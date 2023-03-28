СК возбудил дело после гибели ребенка в пожарном резервуаре в Выборге

После смерти девятилетнего мальчика в пожарном резервуаре в Выборге возбуждено уголовное дело о халатности, задержан председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации Выборгского муниципального района, сообщили в СУ СКР по Ленинградской области.

По данным следствия, в районе Сайменского шоссе в городе Выборге двое детей забрались внутрь пожарного резервуара на поверхность, покрытую льдом и бытовым мусором, где провалились под воду. Прохожие услышали детские крики, и смогли вытащить девятилетнюю девочку, оказали ей помощь и отправили в больницу. Ребенок рассказал, что с ней был еще и мальчик, тело которого позже было обнаружено в резервуаре после того, как оттуда откачали 100 кубометров воды, говорится в сообщении на сайте СУ СКР по Ленинградской области.

В СК возбудили уголовное дело о халатности, был задержан председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации Выборгского муниципального района Ленинградской области.

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