограммов наркотиков на 800 млнрублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в Санкт-Петербурге задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителей, которые в перевозившем фрукты грузовом автомобиле оборудовали тайники с наркотиками, передает РИА «Новости».

Волк добавила, что полицейские изъяли более 200 кг кокаина, стоимость которого по ценам черного рынка превышает 800 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков, устанавливаются все участники криминальной схемы.

Ранее в Амстердаме в рамках международной спецоперации был арестован бывший защитник «Спартака» сербский футболист Душан Петкович, изъято 115 кг кокаина.