Названа дальнейшая судьба бывшего СИЗО «Кресты» в центре Петербурга

Бывшее СИЗО «Кресты» в центре Петербурга передадут ДОМ.РФ

Финансовый институт по развитию жилищной сферы ДОМ.РФ готовится принять на баланс бывший следственный изолятор «Кресты» в центре Петербурга, сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас идет анализ технической документации, изучается инфраструктура, ведется подготовка работ к приему объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

Отмечается, что бывший следственный изолятор могут приспособить с учетом позиции властей Петербурга, историков и архитекторов, так как здание имеет историческое значение.

Напомним, в 2017 году в эксплуатацию ввели новый следственный изолятор в Колпино, куда перевели основную часть арестантов из СИЗО «Кресты». Здание планировали отдать Управлению ФСИН России по Петербургу и Ленобласти и открыть там музей.

В 1893 году «Кресты» использовался как одиночная тюрьма. Название получил из-за двух корпусов крестообразной формы.

ДОМ.РФ с 2008 года является агентом Российской Федерации по вовлечению в оборот неиспользуемых федеральных земель и участков.