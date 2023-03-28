При столкновении поезда с автомобилем в Крыму погибли четыре человека

В МЧС по Крыму сообщили о гибели четырех человек при столкновении поезда и легкового автомобиля в Джанкойском районе

При столкновении поезда и легкового автомобиля в Джанкойском районе Крыма, по предварительным данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, сообщили в МЧС республики.

В МЧС Республики Крым сообщили, что 28 марта в 20.14 на железнодорожном переезде, на перегоне 1388-й км, вблизи поселка городского типа Вольное Джанкойского района произошло столкновение пассажирского поезда № 8 с автомобилем Skoda Octavia, в результате которого, предварительно, погибли четыре человека, включая двоих детей, передает ТАСС.

Движение железнодорожного транспорта приостановлено. В пресс-службе ведомства сообщили, что в ликвидации последствий аварии принимают участие 33 человека и десять единиц техники.

Напомним, в октябре 2022 года при столкновении поезда и КамАЗа в Тамбовской области один человек погиб и еще восемь пострадали.