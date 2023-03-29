Володин рассказал о повышении социальных пенсий с апреля

Володин: В апреле социальные пенсии будут повышены на 3,3%

В апреле социальные пенсии будут повышены на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что рост будет выше темпа инфляции. В Telegram-канале Госдумы говорится, что изменения коснутся около 4 млн пенсионеров, получающих пенсии по инвалидности, потере кормильца и т.д.

Также с апреля повышаются требования к кредитным кооперативам, на погашение жилищных займов которых могут быть направлены средства маткапитала.

Вступающий в силу закон призван снизить количество нарушений при направлении его на покупку жилья и защитить от мошенничества в этой сфере.

Ранее правительство России утвердило с 1 февраля индексацию некоторых социальных выплат на 11,9%.