Наркоманы в Магадане убили двух человек и утопили свидетельницу в проруби

В Магадане в компании, где употребляли наркотики, застрелили двух человек и утопили видевшую это девушку в проруби, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Убийство произошло в одной из квартир в Магадане в начале марта, там компания употребляла наркотические вещества, к ним приехали двое знакомых мужчин и девушка, сообщается на сайте ведомства.

Они принялись совместно употреблять наркотики. Один из подозреваемых на почве личной неприязни застрелил двух мужчин. Тела убитых перенесли в ванную, где они находились несколько дней.

Через несколько дней подозреваемые, понимая, что девушка, находившаяся в квартире, может сообщить об убийствах, под вымышленным предлогом вывезли ее в бухту Гертнера, где проделали прорубь и утопили ее там.

Тела двух других убитых они также решили утопить в этой бухте подо льдом.

В квартире подозреваемых оперативники и криминалисты нашли несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Также там найдены и изъяты доказательства.

В бухте Гертнера ведется поиск по обнаружению тел убитых.