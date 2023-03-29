Директор Московского дома книги: Сказки про муми-троллей остаются в продаже

«Московский дом книги» продолжит продавать книги Туве Янссон о муми-троллях, а всеми вопросами урегулирования авторских прав занимается издатель, заявил газете ВЗГЛЯД Генеральный директор ГУП «Объединенный центр» «Московский дом книги» Кирилл Крюков.

«В случае возникновения претензий по тому или иному изданию поставщик присылает нам соответствующее уведомление с просьбой снять товар с реализации. На данный момент таких уведомлений в отношении книг Туве Янссон о муми-троллях в адрес предприятия не поступало», – рассказал он.

Крюков добавил, что «в ситуации с лицензиями финской компанией Moomin Characters на использование сказочного героя муми-тролля, как мы понимаем, речь идет о приостановке продажи новых лицензий и продления уже действующих. Но издательства в период действия договора могут продолжать издавать книги о муми-троллях, а мы продавать».

«После сообщения о приостановке лицензий в «Московском доме книги» не произошло резкого увеличения спроса на этого автора, да и в 2022 году у нас в сети было продано чуть больше 600 экземпляров», – заключил он.

Ранее стало известно, что финская компания Moomin Characters запретила использование образов сказочных персонажей муми-троллей на территории России.

Из-за санкций и позиции компания больше не предоставляет РФ лицензию на использование персонажей.

Отзыв прав на использование образов муми-троллей – персонажей серии книг финской писательницы и художницы Туве Янссон – не повлияет на издание в России книг с этими сказочными героями. Книги Янссон о муми-троллях на русском языке продолжают продаваться и переиздаваться, сообщает ТАСС.